Xao lòng với món tôm nấu canh chua dân dã ngon nứt vách

- Gia vị: mắm, muối, hạt nêm, dầu ăn...

- 1 nhánh hành lá, 1 củ hành khô

- 100gr tôm đồng

Thực hiện:

- Tôm đồng làm sạch phần bẩn ở đầu. Sau đó bóc riêng phần đầu tôm và phần thân.

- Cho đầu tôm vào trong một chiếc cối và giã để lọc lấy nước tôm, bỏ chất bã đi giống như giã cua vậy.

- Phần thân tôm để riêng ra một chiếc chén và ướp với chút muối.

- Bầu cạo vỏ, rửa sạch rồi cắt bỏ phần ruột, dùng dao thái lát mỏng.

- Cho nồi lên bếp, thêm 1 thìa canh dầu ăn vào và phi hành khô cho thơm, sau đó đổ thân tôm vào xào chín, nêm thêm với 1 thìa cà phê hạt nêm rồi đổ riêng ra đĩa.

- Tiếp theo, bạn đặt nồi nước tôm lên bếp, bật bếp đun nhỏ lửa, nêm thêm 1 thìa cà phê bột canh. Đến khi nước tôm sôi thì hạ nhỏ bớt lửa xuống để nước tôm không bị vỡ gạch.

- Sau đó bạn thả bầu và phần thịt tôm xào vào nấu canh. Nấu canh trong khoảng 1-2 phút thôi nhé vì bầu rất nhanh chín. Nêm lại gia vị mắm, muối sao cho vừa miệng rồi bạn rắc hành hoa thái khúc vào và tắt bếp.

Canh bầu nấu tôm khô

Ngoài tôm tươi, tôm khô đơn giản nhanh gọn cũng là một nguyên liệu được ưa chuộng trong căn bếp của những hộ gia đình thời thiếu ăn thiếu mặc và đến ngày nay đã trở thành món ăn quen thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình với độ ngọt thơm, mát gan mát ruột không kém sơn hào hải vị.

Nguyên liệu:

- 1 quả bầu hoặc bí

- Gia vị: mắm, muối, hạt nêm, dầu ăn...

- Hành ngò

- Tôm khô

Thực hiện:

- Bỏ tôm khô vào 200ml nước lạnh ngâm trong vòng 15 – 20 phút. Thấy tôm mềm, vớt ra bỏ vào cối giã nhỏ.

- Gọt vỏ rửa sạch. Với bí phải loại bỏ phần ruột trắng bên trong rồi cắt miếng khoảng 2-3 cm. Riêng bầu để cả ruột có thể cắt miếng hoặc băm nhuyễn thành sợi.

- Hành lá nhặt sạch, đầu hành đập dập, phần lá cắt khúc nhỏ.

- Bắc nồi lên bếp, cho một ½ muỗng dầu ăn vào phi thơm cùng đầu hành đập dập hoặc hành khô băm nhuyễn.

- Hành vàng thơm cho tôm khô giã nhuyễn vào đảo đều.

-Tôm săn lại đổ nước vào nồi đập nắp đun sôi cho tôm ra nước ngọt, nêm gia vị đường, muối vừa ăn.

- Nước dùng sôi cho bầu hoặc bí vào nồi, thấy bầu bí chuyển sang màu trong thì tắt bếp rắc hành lá và chút tiêu vào.

Cách nấu canh chua tôm rau muống

Canh chua tôm rau muống thanh mát dễ dùng

Khi học cách nấu canh chua tôm rau muống, người ta chợt nhận ra rằng để tạo ra được hương vị thanh thanh chua ngọt không quá khó nhưng cần một chút tinh tế và cho cái tâm vào món ăn mới ra được món tôm nấu canh chua chuẩn vị.

Nguyên liệu:

- 300 gram tôm

- Cà chua, me, ngò gai, ớt sừng, tỏi

- Bột ngọt, đường, dầu ăn

Thực hiện:

- Tôm mua về rửa sạch, để ráo. Cắt bỏ đầu, râu, chỉ tôm cho bớt mùi tanh. Nếu không thích ăn vỏ bạn có thể bóc bỏ.

- Các loại rau rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Me dầm qua nước sôi để bỏ hạt, lọc cặn, lấy nước cốt.

- Phi thơm tỏi, cho cà chua xào sơ cho có màu. Cho tôm vào xào tiếp. Khi tôm chuyển sang màu đỏ thì cho nước sôi vào.

- Canh sôi, cho nước dầm me, rau muống vào. Khi canh sôi lần nữa, nêm gia vị vừa ăn.

- Múc canh ra tô, cho ngò gai và rau mùi lên trên, dùng nóng với cơm hay bún đều được.

Cách nấu canh chua tôm rau nhút

Đối với món canh chua tôm rau nhút thì ít gia đình biết đến sự tồn tại của nó nhưng nếu bạn là một người thích ăn lẩu và các loại rau thì tôi tin rằng rau nhút là loại rau ăn ngon miệng nhất. Chúng ta cùng lăn vào bếp thử tài thực hiện món này nhé!

Rau nhút là cực phẩm trong các món lẩu và ngon chuẩn vị khi nấu canh chua

Nguyên liệu:

- 100g tôm tươi

- 2 bó rau nhút

- 1 nắm rau om, rau quế

- 1 vắt me

- 1 trái ớt xắt khoanh

- Gia vị: tiêu, muối, đường, bột ngọt, dầu ăn.

Cách làm:

- Rửa tôm cắt bỏ đầu đuôi.

- Rau nhút nhặt lấy phần non, rửa sạch, để ráo.

- Rau om và rau quế, nhặt rửa sạch cắt nhỏ.

- Dầm me trong chén với nước sôi.

- Nấu nước sôi thả tôm vào, tôm chín cho rau vào cùng với nước me, chờ sôi lại nêm gia vị. Múc ra tô để rau lên và ớt xắt khoanh.

Canh chua bông so đũa nấu tôm

Nhắc tới canh chua bông so đũa nấu tôm thì người ta nghĩ ngay tới sông nước miền Tây vì chỉ có nơi này mới có bông so đũa. Vào mùa nước nổi thì mùi hương thơm phức, chua nhẹ của bông so đũa hòa quyện cùng vị ngọt của tôm ngay đã quấn lấy ai kia khi đứng từ đầu ngõ. Có một sự thật là không thể cưỡng lại được sức hút của món canh chua đặc biệt này từ xa.

Món canh chua bông so đũa miền tây không thể chối từ vì quá ngon

Nguyên liệu:

- 150 gr tôm đất

- 200 gr bông so đũa trắng

- 1 trái cà chua

- Me

- Ngò gai, rau om

Cách làm:

- Tôm rửa sạch để ráo, để vỏ hoặc lột tuỳ sở thích, ướp tôm với 1/2 muỗng hạt nêm.

- Hoa ngắt bỏ phần nhuỵ vàng bên trong và phần cuống đi, rửa sạch để ráo.

- Cà chua thái múi.

- Rau thơm rửa sạch, thái nhỏ.

- Me cho vào chén, thêm nước nóng vào dằm ra để lấy cốt me.

- Phi tỏi thơm, sau đó cho thêm 1 lít nước. Nêm vào 1/2 muỗng muối, 1 muỗng hạt nêm, 2 muỗng đường, 1 muỗng nước mắm, 4 muỗng nước me.

- Nước sôi cho tôm vào, vớt bọt rồi cho phần cà chua vào. Nêm lại vừa miệng rồi cho hoa vào tầm 1 phút thấy bông vừa mềm thì tắt bếp liền.

- Cuối cùng, cho phần rau thơm đã thái nhỏ vào. Đổ canh ra tô, ăn nóng với cơm trắng và nước mắm mặn thêm ít ớt.

Cách nấu canh cà chua trứng tôm khô

Một công thức không mới cũng không cũ, là một sự biến tấu của người đầu bếp theo sở thích cá nhân nhưng lại trở thành một thực đơn không thể thiếu trong bữa ăn gia đình hằng ngày. Có lẽ nó được yêu thích bởi sự tiện dụng và độ ngon xuất thần.

Nguyên liệu:

- 1 bó hẹ

- 4 quả trứng

- 3 quả cà chua

- Cà rốt, súp lơ trắng, su hào

- 100 gram tôm lột

- 1 nhúm hành khô

- 2 quả ớt

- Bột canh, nước mắm, tiêu

Thực hiện:

- Rau củ rửa sạch, cà chua thái lát, hẹ thái nhỏ, tôm chia nhỏ làm 3 phần.

- Phi hành tỏi, cho tôm vào đảo đều tay, khi tôm gần chín thì cho rau củ đã thái vào. Khi rau củ chín thì nêm một ít nước mắm cho đậm đà, dậy mùi thơm rồi tắt bếp.

- Đun sôi dầu ăn trong nồi, cho cà chua vào đảo nhẹ tay. Khi cà chua chín mềm thì nêm với một chút nước mắm, cho rau củ vào đảo đều. Tiếp tục cho khoảng 1, 5 lít nước vào đun sôi.

- Cho trứng, hẹ vào nồi canh. Nêm bột canh vào vừa ăn theo sở thích sau đó tắt bếp.

Canh chua trứng tôm khô ngon nhức nách

