10 cách nấu canh chua cá thơm ngon, đậm đà hương vị quê nhà

Canh chua là món ăn quen thuộc trên mọi mâm cơm của người Việt Nam. Đây là món ăn giàu giá trị dinh dưỡng được chế biến từ những loại thực phẩm tươi sống lại rất ngon miệng. Tuy nhiên, nấu canh chua cá thế nào cho thật chuẩn vị thì không phải ai cũng hiểu rõ. Vậy cách nấu canh chua cá thơm ngon, chuẩn vị là như thế nào?

Cà chua, dứa, đậu bắp, giá, dọc mùng, me, rau mùi, gia vị

Hành khô, gia vị

Cách làm

Đầu tiên là quá trình sơ chế nguyên liệu trước khi nấu. Bạn nên thái lát cá lóc rồi ướp với hành khô băm nhuyễn cùng một ít gia vị trong khoảng 15-20 phút. Dứa, cà chua, đậu bắp làm sạch và thái lát vừa ăn. Giá đậu rửa tiêng, rau thơm làm sạch cắt mịn còn mẹ chua thì nên ngâm trong nước ấm trước để loại bỏ hạt.

Canh chua cá lóc miền Bắc khá dễ chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Để nấu canh chua cá lóc thì trước hết bạn phi vàng tỏi với dầu ăn sau đó thêm một thìa ớt bột vào rồi cho cá vào đảo nhẹ. Sau khi cá dậy mùi thì cho nước vào đua với nước me để tăng thêm vị chua ngọt. Đợi đến khi nước sôi thì cho hỗn hợp cà chua, dứa, đậu bắp, dọc mùng, giá, đậu vào đun chín. Nêm nếm sao cho vừa ăn rồi thêm rau mùi vào trước khi tắt bếp.

Cách nấu canh chua cá diêu hồng

Nguyên liệu

Cá diêu hồng

Dứa, cà chua, đậu bắp, bạc hà, giá đỗ, me

Gia vị, rau mùi

Cách làm

Nếu canh chua cá lóc là món ăn thường gắn liền với người miền Bắc thì canh chua cá diêu hồng là món ăn đậm đà hương vị phương Nam. Tuy vậy, cách nấu canh chua cá miền Nam này tương tự như cách nấu canh chua cá lóc.

Canh chua cá diêu hồng là món ăn đậm đà hương vị phương Nam - Ảnh minh họa: Internet

Cá diêu hồng là loại cá ngọt và nhiều thịt, rất thích hợp để nấu canh. Món canh chua cá diêu hồng có vị ngọt và thơm từ cá, vị chua chua của các nguyên liệu khác như cà chua, dứa và giòn giòn từ đậu bắp, giá đỗ. Đây là món ăn đặc trưng gần như không thể không ăn nếu đến các tỉnh miền Tây.

Cách nấu canh chua cá hồi

Nguyên liệu

Cá hồi

Cà chua, dứa, đậu bắp, giá, dọc mùng

Nước cốt me

Rau thơm, gia vị

Cách làm

Để làm món ăn này, bạn cứ đi theo những bước như đã làm với canh chua cá lóc. Chỉ có điều là khi nấu với đầu cá hồi thì nên nhớ nấu kỹ một chút để cá chín đều và dùng khi còn nóng sẽ ngon và đỡ tanh hơn.

Canh chua cá hồi là món ăn vô cùng dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Canh chua cá hồi là món ăn vô cùng dinh dưỡng và dễ ăn với trẻ em. Vị béo ngậy của cá được giảm đi trong vị chua ngọt của canh chua giúp món ăn hài hòa và rất đậm vị.

Cách nấu canh chua cá bớp

Nguyên liệu

Cá bớp

Măng chua

Cà chua, dứa, bạc hà, me, đậu bắp, giá đỗ

Rau mùi, gia vị

Cách làm

Để làm món canh chua cá bớp thì bạn sơ chế cá bớp và ướp trong 3 phút cho thấm gia vị. Sau khi phi hành tím thì cho cà chua vào đảo trước sau đó cho cá bớp vào. Việc nấu chung với cà chua sẽ giúp cá thấm gia vị, thịt săn chắc hơn đồng thời khử được mùi tanh của cá.

Canh chua cá bớp là một lựa chọn khi nấu canh chua - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi thịt cá săn lại thì cho nước vào nấu. Khi nước sôi lên tiếp tục cho các nguyên liệu khác vào nấu cho chín và nêm nếm cho vừa ăn.

Cách nấu canh chua cá chép

Nguyên liệu

Cá chép

Cà chua, dứa, me, ớt

Rau mùi, gia vị

Cách làm

Cách nấu canh chua cá chép thì hoàn toàn tương tự như những loại cá khác ở trên. Chỉ có trong quá trình chế biến cá chép thì nên lưu ý làm sạch ruột, rạch chéo vài đường lên miếng cá. Món canh chua cá chép ngon nhất là khi còn giữ được màu sắc đẹp mắt của các nguyên liệu như dứa, cà chua, ớt. Cá có màu trắng, thịt săn và chín đều.

Cá chép nấu canh chua cũng ngon không kém một loại cá nào - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu canh chua cá hú

Nguyên liệu

Cá hú

Cà chua, dứa, đậu bắp, giá đỗ, bạc hà

Rau mùi, gia vị

Cách làm

Cách làm canh chua cá hú hoàn toàn tương tự như cách nấu các món cá khác. Cá hú là một loại cá nước ngọt thuộc họ cá tra, nhanh lớn, thịt ngon và béo nên rất được ưa chuộng. Cá hú nấu với canh chua vô cùng hợp vị và rất mát khi ăn trong những ngày nắng nóng ở miền Nam.

Nấu canh chua cá hú ăn vào những ngày nóng của miền Nam là điều vô cùng tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu canh chua cá lăng

Nguyên liệu

Cá lăng

Cà chua, dứa, bạc hà, giá, nghệ, sả, sấu

Rau mùi, gia vị

Cách làm

Để nấu canh chua với cá lăng thì trước hết nên sơ chế và tẩm ướp cá lăng trong nghệ tươi và các loại gia vị khác trước khoảng 15 phút. Sau đó phi thơm hành tỏi rồi đảo cá lăng sơ qua cho hết mùi tanh của cá. Đến khi thịt cá săn lại thì cho nước vào nấu sôi và cho những nguyên liệu khác vào.

Món canh chua cá lăng dùng sấu thay cho me - Ảnh minh họa: Internet

Có một điều đặc biệt trong món canh chua này chính là dùng sấu thay cho me khi nấu. Chính vì thế món canh chua cá lăng có một hương vị vô cùng đậm đà và khá lạ miệng với nhiều người.

Cách nấu canh chua cá basa

Nguyên liệu

Cá basa

Cà chua, thơm, dọc mùng, giá, đậu bắp, me, chanh tươi

Rau mùi, gia vị

Cách làm

Với cá basa, bạn cũng sơ chế và ướp như những loại cá khác trước khi nấu. Ở món canh này, bạn phi tỏi riêng sau đó đổ vào nồi nước cùng với nước me nấu đến khi sôi mới thêm cá khoảng 10 phút. Sau khi cá chín thì vớt ra ngoài sau đó cho các nguyên liệu nấu canh chua vào nếu chín như bình thường.

Cá basa là loại cá có thể chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu canh chua cá khoai

Nguyên liệu

Cá khoai

Cà chua, dứa, đậu bắp, giá đỗ

Rau mùi, hành khô, me, gia vị

Cách làm

Cách làm canh chua cá khoai hoàn toàn tương tự như cách làm những món canh chua thông thường. Tuy nhiên, món ăn có ngon hay không do cách chọn cá khoai quyết định. Bạn nên lưu ý đến màu sắc và độ mềm của thân cá, cá khoai tươi sẽ có màu xám bạc, thân trong và thịt không mềm nhũn.

Nấu canh chua cá khoai thành bại phụ thuộc vào việc chọn cá - Ảnh minh họa: Internet

Cá khoai là loại cá thân mềm, thịt trắng trong và xương mềm có thể ăn được nên thích hợp dùng cho trẻ em. Món canh chua cá khoai vô cùng thanh mát, dễ ăn lại có tác dụng giải nhiệt nên rất phù hợp trong mâm cơm gia đình những ngày oi bức.

Cách nấu canh chua cá bông lau

Nguyên liệu

Cá bông lau

Cà chua, dứa, đậu bắp, bạc hà, giá đỗ

Hành tím, ớt tươi, me, gia vị

Cách làm

Cá bông lau khi chỉ ngon khi kho hay chiên giòn mà nếu đem nấu canh chua, đây cũng là món ngon đậm đà hương vị miền Nam không thể cưỡng lại. Khi làm cá bông lau nên lưu ý thêm một ít muối để rửa bớt chất nhớt của cá. Chỉ cho cá bông lau vào khi nước nấu canh đã sôi sau đó thêm tiếp những nguyên liệu khác nấu cho đến khi chín.

Canh chua cá bông lau là món ngon đậm đà hương vị miền Nam - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi nấu canh chua cá

Đầu tiên, để nấu được một món ăn thơm ngon thì bạn phải chọn được nguyên liệu tươi và phù hợp. Với cá thì kể cả cá nước ngọt như cá lóc, cá hồi, cá diêu hồng...hay cá nước mặn như cá hú, cá đuối, cá thu... đều có thể nấu được. Tuy vậy, bạn nên lưu ý không nên chọn những loại cá quá nhỏ, nhiều xương dăm rất dễ bị mắc xương cho trẻ em.

Món canh chua cá chuẩn vị là khi các loại nguyên liệu và gia vị hòa quyện vào nhau, đặc biệt cá không có vị tanh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cá quá to thì nên làm sạch, đánh vảy, rửa sạch rồi chặt thành khúc. Để cá thấm vị và thơm ngon hơn nên ướp một ít gia vị trước khi nấu khoảng 30 phút. Ngoài ra, với cà chua và thơm thì nên xào sơ đến khi mềm rồi mới cho nước và me vào nấu sau.

Món canh chua cá chuẩn vị là khi các loại nguyên liệu và gia vị hòa quyện vào nhau, đặc biệt cá không có vị tanh. Canh chua ngon nhất là ăn kèm với các loại rau sống và bún vào những ngày nắng nóng rất bổ dưỡng.