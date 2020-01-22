Cách nấu phá lấu bò ngon cho bàn tiệc Tết thêm phong phú

Ngày Tết, các thành viên trong gia đình đều có dịp tụ họp lại với nhau sau khoảng thời gian vất vả làm ăn hay chăm chỉ học tập. Để không khí thêm phần nhộn nhịp và mới lạ, chị em hãy thử thay đổi thực đơn quen thuộc thành một bàn tiệc phá lấu hấp dẫn cho mọi người cùng thưởng thức. Rất đơn giản, chỉ cần học theo cách nấu phá lấu bò ngon được hướng dẫn dưới đây.

50g gừng

Bột ngũ vị hương, bột ngọt, bột cà ri, ớt băm (mỗi loại 1/2 muỗng canh)

Muối, tiêu, đường (mỗi loại 1 muỗng canh)

Tỏi băm, riềng xay, hành băm (mỗi loại 2 muỗng canh)

2 lát quế

4 lá cà ri

1 hũ cà ri dầu

2 cái hoa hồi

1/4 muỗng cà phê nước màu

Cách chế biến

Đầu tiên, nhồi 500g dừa nạo để vắt lấy 300ml nước cốt. Sau đó thêm nước ấm vào vắt thêm 2-4 lít nước dão với số lượng tùy vào lượng thịt cũng như sở thích ăn béo hay không của chị em.

Chà xát lòng bò với muối là cách hiệu quả giúp khử mùi hôi và chất bẩn - Ảnh minh họa: Internet

Về phần lòng bò, bóp sạch qua muối rồi rửa lại nước để loại bỏ chất bẩn. Kế đến, bắc nồi nước sôi nấu cùng gừng đập dập, 1-2 muỗng muối. Thả lòng bò vào trụng đến khi nước sôi trở lại thì vớt ra, xả sạch. Tiếp tục nhồi lòng với muối một lần nữa rồi rửa qua nước nhiều lần, để ráo. Miếng lòng nào to có thể cắt đôi cho vừa ăn.

Tiếp theo, pha 1/2 muỗng ngũ vị hương, bột cà ri, tỏi băm, hành băm, 1 muỗng muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, tiêu, riềng xay cùng 1 hủ cà ri dầu. Trộn đều tất cả rồi trút vào thau lòng bò đã làm sạch. Muốn món ăn thêm đậm đà, đừng quên cho ít giọt nước màu và 1 muỗng nước mắm vào. Để yên hỗn hợp trong 1 giờ.

Bắc chảo lên bếp đun nóng 150ml dầu ăn cùng 1 muỗng tỏi băm, hành băm, riềng xay, 1-2 hoa hồi, 2 miếng quế nhỏ, lá cà ri. Phi các gia vị trên đến khi tỏa mùi thơm thì cho lòng đã đủ thời gian ướp vào chiên săn lại. Cùng lúc đó bắc nồi nước lên bếp đun sôi 2-4 lít nước cốt dừa.

Lòng bò đã săn lại như ý, chị em vớt ra cho ngay vào nồi cốt dừa. Nấu đến khi sôi, hạ nhỏ lửa hầm mềm. Bí quyết giúp bạn có được nồi phá lấu hấp dẫn, nước trong chính là mở nắp nồi trong khi hầm. Thử thấy lòng bò mềm thì trút 300ml nước cốt dừa còn lại vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Các món ăn khác với nguyên liệu lòng bò

Ngoài học cách làm phá lấu lòng bò, chị em có thể sử dụng nguyên liệu đặc biệt này để chế biến thành nhiều món ăn khác cho bàn tiệc nhà thêm phần phong phú.

Lòng bò nấu măng khế

Lòng bò nấu măng khế ăn kèm cơm nóng cũng rất hấp dẫn và "bắt" miệng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

400g lòng bò

250g măng

1 trái khế chua

Bột nghệ, ớt bột (mỗi loại 1/2 muỗng cà phê)

Muối, bột ngọt, nước mắm, đường (mỗi loại 1 muỗng cà phê)

Hành lá

Hành khô

Cách chế biến

Đầu tiên, làm sạch lòng bò bằng cách chà xát thật kĩ với chanh, muối và rửa qua nước nhiều lần. Sau đó, thái chúng thành miếng vừa ăn rồi ướp cùng 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, bột ớt, 1 muỗng cà phê muối. Về phần măng, đem luộc kĩ rồi rửa qua nước lạnh, xắt miếng vừa ăn, để ráo. Khế thái miếng mỏng.

Bắc nồi phi thơm hành tím băm. Kế đó cho lòng bò đã ướp vô xào sơ. Đổ nước xâm xấp mặt lòng rồi đậy nắp, hạ nhỏ lửa nấu đến khi mềm. Trong lúc đó bắc chảo khác lên bếp xào sơ măng cùng 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Sau đó, trút măng, khế, 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng cà phê đường vào nấu cùng lòng bò thêm khoảng 20 phút nữa thì tắt bếp.

Lòng bò xào khóm

Món lòng bò xào khóm chắc chắn sẽ khiến bạn không thể ngưng đũa vì quá hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

300g lòng bò

1 trái cà chua

200g cần tây

1 trái khóm

1 củ tỏi

1 nhánh gừng

Tiêu

Hạt nêm

Dầu hào

Cách chế biến

Đầu tiên, làm sạch lòng bò bằng cách rửa qua giấm, muối, nước lạnh nhiều lần. Sau đó, chần lòng qua nước sôi nấu kèm vài lát gừng để khử hết mùi hôi. Đợi ráo, xắt chúng thành miếng vừa ăn. Các nguyên liệu khác: khóm thái miếng vừa ăn, cà chua xắt mỏng, cần tây cắt khúc, tỏi băm nhuyễn.

Bắc chảo lên bếp phi thơm tỏi băm rồi trút lòng bò vô xào khoảng 1 phút. Để món ăn đạt trạng thái ngon nhất, chị em lưu ý xào đều tay trên lửa to. Kế đến, cho cà chua, khóm, cần tây lần lượt vào chảo. Thêm 2 muỗng nước, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Nấu đến khi nước cạn, cho dầu hào vào đảo đều là hoàn thành món ngon.

Lòng bò nướng

Nếu nhà có bếp nướng, sao bạn không tận dụng để tổ chức tiệc ngoài trời thưởng thức lòng bò nướng sa tế cay nồng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

500g lòng bò

Hành khô

Ớt

Tỏi

Sả

Nghệ

Cách chế biến

Đầu tiên, luộc sơ lòng bò rồi vớt ra chà xát cùng muối để loại bỏ hoàn toàn chất bẩn cũng như mùi hôi. Sau đó, rửa lại thật sạch với nước và xắt thành miếng vừa ăn. Các gia vị: hành, tỏi, sả bỏ vỏ, băm nhỏ, ớt bỏ hạt, thực hiện tương tự.

Tiếp theo, bắc chảo lên bếp làm nóng ít dầu ăn rồi cho hành, ớt, tỏi, sả vào phi thơm. Đừng quên nêm thêm bột ngọt, đường, nghệ, nước mắm để tạo thành hỗn hợp đậm đà dùng ướp lòng bò. Đợi nước sốt nguội, trút vào thau lòng và ướp trong khoảng thời gian từ 1-2 tiếng.

Trong lúc đó, cho than lên bếp lò để làm nóng. Khi lòng bò đã ướp đủ lâu, dùng que tre xiên thành từng xâu đặt lên nướng. Lưu ý không xếp lòng quá sát nhau vì như vậy món ăn sẽ không chín đều. Món ăn hoàn thành, chị em đem bày ra đĩa dùng kèm rau sống và cơm trắng thì không còn gì tuyệt hơn.

Súp lòng bò ngũ vị

Súp lòng bò ngũ vị là món ăn tẩm bổ sức khỏe trong những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Lòng bò

Gan bò

1 gói nhỏ bột ngũ vị hương

1 củ gừng

1 củ tỏi

2 trái cà chua

Rau cần tây

Cách chế biến

Đầu tiên, rửa sạch lòng bò bằng nước muối. Lưu ý chà xát nhiều lần để làm sạch và khử mùi hôi. Sau đó, để ráo lòng rồi xắt miếng vừa ăn. Tỏi, gừng đem băm nhỏ. Cà chua thái miếng. Cần tây xắt nhỏ.

Bắc nồi lên bếp đun dầu đến khi nóng già thì thêm tỏi, gừng vào phi thơm. Muốn món ăn thêm dậy mùi, chị em có thể thêm vào 1 muỗng nước mắm. Kế đến, đổ cà chua vô dầm nhuyễn. Đến khi thấy cà đã nhừ, cho lòng bò, gan bò vào xào cùng.

Tiếp theo, thêm bột ngũ vị hương, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi đổ nước vào vừa đủ ninh lòng. Chú ý theo dõi đến khi nước sôi thì hạ lửa liu riu hầm thêm 15 phút nữa. Cuối cùng, cho rau cần tây vào là có thể tắt bếp. Món súp lòng bò ngon nhất khi dùng nóng nên chị em hãy canh thời gian dọn ra cho cả nhà thưởng thức.

Với cách nấu phá lấu bò ngon cũng như các món ăn khác từ lòng bò được hướng dẫn trên đây, hi vọng chị em sẽ có thêm gợi ý cho mình trong việc chuẩn bị món ăn ngày Tết.

Chúc bạn thành công!