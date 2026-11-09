Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/11/2026 15:14

3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Tinh thần đầy hứng khởi cũng như lòng say mê công việc giúp cho người tuổi này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Con giáp này hãy học hỏi thêm các kiến thức đầu tư, kinh doanh trước khi làm giàu nếu muốn nâng cao nguồn thu nhập hơn nữa. Đó là cách giúp tuổi này tránh được những nguy cơ, rắc rối không đáng. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này vượng sắc. Người độc thân có cơ hội tiếp cận với nhiều đối tượng khác giới. Nhưng đừng vì thế mà vội vàng chấp nhận lời tỏ tình của người mới quen nếu không muốn hối hận về sau. 

 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi dự báo công việc của người tuổi Thân diễn ra đều đều và hanh thông. Dù nhận được sự trợ giúp của Quý Nhân nhưng người tuổi này chưa biết cách tận dụng thời cơ trước mắt. Đồng thời, bản mệnh có xu hướng chọn lựa hướng đi an toàn nên khó đem lại kết quả đột phá. 

Vận trình tình cảm những thay đổi mới mẻ. Người độc thân luôn có một sức hút đặc biệt đối với người khác giới. Còn người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách với người khác phái để tránh những hiểu lầm không đáng xảy ra trong mối quan hệ hiện tại. 

 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Mọi công việc của tuổi Dậu diễn ra chẳng có gì lo ngại. Người tuổi này được cấp trên trao cho cơ hội phát huy năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ đó, bản mệnh tìm thấy được khả năng tiềm ẩn bên trong dẫn đến con đường công danh cũng phát triển như mong muốn. Việc đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt giúp cho con giáp này có được nguồn thu nhập rủng rỉnh, đồng thời cũng chi tiêu thoải mái hơn trước. 

Vận trình tình cảm khởi sắc. Đào hoa vượng giúp cho người độc thâm sớm tìm được người bạn đời phù hợp với mình. Với người đã kết hôn, cả hai đang có những phút giây hạnh phúc thật sự bên đối phương. 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/11/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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