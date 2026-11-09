Tìm thấy thi thể bé gái gốc Việt sau 5 ngày mất tích ở Đức

Đời sống 09/11/2026 13:07

Các sĩ quan cảnh sát bang Brandenburg, đông bắc Đức, trưa 8/11 nhận được cuộc gọi từ một người dân tại khu Altglietzen ở thành phố Bad Freienwalde, cho biết có người lạ xâm nhập ngôi nhà đang bỏ trống của mình.

Theo thông tin từ VnExpress, các sĩ quan cảnh sát bang Brandenburg, đông bắc Đức, trưa 8/11 nhận được cuộc gọi từ một người dân tại khu Altglietzen ở thành phố Bad Freienwalde, cho biết có người lạ xâm nhập ngôi nhà đang bỏ trống của mình.

Khi tới nơi kiểm tra, các sĩ quan phát hiện thi thể của thiếu nữ cùng một người đàn ông bị thương nặng trong ngôi nhà, theo thông báo từ Sở Cảnh sát Berlin. Khu phố này có khoảng 400 cư dân sinh sống, cách thủ đô Berlin khoảng 50 km.

Michael Petzold, phát ngôn viên Viện Kiểm sát Berlin, xác nhận thi thể được tìm thấy chính là Lisa Tạ, bé gái người Việt 13 tuổi mất tích từ hôm 3/11. Người đàn ông trong ngôi nhà đã bị bắt và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nghi phạm này đã dùng súng tự bắn mình bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức nhận định người này có thể đã bắt cóc và sát hại Lisa. Ông Petzold không cung cấp thông tin chi tiết về thương tích của nghi phạm cũng như nguyên nhân tử vong của Lisa.

Tổ điều tra án mạng thuộc Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Berlin phối hợp với Sở Cảnh sát Brandenburg tối 8/11 đã thu thập dấu vết tại hiện trường và tiếp tục điều tra.

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Bé gái trước đó mất tích khi đi học

Theo thông tin từ báo Pháp luật và Đời sống, người phát ngôn Petzold chia sẻ với Tagesspiegel rằng trước khi tìm thấy thi thể, không hề có manh mối nào cho thấy bé gái bị đưa tới nơi cách Berlin 50 km (gần biên giới Ba Lan). Trước đó, công tác tìm kiếm chỉ tập trung ở khu vực Marzahn-Hellersdorf (Berlin) và vùng phụ cận bang Brandenburg. Riêng trong ngày Chủ nhật, hơn 100 cảnh sát đã tham gia tìm kiếm.

Cảnh sát đã đi từng nhà để lấy thông tin, phát tờ rơi tìm kiếm và rà soát các khu vực xung quanh bằng chó nghiệp vụ và trực thăng, bao gồm cả các khu công viên lân cận và trung tâm thương mại Kaufpark Eiche.

Trước đó, vào thứ Bảy, khoảng 220 cảnh sát đã lùng xới khu vực Marzahn-Hellersdorf, từ môi trường sống xung quanh nhà nạn nhân đến các tuyến đường em thường đi học và vui chơi.

Trên mạng xã hội, mẹ của Lisa đã đăng các clip bài viết kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm con gái. Trong một bài đăng bằng tiếng Việt trên Facebook, bà viết: "Mama chỉ hy vọng con về nhà an toàn và khỏe mạnh. Mama nhớ con nhiều lắm."

Lisa T. rời nhà trên đường Golliner Straße vào khoảng 7h15 sáng thứ Ba (3/11) để đón xe buýt từ Barnimplatz đến trường học ở Sella-Hasse-Straße (khoảng 7h30), nhưng em đã không bao giờ đến trường.

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Thông báo tìm Lisa Tạ của cảnh sát Đức. Ảnh: Cảnh sát hình sự Đức

Theo B.Z., gia đình nghi ngờ Lisa đã bị bắt cóc. Chị gái em chia sẻ: "Em sẽ không bỏ đi đâu cả, em tôi không phải đứa trẻ như thế." Điện thoại của em bị tắt chỉ 3 phút sau khi bước ra khỏi nhà.

Hiện tại, nhiều chi tiết xung quanh vụ án (như diễn biến vụ việc, thời điểm tử vong, danh tính và động cơ của hung thủ) vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Nếu nghi phạm tử vong, nhiều câu hỏi có thể sẽ không bao giờ có lời giải, bởi theo quy định, vụ án điều tra sẽ bị đình chỉ khi bị cáo qua đời.

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