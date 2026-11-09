Khám phá lợi ích sức khỏe từ quả thanh mai: Tăng cường miễn dịch và ngừa lão hóa

Dinh dưỡng 09/11/2026 11:30

Quả thanh mai hay còn được gọi là quả dâu rượu, dâu rừng. Quả có vị chua chua, ngọt ngọt cùng màu sắc dễ thương và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe được nhiều người yêu thích.

Thanh mai là loại quả mọng màu đỏ với hương vị chua ngọt dịu nhẹ, chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa tự nhiên như flavonoid, anthocyanin và phenolic. Ngoài việc xuất hiện tại Ấn Độ, Nepal, Nam Trung Quốc, Lào hay Nhật Bản, ở nước ta cây thanh mai được tìm thấy nhiều nhất tại khu vực miền Bắc, miền Trung và vùng Tây Nguyên.

Khám phá lợi ích sức khỏe từ quả thanh mai: Tăng cường miễn dịch và ngừa lão hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thanh mai nổi bật trong y học hiện đại nhờ hoạt tính chống oxy hóa và giảm viêm tự nhiên. Đồng thời, y học dân gian cũng ghi nhận công dụng của loại quả này trong việc làm dịu các chứng rối loạn tiêu hóa (kiết lỵ, tiêu chảy ra máu, khó tiêu). Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý vị thuốc này không dùng để thay thế thuốc chữa bệnh.

Công dụng của quả thanh mai đối với sức khỏe 

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả thanh mai là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tự nhiên vô cùng phong phú. Hàm lượng Vitamin C dồi dào trong loại quả này đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng kích thích sự sản sinh và hoạt động của các tế bào bạch cầu – những "chiến sĩ" bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Việc tiêu thụ thanh mai thường xuyên trong mùa hè không chỉ giúp củng cố "hàng rào" miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm cúm, ho, sốt khi thời tiết thay đổi, mà còn thúc đẩy quá trình tái tạo mô và đẩy nhanh tốc độ phục hồi tổn thương của cơ thể.

Khám phá lợi ích sức khỏe từ quả thanh mai: Tăng cường miễn dịch và ngừa lão hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa trong quả thanh mai có khả năng bảo vệ lớp nội mạc mạch máu, ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL) – nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành các mảng xơ vữa trong lòng động mạch.

Bên cạnh đó, các dưỡng chất trong thanh mai còn hỗ trợ tăng độ đàn hồi của thành mạch, cải thiện khả năng lưu thông máu và giảm bớt áp lực lên tim, từ đó góp phần duy trì chỉ số huyết áp ở mức ổn định và hạ thấp nguy cơ đột quỵ hay đột quỵ do biến chứng tim mạch.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Vị chua nhẹ tự nhiên của quả thanh mai chứa các axit hữu cơ có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết dịch vị, từ đó hỗ trợ quá trình phân giải và hấp thụ thức ăn diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là sau các bữa ăn nhiều mỡ. Chất xơ trong quả giúp hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nó còn có đặc tính nhuận tràng, giúp duy trì nhu động ruột đều đặn.

Khám phá lợi ích sức khỏe từ quả thanh mai: Tăng cường miễn dịch và ngừa lão hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da

Đối với phái đẹp, quả thanh mai được coi là một "thần dược" chống lão hóa tự nhiên đến từ núi rừng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Anthocyanin, Vitamin C và Vitamin E trong trái thanh mai tạo thành một lá chắn chống oxy hóa vô cùng mạnh mẽ, có khả năng trung hòa các gốc tự do – những phân tử không ổn định là tác nhân hàng đầu phá hủy tế bào da, gây ra nếp nhăn, thâm nám và tình trạng chảy xệ. Không chỉ dừng lại ở đó, Vitamin C trong thanh mai còn kích thích cơ thể sản sinh Collagen tự nhiên, giúp làn da giữ được độ đàn hồi, căng mịn và hồng hào từ sâu bên trong, đồng thời làm giảm thiểu tác hại của tia UV cũng như ô nhiễm môi trường lên làn da.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng thanh mai

Dù là dược liệu lành tính, việc sử dụng thanh mai vẫn cần ghi nhớ các lưu ý quan trọng:

Vệ sinh quả: Gai thịt trên quả rất dễ bám bụi và chứa ấu trùng côn trùng. Chúng tôi khuyên bạn nên ngâm nước muối ít nhất 15 phút trước khi ăn hoặc chế biến.

Người bị sỏi thận: Quả chứa một lượng acid hữu cơ nhất định, người bị sỏi thận loại oxalate nên hạn chế sử dụng liều cao kéo dài.

Khám phá lợi ích sức khỏe từ quả thanh mai: Tăng cường miễn dịch và ngừa lão hóa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị viêm loét dạ dày nặng: Không nên ăn quá nhiều quả tươi vào lúc đói để tránh kích ứng niêm mạc dạ dày.

Đối tượng cần thận trọng: Phụ nữ mang thai, mẹ đang cho con bú, trẻ nhỏ và bệnh nhân đang điều trị bệnh lý mạn tính cần tham vấn ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi dùng đều đặn.

Tương tác thuốc: Nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc chống đông máu, người bệnh nên tham khảo bác sĩ vì dược liệu có tác dụng hoạt huyết nhẹ.

Bảo quản: Nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp làm phân hủy sắc tố anthocyanin.

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