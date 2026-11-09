10 người dân nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc biển. Trong đó, một người phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

Theo thông tin báo Dân trí, tối 8/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, đang tích cực cấp cứu, điều trị cho 10 bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc biển.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân nhập viện vào chiều cùng ngày trong tình trạng đau bụng, tê lưỡi, nôn ói liên tục. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, điều trị giải độc và hỗ trợ cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Báo Dân trí.

Đáng chú ý, một bệnh nhân diễn tiến nặng, phải đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp. Ba trường hợp khác cũng có biểu hiện ngộ độc nặng, nôn ói liên tục và đang được các bác sĩ chống độc tích cực điều trị, hỗ trợ thở.

Theo báo Thanh Niên, thông tin từ người nhà, các bệnh nhân đều sinh sống tại khu vực tổ dân phố Phú Hài, phường Phú Thủy. Vào trưa 8.11, những người này cùng ăn cá nóc biển do một người đi biển mang về cho. Số cá sau đó được các gia đình tự chế biến để sử dụng.

Hiện các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Đây không phải là lần đầu xảy ra vụ ngộ độc liên quan đến việc ăn cá nóc. Các bác sĩ cảnh báo cá nóc biển chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm, kể cả cá được đánh bắt tươi sống.

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