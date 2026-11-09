Lâm Đồng: 10 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc biển

Tin y tế 09/11/2026 10:00

10 người dân nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn cá nóc biển. Trong đó, một người phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

Theo thông tin báo Dân trí, tối 8/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, đang tích cực cấp cứu, điều trị cho 10 bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc biển.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân nhập viện vào chiều cùng ngày trong tình trạng đau bụng, tê lưỡi, nôn ói liên tục. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, điều trị giải độc và hỗ trợ cấp cứu.

Lâm Đồng: 10 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc biển - Ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Báo Dân trí. 

Đáng chú ý, một bệnh nhân diễn tiến nặng, phải đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp. Ba trường hợp khác cũng có biểu hiện ngộ độc nặng, nôn ói liên tục và đang được các bác sĩ chống độc tích cực điều trị, hỗ trợ thở.

Theo báo Thanh Niên, thông tin từ người nhà, các bệnh nhân đều sinh sống tại khu vực tổ dân phố Phú Hài, phường Phú Thủy. Vào trưa 8.11, những người này cùng ăn cá nóc biển do một người đi biển mang về cho. Số cá sau đó được các gia đình tự chế biến để sử dụng.

Hiện các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Đây không phải là lần đầu xảy ra vụ ngộ độc liên quan đến việc ăn cá nóc. Các bác sĩ cảnh báo cá nóc biển chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm, kể cả cá được đánh bắt tươi sống.

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 50 bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà ở Cam Ranh

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 50 bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà ở Cam Ranh

Hiện tại, 30 bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà đã được xuất viện. 20 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được xem xét cho xuất viện để theo dõi tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc cá nóc cấp cứu ngộ độc cá nóc Lâm Đồng

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

NÓNG: Trường Giang có động thái pháp lý sau gần 2 tháng im ắng

Hậu trường 55 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe từ quả thanh mai: Tăng cường miễn dịch và ngừa lão hóa

Khám phá lợi ích sức khỏe từ quả thanh mai: Tăng cường miễn dịch và ngừa lão hóa

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
NÓNG: Phát hiện 14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo ở TP.HCM

NÓNG: Phát hiện 14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá

Trong 2 tuần cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu có chạm đỉnh, may mắn thấm vào người, làm ăn khấm khá

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2026: SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2026: SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng' sau ngày 9/11/2026, tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng' sau ngày 9/11/2026, tiền bạc ùa về nhà 'như lũ cuốn', vươn mình thành đại gia trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Khi về già, cha mẹ mong chờ điều gì ở con cái?

Khi về già, cha mẹ mong chờ điều gì ở con cái?

Xã hội 2 giờ 14 phút trước
Lâm Đồng: 10 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc biển

Lâm Đồng: 10 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc biển

Tin y tế 2 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp trở mình thành đại gia, tài vượng tăng lên thấy rõ, tiền đầy túi, tình đầy tim, làm một hưởng mười trong 15 ngày tới

Mừng 3 con giáp trở mình thành đại gia, tài vượng tăng lên thấy rõ, tiền đầy túi, tình đầy tim, làm một hưởng mười trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/11/2026, vượt qua khổ nạn ắt được bình an, 3 con giáp tay phải ôm hũ tiền, tay trái gom may mắn hết phần thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/11/2026, 3 con giáp tha hồ nghênh Tài đón Lộc, làm ăn Phát Đạt, sự nghiệp lên hương, sống trong vui sướng

Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp vét cạn tiền thiên hạ, cập bến giàu có, lộc lá đếm không xuể, may mắn hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu sống trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi bị thủng dạ dày

Cứu sống trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi bị thủng dạ dày

Quảng Trị: Học sinh lấy đá ném tổ ong, 27 em phải nhập viện

Quảng Trị: Học sinh lấy đá ném tổ ong, 27 em phải nhập viện

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch