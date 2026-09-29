Ngày 22/9, con chó của một hộ dân bất ngờ tấn công và cắn chủ nhà, con gái chủ nhà cùng 2 người hàng xóm.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 29/9, Trạm Y tế phường Thành Nhất (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn tổ dân phố 18 vừa ghi nhận 4 trường hợp bị chó dại cắn.

Đến ngày 25/9, con chó có biểu hiện nghi mắc bệnh dại và chết. Cơ quan thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả cho thấy con chó dương tính với virus dại.

Sau khi bị chó cắn, cả 4 người đã nhanh chóng đến cơ sở y tế để xử trí vết thương và tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Chó dại cắn 4 người dân ở Đắk Lắk. Ảnh: Báo Dân trí.

Ngay sau khi xác định ổ dịch, Trạm Y tế phường Thành Nhất phối hợp Trung tâm Y tế Buôn Ma Thuột, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cơ quan thú y và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp xử lý, phòng ngừa nguy cơ lây lan bệnh dại.

Theo lãnh đạo Trạm Y tế phường Thành Nhất, con chó này còn cắn một con mèo được nuôi cùng nhà. Sau khi bị chó cắn, con mèo xuất hiện tình trạng sùi bọt mép cùng nhiều biểu hiện bất thường.

"Lo ngại con vật có thể tiếp tục cào, cắn người và tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh dại, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt, xử lý con mèo", vị lãnh đạo cho hay.

Theo thông tin báo VNExpress, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến tháng 9, Đăk Lăk có trên 234.000 chó mèo; đã tiêm hơn 66.000 liều vaccine phòng bệnh dại. Trong 9 tháng, tỉnh ghi nhận 14 con chó mắc bệnh dại. Địa phương đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 nâng tỷ lệ tiêm vaccine lên trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm.

Dại là bệnh tỷ lệ tử vong 100%. Biện pháp phòng bệnh duy nhất là tiêm vaccine hoặc huyết thanh phòng dại khi bị chó mèo cắn, cào.

Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước sạch với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng dung dịch phù hợp và đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá nguy cơ và tiêm vaccine phòng dại khi cần thiết.

Người dân tuyệt đối không tự điều trị bằng các biện pháp dân gian hoặc chủ quan, trì hoãn việc đến cơ sở y tế. Bệnh dại là bệnh đặc biệt nguy hiểm, người mắc bệnh gần như 100% tử vong.