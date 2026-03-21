Đắk Lắk: 6 người trong gia đình và hàng xóm bị chó nghi dại cắn

Tin y tế 21/03/2026 15:34

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tân Kiểm soát bệnh tật phối hợp cùng Trung tâm Y tế Krông Ana và Trạm Y tế xã Ea Na đã nhanh chóng hướng dẫn các nạn nhân đi tiêm phòng vắc xin dại tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 21/3, tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại sau khi ghi nhận 6 trường hợp bị chó nghi mắc bệnh dại cắn tại cùng một khu dân cư ở xã Ea Na, với nguy cơ lây lan cao.

Sở Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương khoanh vùng, rà soát đàn chó, mèo; tổ chức tiêm phòng vắc xin đạt tỷ lệ cao, xử lý nghiêm tình trạng thả rông; đồng thời phối hợp ngành thú y điều tra, giám sát, xử lý ổ dịch.

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Nhân viên thú y tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được giao chủ trì đánh giá nguy cơ, không bỏ sót trường hợp phơi nhiễm, hướng dẫn xử trí kịp thời.

Theo thông tin báo Lao Động, theo lời ông Đ.H.Q, gia đình ông nuôi 2 con chó. Đầu tháng 2.2026, một con có biểu hiện mắc bệnh và đã chết, gia đình tự chôn tại vườn ca cao sau nhà.

Đến ngày 15.3, con chó còn lại trở nên hung hăng và cắn hai con gái của ông Q là cháu Đ.T.H.N và cháu Đ.T.P.T. Ngày 16.3, con chó tiếp tục cắn ông Q. Sang ngày 17.3, con vật này tiếp tục tấn công thêm 3 người hàng xóm, gồm bà N.T.Q, bà T.T.H và ông N.N.Â.

Trong số các nạn nhân, bà H và ông Â đã được tiêm một mũi vaccine phòng dại.

Ngày 18.3, ông Q đã tiêu hủy con chó và chôn tại vườn ca cao phía sau nhà. Qua điều tra, ngoài việc cắn người, con chó này còn cắn thêm 3 con chó khác của hàng xóm.

Ngày 19.3, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Buôn Ma Thuột đã lấy mẫu từ con chó nghi mắc bệnh dại để xét nghiệm, hiện chưa có kết quả.

Đắk Lắk: 6 người trong gia đình và hàng xóm bị chó nghi dại cắn - Ảnh 2
Một số người dân vùng sâu tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa có thói quen tiêm phòng vaccine cho chó nuôi trong nhà. Ảnh: Báo Lao Động. 

Đến ngày 20.3, lực lượng chức năng đã hướng dẫn những người bị chó cắn đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

CDC Đắk Lắk phối hợp với y tế cơ sở triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại tại thôn Thành Công, xã Ea Na. Đồng thời, 3 con chó bị cắn trước đó đã được nhốt để theo dõi cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho hay, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi đã phát bệnh gần như không có khả năng cứu chữa. Để phòng bệnh hiệu quả, theo ông Bích, cần kiểm soát tốt việc tiêm phòng trên đàn chó, mèo.

Khi bị chó, mèo cào, cắn, người dân cần xử lý vết thương ngay bằng cách rửa sạch với xà phòng và nước sạch, sau đó đến cơ sở y tế hoặc điểm tiêm phòng dại để được khám, tư vấn và điều trị. Người dân tuyệt đối không tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian, thuốc nam.

Trước đó (đầu tháng 3/2026), xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã công bố dịch dại động vật, triển khai khoanh vùng, tiêm phòng bắt buộc và lập chốt kiểm dịch kiểm soát vận chuyển. Vào năm 2025, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại, là một trong những địa phương có số ca mắc khá cao so với cả nước.

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Dù đã được bác sĩ tư vấn tiêm vắc xin phòng dại ngay sau khi bị chó hoang cắn, gia đình vẫn chủ quan bỏ qua. Một tháng sau, bé trai 14 tuổi ở Sơn La nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các triệu chứng điển hình của bệnh dại.

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