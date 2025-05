Theo VNExpress, chó cắn gây ra những tổn thương trên da và xương, tiềm ẩn nguy cơ lây truyền virus dại. Người mắc bệnh dại có triệu chứng ban đầu là sốt, ngứa và đau ở vết cắn, sau đó virus gây tê liệt hệ thần kinh, ngừng tim, ngừng hô hấp. Vết thương do chó cắn nếu không được xử trí, chăm sóc đúng cách cũng có thể gây bệnh nhiễm trùng uốn ván. Thông qua vết thương hở bị chó cắn, khuẩn uốn ván xâm nhập gây bệnh. Đây là bệnh nguy hiểm với triệu chứng đặc trưng là những cơn co giật, co cứng người.

Khi đã phát bệnh dại, 100% tử vong. Phòng ngừa bệnh bằng cách tiêm vaccine dại kịp thời và đủ liều. Tiêm phòng đầy đủ cho chó. Tránh tiếp xúc với chó, đặc biệt khi con vật hung dữ hoặc chó cái mới đẻ con.