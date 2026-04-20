Nóng: Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc vì nghi chứa thuốc diệt chuột

Tin y tế 20/04/2026 09:24

Trước thông tin về việc cảnh sát Áo phát hiện thuốc diệt chuột trong thức ăn dặm HiPP, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm này trên toàn quốc.

Theo thông tin VOV, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, yêu cầu rà soát và xử lý sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu.

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo ngày 19/4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190 gram) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Sản phẩm bị nghi ngờ có thể chứa thuốc diệt chuột.

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP.

Nóng: Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc vì nghi chứa thuốc diệt chuột - Ảnh 1
Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP. Ảnh: VOV. 

Đồng thời, làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP, yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Các đơn vị cần báo cáo về số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27/4.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên.

Cũng trong tối ngày 19/4, Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, đề nghị cơ quan này thông báo cho các sàn thương mại điện tử, các website bán hàng và gian hàng trên sàn thương mại điện tử về sự việc trên.

Đồng thời phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, cảnh sát Áo cho biết đã phát hiện thuốc diệt chuột trong một lọ thực phẩm ăn dặm HiPP sau khi sản phẩm này bị thu hồi vì nghi có dấu hiệu bị can thiệp từ bên ngoài.

Diễn biến cụ thể được ghi nhận tại Schützen am Gebirge, khi Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Burgenland thu giữ một lọ thức ăn dặm vị “cà rốt và khoai tây” loại 190g có dấu hiệu bị làm giả.

Kết quả xét nghiệm ban đầu trong phòng thí nghiệm cho thấy các sản phẩm nghi vấn có chứa một phụ gia độc hại. Một số nhân chứng cho biết những lọ bị can thiệp phát ra mùi hôi thối bất thường. Đáng chú ý, theo thông tin từ cảnh sát, mẫu sản phẩm bị thu giữ cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột.

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