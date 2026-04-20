Tử vi tuần mới (20 đến 26/4/2026), 3 con giáp hút Lộc liên tục, tiền đếm không hết, Phú Quý tràn trề, đổi đời giàu to

Tử vi tuần mới (20 đến 26/4/2026), Chính quan trợ vận mà Mùi có thể yên ổn tập trung cho công việc, làm ăn hanh thông, hợp tác cùng nhau phát triển tốt. Ngày mới tinh thần hăng hái của Mùi lên cao, vì thế nên hiệu quả công việc sẽ được cải thiện đáng kể, giúp ích cho việc xác minh dữ liệu, thanh lý hàng tồn kho và tối ưu hóa quy trình làm việc giúp Mùi tiến bộ nhanh chóng.

Tương Hình nhắc Mùi nên tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm yêu đương, bạn bè, đừng để người ta ăn hiếp, nói lời khó nghe rồi ngồi đó chịu đựng chỉ vì cả nể, bạn cũng nên để họ biết rằng bạn đang bị tổn thương vì lời họ nói. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, đừng nhắc lại chuyện cũ và hãy giao tiếp một cách lịch sự. Tình hình tài chính của bạn đang trên đà cải thiện, không mong tiết kiệm, chỉ mong đủ tiêu là may mắn lắm rồi. Tử vi dự báo đây là thời điểm tốt để tiết kiệm tiền và trả hết các khoản nợ nhỏ. Tránh tiêu xài hoang phí chỉ để giữ thể diện cho bản thân, Mùi nên nắm rõ điều này.

Tử vi tuần mới (20 đến 26/4/2026), may mắn có Tam Hợp cục nâng đỡ nên các bạn tuổi Mão khá thuận lợi trong công việc. Nay là ngày đẹp để xuất ngoại, làm hồ sơ, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn. Những ai có hẹn gặp khách trong hôm nay sẽ thu được kết quả bất ngờ ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần chiếu cố giúp Mão cứu lại được những bàn thua trông thấy trong chuyện tiền bạc. Thời gian sắp tới ví tiền của bản mệnh sẽ đầy lên, giảm bớt nợ nần, có người đến trả nợ. Người nào có lộc ăn uống thì cứ hoan hỉ đón nhận, đừng vội vàng từ chối nhé.

Vận tình duyên không như ý vì lâm cục diện Mộc Thổ tương khắc. Có vẻ như người ấy và bạn có chút hiểu lầm nên tình cảm rạn nứt. Cha mẹ chưa tìm được tiếng nói chung với con cái, thi thoảng bạn cực kỳ mệt mỏi vì con.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (20 đến 26/4/2026), Chính Quan nâng đỡ cho đường công việc của Tuất. Bạn sẽ không còn mông lung khi nghĩ về những gì sắp tới nữa. Những người ở vị trí cao sẽ dễ dàng đàm phán được thương vụ lớn. Ai đang thất nghiệp sẽ sớm tìm được công việc giúp đầu óc được thảnh thơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Tuất cần cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Ngày này Tương Hại cục khiến bạn đau đầu vì tiền, hay bị tiểu nhân chơi xấu. Người muốn làm giàu không thể nóng vội nhất thời mà cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp.

Đột nhiên bản mệnh cảm thấy rất nhiều người bạn thân thiết không hề xem mình là bạn, thân ai người nấy lo. Bạn không thể đặt niềm tin vào người bạn cho là đáng tin cậy, coi chừng có ngày bị lừa cho sáng mắt ra rồi hối không kịp nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!