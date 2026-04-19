Thấy chồng giấu giếm mang que thử thai 2 vạch về nhà, tôi gào khóc đòi ly hôn thì một người bước ra khiến tôi "câm nín"

Tâm sự gia đình 19/04/2026 22:48

Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình. Dù cho chồng có nói không phải tôi cũng một mực không tin. Bằng chứng đã rõ ràng thế này, anh còn chối cái gì?

Tôi có gia đình 2 năm nhưng vẫn chưa có tin con cái. Tôi mắc chứng buồng trứng đa nang, dạo gần đây lại bận rộn công tác triền miên chưa thể đi thăm khám thường xuyên. Nhưng tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn mặn nồng như trước, chồng và gia đình chồng không hề gây áp lực cho tôi.

Đến một hôm, trên đường đi làm gần về tới nhà thì tôi thấy chồng đi ra từ tiệm thuốc tây, cầm một túi đen cẩn thận nhét vào trong ba lô. Sau khi anh đi về thì tôi cũng ghé vào tiệm thuốc tây đó. Cô bán hàng khá quen với vợ chồng tôi, khi thấy tôi thì liền hỏi:

 

“Chồng em mới ra mua que thử thai cho em đó, có phải em sắp có tin vui rồi không?”.

Tôi nghe mà sững người, tôi vừa mới đến kỳ vào hôm qua, chồng tôi cũng biết thế mà? Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh ậm ừ với cô bán hàng rồi nhanh chóng về nhà. Vừa đến nhà, tôi lao vào phòng lục ba lô của chồng, quả đúng là anh mua que thử thai về nhà! Chồng tôi đi ra từ toilet bất ngờ trước hành động của tôi.

Thấy chồng giấu giếm mang que thử thai 2 vạch về nhà, tôi gào khóc đòi ly hôn thì một người bước ra khiến tôi 'câm nín' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình. Dù cho chồng có nói không phải tôi cũng một mực không tin. Bằng chứng đã rõ ràng thế này, anh còn chối cái gì?

Tôi làm ầm ĩ trong phòng ngủ của hai vợ chồng một hồi lâu thì có tiếng gõ cửa. Bố chồng của tôi bước vào, thấy tôi cầm trên tay que thử thai, còn khóc nức nở nhìn chồng. Ông đi tới lấy que thử thai từ trên tay tôi, không nói lời nào rồi đi thẳng ra ngoài.

Tôi vẫn ngẩn người chẳng hiểu chuyện là thế nào thì nghe chồng nói:

“Em thật là, anh mua cái đó cho mẹ. Bố lớn tuổi nên ngại không dám đi mua. Em chưa gì đã ầm ĩ lên, làm bố cũng ngại theo rồi”.

Hóa ra mẹ chồng tôi có thai, chuyện này cũng sốc không khác gì lúc tôi nghi chồng ngoại tình. Mẹ chồng tôi năm nay đã 46 tuổi, bà ngại ngùng nhìn tôi rồi thừa nhận mình đang mang thai. Lúc biết tôi ghen tuông khi thấy chồng mua que thử thai thì bố mẹ chồng càng ngượng đỏ mặt.

Nhưng từ ngày mẹ chồng tôi sinh con thì trong nhà càng rối hơn. Tìm người giúp việc không ưng ý, tôi và chồng lại bận rộn. Bố chồng tôi trông vợ mới sinh đến mức tăng huyết áp. Chồng tôi thấy thế muốn tôi xin nghỉ việc một thời gian. Nhưng tôi không muốn, giờ tôi phải làm sao đây? 

Thấy osin liên tục lẻn vào phòng bố chồng lúc nửa đêm, tôi lén rình qua khe cửa rồi "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Thấy osin liên tục lẻn vào phòng bố chồng lúc nửa đêm, tôi lén rình qua khe cửa rồi "ngã quỵ" trước cảnh tượng bên trong

Một đêm, sau khi dỗ được con ngủ thì tôi đi xuống bếp uống nước. Nhưng khi vừa bước tới cầu thang nhìn xuống lầu dưới thì tôi thấy cô giúp việc đang đi vào phòng của bố chồng.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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