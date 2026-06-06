Tá hỏa phát hiện 4 con rắn lúc nhúc trong máy điều hòa

Đời sống 06/06/2026 10:08

Máy điều hòa phát ra tiếng kêu lạ nên một người dân ở xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) nhờ thợ điện lạnh kiểm tra. Người thợ tá hỏa khi phát hiện có 4 con rắn làm tổ trong dàn lạnh.

Theo tohong tin từ Báo Thanh Niên, ngày 5/6, anh Ngô Quyền (32 tuổi, ngụ phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận mình là thợ điện máy phát hiện 4 con rắn lúc nhúc bên trong dàn lạnh máy điều hòa và đăng tải video lên mạng xã hội.

Đoạn video ghi lại cảnh 4 con rắn trong máy điều hòa khiến nhiều người rùng mình. Trong clip, những con rắn nằm cuộn bên trong các chi tiết của dàn lạnh. Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi nơi trú ẩn của chúng lại là chiếc máy điều hòa được lắp ngay trong phòng ngủ. 

Anh Quyền kể ngày 4/6, một người dân ở xã Mộ Đức, Quảng Ngãi liên hệ nhờ anh đến kiểm tra máy điều hòa có nhiều dấu hiệu bất thường khi hoạt động và luôn cảm thấy chạy máy rồi cũng "không mát cho lắm".

Khi đến nơi, anh Quyền làm những công việc bình thường của một người thợ khi sửa chữa. Vì vị trí lắp dàn lạnh máy điều hòa khá cao và sát cửa sổ phòng ngủ nên anh Quyền gặp chút ít khó khăn. Sau khi bật máy lạnh lên để "chẩn bệnh", anh Quyền nghe tiếng động lạ bên trong dàn lạnh, nên quyết định tháo vỏ, kiểm tra nguyên nhân.

"Khi mở máy ra, tôi thấy phần đuôi của một con rắn thò ra ngoài, còn đầu nằm sâu bên trong. Lúc đó tôi cũng giật mình vì không nghĩ bên trong máy lạnh lại có rắn", anh Quyền kể.

Tá hỏa phát hiện 4 con rắn lúc nhúc trong máy điều hòa - Ảnh 1
4 con rắn được xác định là rắn cườm, không có nọc độc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo tohong tin từ Báo Tuổi Trẻ, sau phút giật mình, anh Quyền quyết định lôi con rắn ra ngoài nhưng nó bám chặt trong các chi tiết của thiết bị, nên anh phải dùng kìm kéo mạnh mới lôi được con rắn ra.

"Bất ngờ" còn ở phía trước, anh thợ điện máy rợn người khi bên trong dàn lạnh máy điều hòa không chỉ có 1 mà tận 4 con rắn đang trú ngụ.

"Ớn óc chứ chả đùa, con nào con nấy dài khoảng 70cm. Ba con còn lại rất khó lôi ra ngoài khi chúng bò qua, quấn lại. Rất khó khăn mới lôi được tất cả chúng ra ngoài", anh Quyền nói.

Cũng am hiểu về rắn, nên anh Quyền nhận dạng cả 4 con rắn đều là rắn cườm, không có nọc độc. Vì thế anh mới tự tin xử lý, lôi tất cả ra ngoài.

Một số thợ điện lạnh khác cũng cho biết từng gặp trường hợp rắn chui vào máy điều hòa, nhưng phát hiện cùng lúc bốn con trong một dàn lạnh là khá hiếm.

Còn với anh Quyền, nhiều năm sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa, anh thường xuyên gặp chuột hoặc côn trùng làm tổ trong thiết bị. Nhưng việc phát hiện cả ổ rắn bên trong dàn lạnh, thì đây là lần đầu tiên.

Người mẹ lặng người kể bi kịch con gái bị chồng bạo hành đến tử vong

Người mẹ lặng người kể bi kịch con gái bị chồng bạo hành đến tử vong

Tối 5/6, ông Hoàng Phi Trường, Chủ tịch xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết chị Đ.T.H.C (SN 1990) đã tử vong vào ngày 4/6, sau hơn 2 tháng điều trị. Gia đình nạn nhân đang lo hậu sự cho chị C.

Xem thêm
Từ khóa:   rắn làm tổ trong dàn lạnh tin moi mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 37 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 52 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Xe bồn va chạm với xe máy khiến 3 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 7 phút trước
Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Đòi bỏ 10 năm nghĩa vợ chồng để theo nhân tình, người chồng ngã ngửa khi xem vật này

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong