Tá hỏa phát hiện 4 con rắn lúc nhúc trong máy điều hòa

Đoạn video ghi lại cảnh 4 con rắn trong máy điều hòa khiến nhiều người rùng mình. Trong clip, những con rắn nằm cuộn bên trong các chi tiết của dàn lạnh. Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ khi nơi trú ẩn của chúng lại là chiếc máy điều hòa được lắp ngay trong phòng ngủ.

Theo tohong tin từ Báo Thanh Niên, ngày 5/6, anh Ngô Quyền (32 tuổi, ngụ phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận mình là thợ điện máy phát hiện 4 con rắn lúc nhúc bên trong dàn lạnh máy điều hòa và đăng tải video lên mạng xã hội.

Khi đến nơi, anh Quyền làm những công việc bình thường của một người thợ khi sửa chữa. Vì vị trí lắp dàn lạnh máy điều hòa khá cao và sát cửa sổ phòng ngủ nên anh Quyền gặp chút ít khó khăn. Sau khi bật máy lạnh lên để "chẩn bệnh", anh Quyền nghe tiếng động lạ bên trong dàn lạnh, nên quyết định tháo vỏ, kiểm tra nguyên nhân.

Anh Quyền kể ngày 4/6, một người dân ở xã Mộ Đức, Quảng Ngãi liên hệ nhờ anh đến kiểm tra máy điều hòa có nhiều dấu hiệu bất thường khi hoạt động và luôn cảm thấy chạy máy rồi cũng "không mát cho lắm".

"Khi mở máy ra, tôi thấy phần đuôi của một con rắn thò ra ngoài, còn đầu nằm sâu bên trong. Lúc đó tôi cũng giật mình vì không nghĩ bên trong máy lạnh lại có rắn", anh Quyền kể.

4 con rắn được xác định là rắn cườm, không có nọc độc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo tohong tin từ Báo Tuổi Trẻ, sau phút giật mình, anh Quyền quyết định lôi con rắn ra ngoài nhưng nó bám chặt trong các chi tiết của thiết bị, nên anh phải dùng kìm kéo mạnh mới lôi được con rắn ra.

"Bất ngờ" còn ở phía trước, anh thợ điện máy rợn người khi bên trong dàn lạnh máy điều hòa không chỉ có 1 mà tận 4 con rắn đang trú ngụ.

"Ớn óc chứ chả đùa, con nào con nấy dài khoảng 70cm. Ba con còn lại rất khó lôi ra ngoài khi chúng bò qua, quấn lại. Rất khó khăn mới lôi được tất cả chúng ra ngoài", anh Quyền nói.

Cũng am hiểu về rắn, nên anh Quyền nhận dạng cả 4 con rắn đều là rắn cườm, không có nọc độc. Vì thế anh mới tự tin xử lý, lôi tất cả ra ngoài.

Một số thợ điện lạnh khác cũng cho biết từng gặp trường hợp rắn chui vào máy điều hòa, nhưng phát hiện cùng lúc bốn con trong một dàn lạnh là khá hiếm.

Còn với anh Quyền, nhiều năm sửa chữa và bảo dưỡng điều hòa, anh thường xuyên gặp chuột hoặc côn trùng làm tổ trong thiết bị. Nhưng việc phát hiện cả ổ rắn bên trong dàn lạnh, thì đây là lần đầu tiên.