Đau lòng: Nữ sinh lớp 8 bị sét đánh tử vong trong lúc đi chăn bò thuê

Đời sống 05/06/2026 16:37

Ngày 5/6, UBND xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ đau buồn với gia đình nữ sinh K.H.L. (SN 2011, trú làng Ia Khưng, xã Chư Pưh), tử vong do sét đánh khi đang chăn bò.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 5/6, UBND xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một nữ sinh bị sét đánh tử vong vào chiều 4/6, trong lúc đi thả bò thuê trên cánh đồng thuộc địa bàn. Nạn nhân là em K.H.L., (Sinh năm 2011, trú tại làng Ia Khưng, xã Chư Pưh)

Cụ thể, chiều 4/6, em K.H.L. đi chăn bò thuê tại cánh đồng trên địa bàn xã để phụ giúp gia đình. Trong lúc thả bò, khu vực này xuất hiện mưa dông kèm theo sấm sét.

Khi đang tìm nơi trú mưa, em L. bị sét đánh. Dù được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nhưng em L. đã không qua khỏi.

Được biết, em L. vừa hoàn thành chương trình lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Trãi và chuẩn bị bước vào lớp 9. Gia đình em thuộc diện khó khăn nên sau giờ học, em thường xuyên đi chăn bò thuê để phụ giúp cha mẹ.

Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình nữ sinh.

Đau lòng: Nữ sinh lớp 8 bị sét đánh tử vong trong lúc đi chăn bò thuê - Ảnh 1
Nơi nữ sinh L. bị sét đánh - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, UBND xã Chư Pưh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những trận mưa dông đầu mùa thường kèm theo sấm sét. Người dân cần tìm nơi trú ẩn kiên cố, không trú mưa dưới gốc cây, đặc biệt là những cây cao hoặc đứng đơn độc; không tụ tập thành nhóm đông người; không đứng ở khu vực trống trải hoặc gần các vật dụng bằng kim loại.

Không riêng gì khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, trước đó cơn dông đầu mùa vào đêm 6/9/2025, một tia sét đã đánh trúng phần trước ngôi nhà của ông Lê Văn Mùa (trú thôn Đông, xã đảo Nhơn Châu) khiến một mảng tường bị vỡ, gạch và vữa rơi xuống làm thủng mái hiên và hư hỏng phần mái xi măng.

Nhưng may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người.

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