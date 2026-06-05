Đến trưa 3/6, tại khu vực suối Mường Hoa (thôn Cát Cát) người dân phát hiện một đôi nam nữ là anh T.H.N. (36 tuổi) và chị Đ.T.T.H. (31 tuổi, cùng ở Hà Nội) bị đuối nước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 2/6, chị H.H.L. (22 tuổi, ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) tới khu vực thác Rồng, suối Nà Háng (thôn Séo Mý Tỷ) chơi thì không may bị trượt chân ngã xuống suối.

Đồng thời huy động các đội lặn chuyên nghiệp từ các địa phương khác, khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm.

Ngay sau khi xảy ra 2 vụ đuối nước, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9 nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Tả Van, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân và người dân địa phương huy động phương tiện tìm kiếm.

Đến 13h30 ngày 3/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Đ.T.T.H.. Tuy nhiên việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại gặp nhiều khó khăn, do đặc điểm địa hình khu vực đầu nguồn suối Mường Hoa và thác Rồng có mực nước sâu, dòng chảy xiết, xung quanh nhiều đá hộc và cây cối rậm rạp.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước ở khu vực thác Rồng, thôn Séo Mý Tỷ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trước tình thế cấp bách, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ quân số và phương tiện, rà soát kỹ lưỡng từng vị trí trên suối.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tả Van phối hợp chặt chẽ với các xã giáp ranh để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sau hơn 1 ngày đêm kiên trì bám trụ hiện trường tìm kiếm, đến sáng nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T.H.N. trên khu vực suối Mường Hoa và thi thể chị H.H.L. ở khu vực thác Rồng.

Thi thể các nạn nhân đang được công an và chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục để bàn giao cho gia đình đưa về quê nhà lo hậu sự.

Đến tối 3/6, một lãnh đạo UBND xã Tả Van cho biết hai du khách bị đuối nước ở suối Mường Hoa không phải do tắm suối.

Qua xác minh hiện trường ban đầu và thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đang nghi vấn hai người này tự tử.