Bí mật về loại rau mọc dại giá vài nghìn đồng: Lý do được ca tụng là 'thảo dược trường thọ'

Dinh dưỡng 06/06/2026 11:00

Rau má từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền ở nhiều quốc gia châu Á. Không chỉ là thức uống giải nhiệt, nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy loại cây này có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Được mệnh danh là “thảo dược trường thọ”, rau má là một thành phần chính trong y học cổ truyền Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ. Các thầy thuốc cho rằng loại cây này có thể giúp tăng cường nhận thức, chữa lành các vấn đề về da và thúc đẩy sức khỏe gan và thận.

Bí mật về loại rau mọc dại giá vài nghìn đồng: Lý do được ca tụng là 'thảo dược trường thọ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau má đối với sức khỏe 

Phòng và điều trị bệnh Alzheimer

Rau má có thể giảm tốc độ ảnh hưởng của bệnh Alzheimer và chứng mất trí. Một nghiên cứu vào năm 2012 được thực hiện ở chuột cho thấy rau má có tác động tích cực với những con vật bị bệnh Alzheimer có hành vi bất thường. Vì vậy, đây được xem là một loại rau rất tốt đối với người cao tuổi.

Ngăn rụng tóc

Rau má có chứa các chất giúp bảo vệ da đầu, từ đó tóc mọc nhanh và chắc khỏe, cơ thể khỏe mạnh. Thêm vào đó, các loại vitamin như vitamin B1, vitamin A trong rau má giúp tóc phát triển nhanh hơn, bóng mượt hơn và có thể phục hồi tóc dễ gãy rụng.

Giúp cải thiện tâm trạng

Chất triterpenoid trong rau má có thể giúp bạn giảm lo âu và tăng cường các chức năng thần kinh. Vì vậy, bạn có thể uống nước rau má khi cảm thấy stress hay lo lắng. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu nào có thể xác định rõ hiệu quả của rau má trong việc điều trị các triệu chứng lo lắng, cải thiện tâm trạng.

Bí mật về loại rau mọc dại giá vài nghìn đồng: Lý do được ca tụng là 'thảo dược trường thọ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Rau má cũng có thể được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ bởi hoạt chất triterpenoid. Ngoài ra, các loại vitamin và khoáng chất có trong loại rau này cũng giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, từ đó có một giấc ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, bạn không nên coi rau má như là một vị thuốc để điều trị, nó chỉ có tác dụng hỗ trợ để cải thiện giấc ngủ của bạn. Nếu đang bị chứng mất ngủ kéo dài, bạn nên đi khám bác sĩ để có những giải pháp tốt nhất.

Lưu ý khi dùng rau má

Rau má rất tốt cho sức khỏe nhưng cần sử dụng đúng cách thì mới có được hiệu quả tốt nhất. Ngược lại, việc sử dụng sai cách có thể gây ra một số hậu quả không đáng có. Dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn:

Những người không nên uống rau má: Loại rau này thường rất lành tính nhưng không phải phù hợp với tất cả mọi người. Những trường hợp không nên sử dụng rau má bao gồm bà bầu, phụ nữ đang cho con bú hoặc đang mong muốn có thai, người mắc bệnh gan, người mắc bệnh tiểu đường, người đang dùng thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm,…

Bí mật về loại rau mọc dại giá vài nghìn đồng: Lý do được ca tụng là 'thảo dược trường thọ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy rau má rất lành tính nhưng không nên lạm dụng. Mỗi ngày chỉ nên sử dụng từ 30 đến 40g rau má. Đặc biệt, không nên dùng trong thời gian dài. Nếu như không có chỉ định của bác sĩ thì không nên dùng rau má trong khoảng 6 tuần liên tiếp.

Mỗi đối tượng với tình trạng bệnh lý khác nhau, độ tuổi khác nhau sẽ phù hợp với liều dùng khác nhau. Do đó trước khi dùng rau má, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không nên uống rau má để thay thế nước lọc.

Không nên uống rau má khi dùng thuốc tây.

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Rau má là thức uống quen thuộc, thanh mát và giàu dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều hoặc không đúng cách, loại rau này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

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