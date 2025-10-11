Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 11/10/2025 11:30

Rau má rất phổ biến ở nước ta. Không chỉ là một loại thực phẩm để chế biến món ăn ngon trong các bữa ăn mỗi ngày, loại rau này còn là một vị thuốc điều trị nhiều loại bệnh lý. Cùng tìm hiểu rõ hơn về công dụng của rau má và những lưu ý khi sử dụng loại rau này để có được hiệu quả tốt nhất.

Rau má là loại cây thân thảo quen thuộc trong ẩm thực và y học cổ truyền Việt Nam. Nổi tiếng với khả năng thanh nhiệt, giải độc, rau má còn được khoa học hiện đại chứng minh mang lại vô số lợi ích sức khỏe, đặc biệt nhờ các hợp chất Triterpenoids quý giá.

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng sức khỏe hàng đầu của rau má

Hỗ trợ chữa lành vết thương và tái tạo da

Đây là công dụng nổi tiếng nhất của rau má. Các hợp chất hoạt tính như Asiaticoside, Madecassoside và Asiatic Acid giúp: Kích thích tổng hợp Collagen và Fibronectin, đẩy nhanh quá trình hình thành mô mới; Tăng cường lưu thông máu đến vùng da bị thương, từ đó giúp vết thương mau lành, giảm sẹo lồi và sẹo thâm (được ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm trị sẹo).

Cải thiện chức năng nhận thức và an thần

Rau má có khả năng tác động tích cực đến hệ thần kinh trung ương. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ rau má hoặc chiết xuất từ rau má có thể giúp: Cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung; Giảm lo âu, căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ nhờ tác dụng an thần nhẹ nhàng.

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh nhiệt, giải độc và mát gan

Trong Đông y, rau má có tính hàn, vị hơi đắng, được dùng để thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Nước rau má tươi giúp: Làm mát cơ thể, giải khát hiệu quả trong những ngày nắng nóng; Hỗ trợ chức năng gan trong việc đào thải độc tố ra ngoài cơ thể.

Tăng cường tuần hoàn máu và bảo vệ tĩnh mạch

Rau má có tác dụng củng cố thành mạch máu. Các Triterpenoids trong rau má giúp: Cải thiện lưu thông máu, đặc biệt ở chi dưới. Giảm sưng tấy và đau nhức liên quan đến suy giãn tĩnh mạch mãn tính.

Chống oxy hóa và chống viêm

Rau má giàu các hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Khả năng chống viêm của rau má cũng giúp làm dịu các tình trạng viêm da và giảm nhẹ các triệu chứng viêm nhiễm trong cơ thể.

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Lưu ý quan trọng khi sử dụng rau má

Không nên lạm dụng hoặc dùng quá nhiều

Rau má có tính hàn (lạnh). Nếu sử dụng quá nhiều hoặc liên tục trong thời gian dài, đặc biệt là dưới dạng nước ép nguyên chất, có thể dẫn đến: Tiêu chảy, khó tiêu hoặc đau bụng do tính hàn mạnh; Hạ huyết áp quá mức (đối với người đang dùng thuốc hạ áp hoặc huyết áp thấp).

Phụ nữ mang thai và cho con bú cần thận trọng

Mặc dù rau má lành tính, nhưng phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng dưới dạng thuốc hoặc chiết xuất cô đặc. Tốt nhất chỉ nên dùng như một loại rau ăn kèm thông thường.

Cần rửa thật kỹ trước khi dùng

Rau má thường mọc sát đất và dễ bị nhiễm khuẩn, ký sinh trùng hoặc hóa chất nông nghiệp. Luôn rửa rau má thật kỹ dưới vòi nước chảy nhiều lần trước khi chế biến hoặc ép lấy nước uống. Tốt nhất nên ngâm với nước muối pha loãng trước khi sử dụng.

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng chung với một số loại thuốc

Rau má có thể tương tác với một số loại thuốc: 

Thuốc an thần: Có thể làm tăng tác dụng buồn ngủ.

Thuốc lợi tiểu: Có thể làm tăng tác dụng lợi tiểu, dẫn đến mất nước và khoáng chất.

Nếu đang điều trị bệnh lý mãn tính, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.

Liều lượng hợp lý

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, liều lượng rau má hợp lý là một cốc (khoảng 30-40g rau má tươi) mỗi ngày và không nên dùng liên tục quá 6 tuần rồi nghỉ một thời gian.

Hãy sử dụng rau má một cách điều độ để tận dụng tối đa những công dụng tuyệt vời mà loại thảo dược này mang lại!

Rau má - loài rau dân dã, quen thuộc rất tốt cho sức khỏe

Rau má - loài rau dân dã, quen thuộc rất tốt cho sức khỏe

Rau má là loài rau quen thuộc, dân dã của người Việt. Tuy nhiên, loại rau này có chứa nhiều hoạt chất rất tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết…

Xem thêm
Từ khóa:   rau má công dụng của rau má dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 2 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Cá diêu hồng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Cá diêu hồng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?