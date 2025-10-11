Người thân của 5 người tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Gia đình em tôi giờ mất hết rồi'

Đời sống 11/10/2025 14:27

Vụ hỏa hoạn sáng 11/10 tại ngõ 180 đường Kim Hoa, Hà Nội đã cướp đi 5 sinh mạng trong một gia đình.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chưa hết bàng hoàng, bà Hoàng Thị Tuyết (chị gái của bà H.T.H, nạn nhân trong vụ cháy tại ngõ 180 đường Kim Hoa) nghẹn ngào chia sẻ: “Khoảng 5 giờ 30 phút, gia đình tôi nghe tin nhà em gái bị cháy, cả gia đình vội vàng chạy lên... gia đình em tôi có 5 người giờ mất hết rồi".

Bà Tuyết cho biết căn nhà của em gái gồm 4 tầng; tầng 1 là phòng khách và bếp, hai cô chú ở tầng 2, gia đình con trai ở tầng 3, tầng 4 bỏ trống.

“Người ta nói ngọn lửa bắt đầu từ tầng một, rồi lan nhanh khắp bốn tầng nhà, khói đặc quánh khiến chẳng ai kịp thoát. Hàng xóm kể lại, họ đã cố đập cửa, cố phun bình cứu hỏa, nhưng khi ngọn lửa bùng lên tới tầng bốn, mọi tiếng kêu cứu cũng dần im bặt”, bà Tuyết nói trong nước mắt.

Người thân của 5 người tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Gia đình em tôi giờ mất hết rồi' - Ảnh 1
Bà Hoàng Thị Tuyết nghẹn ngào kể lại giây phút hay tin vụ cháy khiến 5 người trong gia đình em gái tử vong - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Bà Liễu – hàng xóm của gia đình nạn nhân bần thần kể lại: khi phát hiện ngọn lửa bùng lên, nhiều người đã tìm cách phá cửa tầng 1 bằng khoan và búa, đồng thời sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa. Tuy nhiên, khi tầng 1 vừa được khống chế, ngọn lửa đã lan nhanh lên tầng 4, khiến mọi người không thể tiếp cận bên trong. “Rồi chúng tôi không còn nghe thấy tiếng người kêu cứu nữa,” bà nói.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum trong một con ngõ sâu tại Hà Nội. Dù người dân đã hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng lên quá nhanh.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều đội Cảnh sát PCCC&CNCH với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

Người thân của 5 người tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Gia đình em tôi giờ mất hết rồi' - Ảnh 2
Lực lượng y tế đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài - Ảnh: VietNamNet

Lực lượng chức năng xác định, ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 25m2, nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt đường 300m, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và cứu hỏa. Tại thời điểm lực lượng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khói độc dày đặc.

Cảnh sát phải sử dụng bình thở chuyên dụng để tiến sâu vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai các mũi tấn công dập lửa, ngăn cháy lan.

Đến 6h, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).

