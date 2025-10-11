Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà làm 5 người tử vong: "Nạn nhân kêu cứu khoảng 1 phút rồi im bặt"

Đời sống 11/10/2025 11:18

Khoảng 6h sáng 11/10, ông Nguyễn Đức Minh (phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) nghe thấy tiếng nổ nhỏ phía trong ngõ, kèm tiếng hò hét. Ngay lập tức, ông chạy ra và nhìn thấy ngôi nhà hàng xóm đang bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đám cháy xuất hiện khoảng 5h36 tại ngôi nhà gồm 4 tầng và 1 tum nằm trong ngõ 180 phố Kim Hoa, khiến cả 5 người trong gia đình thiệt mạng. Tại hiện trường, phóng viên Dân trí ghi nhận công an đã phong tỏa kín các lối vào ngôi nhà để phục vụ công tác khám nghiệm.

Là một nhân chứng trực tiếp chứng kiến vụ hỏa hoạn và tham gia cứu hộ, ông Nguyễn Đức Minh kể lại khi phát hiện vụ việc, ông cùng vài người khác dùng nhiều bình chữa cháy và các nguồn nước có sẵn để dập lửa tại khu vực để xe tầng 1.

"Lúc này lửa bùng lên rất lớn, nhiều xe máy bị thiêu rụi. Sau khoảng 10 phút, chúng tôi phá được cửa sắt nhưng khói kèm lửa đã lên hết tầng cao", ông Minh nói.

Theo nhân chứng, khi đó ông nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu và những âm thanh hỗn loạn, không thể xác định được các nạn nhân ở tầng mấy trong ngôi nhà. "Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của một người đàn ông. Nạn nhân hét lớn "cứu tôi, cứu tôi", nhưng tiếng kêu cứu ấy chỉ kéo dài khoảng 1 phút rồi im bặt", người đàn ông kể lại.

Ông Minh cho biết ngôi nhà này có 2 ông bà chủ nhà, chồng 73 tuổi, vợ 69 tuổi. Ngoài ra, thời điểm xảy ra cháy còn có con trai chủ nhà cùng vợ và cháu nội tới chơi.

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà làm 5 người tử vong: 'Nạn nhân kêu cứu khoảng 1 phút rồi im bặt' - Ảnh 1
Ông Nguyễn Đức Minh vẫn chưa hết hoang mang sau vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Cũng là nhân chứng tại hiện trường, chị L.B.K. cho biết khoảng 6h cùng ngày chị nghe thấy tiếng hét lớn trong căn nhà ở hẻm 12. Sau đó, người phụ nữ liền gọi thêm hàng xóm mang bình chữa cháy ra để dập lửa.

"Lúc đó, khói kèm lửa bốc ra rất nóng, toàn bộ khu vực tầng 1 bị lửa bao trùm. Chúng tôi rất lo khi trong nhà có ông bà già đang ở. Sau khoảng 15 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tới và tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn", chị K. kể.

Một nhân chứng khác cho hay, thời điểm tiếp cận bên trong hiện trường, các nạn nhân được phát hiện ở khu vực tầng 4 và tầng tum của ngôi nhà. 

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà làm 5 người tử vong: 'Nạn nhân kêu cứu khoảng 1 phút rồi im bặt' - Ảnh 2
Lực lượng y tế đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum trong một con ngõ sâu tại Hà Nội. Dù người dân đã hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng lên quá nhanh.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều đội Cảnh sát PCCC&CNCH với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định, ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 25m2, nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt đường 300m, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và cứu hỏa. Tại thời điểm lực lượng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khói độc dày đặc.

Cảnh sát phải sử dụng bình thở chuyên dụng để tiến sâu vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai các mũi tấn công dập lửa, ngăn cháy lan.

Đến 6h, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).

Ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum ở ngõ 180 Kim Hoa bị cháy (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) nằm trong ngõ sâu khoảng 300m khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

