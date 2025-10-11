Cháy nhà ở Hà Nội, cả gia đình 5 người tử vong, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi

Đời sống 11/10/2025 08:57

Khoảng 5h15, ngôi nhà rộng hơn 30 m2 nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa bốc cháy. Trong nhà có vợ chồng ngoài 60 tuổi, vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 5h30 ngày 11/10, căn nhà 5 tầng ở số 9 ngõ 180  phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Vụ cháy khiến 5 người tử vong.

Trong nhà có vợ chồng ngoài 60 tuổi, vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi. Các nạn nhân được xác định gồm: Nghiêm Đức L., Hoàng Thị H., Nghiêm Hoàng M., cùng vợ và con của M.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Cháy nhà ở Hà Nội, cả gia đình 5 người tử vong, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi - Ảnh 1
Cảnh sát phong toả hiện trường lối vào ngôi nhà xảy ra cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, lửa bốc cao, nhà thiết kế kiểu ống, mặt tiền rào kín sắt từ trên xuống dưới nên người bên trong không thể thoát ra.

Nghe tiếng hô hoán lúc 5h15, ông Thành ở cách nhà cháy 20 m vội chạy ra thấy nhà hàng xóm bốc cháy, khói đang thoát ra ngoài. Trong nhà vang lên tiếng kêu cứu khẩn thiết, nhưng cửa sắt, cửa kính tầng một đều khóa trái.

Ông Thành cùng người dân xung quanh dùng xà beng mất 30 phút mới phá được hai lớp cửa, dùng khoảng 30 bình chữa cháy mini, chung cư bên cạnh dẫn vòi xịt ra phun nước, nhưng không ngăn được lửa.

Cháy nhà ở Hà Nội, cả gia đình 5 người tử vong, nạn nhân nhỏ nhất mới 6 tuổi - Ảnh 2
Thi thể được bọc kín bằng chăn đưa ra ngoài - Ảnh: VnExpress

Tầng một có một xe điện, hai xe máy xăng cùng nhiều đồ gia dụng nên khói lửa bốc rất mạnh, phun cả ra ngoài, mọi người đành bỏ chạy.

"Nghe tiếng kêu cứu mà chúng tôi không làm được gì. Giá nhà trổ cửa thoát hiểm ở chuồng cọp, phía dưới thả đệm, người phía trong nhảy xuống thì có thể thoát ra", ông Thành nói.

Cháy nhà 4 tầng ở gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Cháy nhà 4 tầng ở gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Một vụ cháy lớn đang xảy ra tại tầng 4 một căn nhà trên phố Đê La Thành, Hà Nội tối nay (10/10). Ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.

