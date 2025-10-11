Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Triệu Quí được xác định có hành vi hành hung thai phụ là chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa). Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo và đối tượng bị công an triệu tập làm việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã khởi tố Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi đánh rồi hăm dọa, uy hiếp phụ nữ đang mang thai của bị can Trần Triệu Quí là trái với đạo đức, làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, thể hiện tính côn đồ, ngông cuồng, thách thức pháp luật.

Tại công an, Quí thừa nhận đánh chị N. là do bực tức vì bán mì tôm đắt. Khi mẹ của chị N. vào can ngăn, Quí không kìm chế được mà hành hung cả 2 mẹ con.

Bị can Trần Triệu Quí bị khởi tố - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ngày 22/9, chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú phường Tuy Hòa) là người phụ nữ bị hành hung trong đoạn clip trên.

Theo chị N., chị mang thai 4 tháng rưỡi. Rạng sáng khi xảy ra vụ việc, vì tiệm tạp hóa và khu vực này toàn phụ nữ nên không ai dám phản kháng lại thanh niên xăm trổ có hành động hành hung, chửi bới, hăm dọa đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, chị N. cho biết chị phải đi bệnh viện nằm để theo dõi vì lo ảnh hưởng đến thai nhi. Chị cho biết đến chiều nay vẫn bị đau bụng.

Chị cũng cho biết thay vì hỏi han, xin lỗi, người thanh niên xăm trổ còn nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị gỡ bài, video trên mạng xã hội, nếu không tiệm sẽ buôn bán không yên.

Chị N. và gia đình đã làm việc với cơ quan công an và mong sớm có phương án xử lý người thanh niên nêu trên.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác nhận đã tiếp nhận và điều trị cho nữ bệnh nhân L.T.K.N. (mang thai 17 tuần) tại khoa điều trị theo yêu cầu. Bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, đau bụng trái từng cơn lan ra sau bụng. Theo chẩn đoán của bệnh viện, chị N. bị tổn thương nhẹ vùng bụng, lưng dưới và chậu hông, theo dõi thai bình thường.