Bé gái 18 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện, người thân khóc ngất bên giường bệnh

Đời sống 11/10/2025 09:34

Chiều 10/10, một lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục theo quy định để làm rõ nguyên nhân một bệnh nhi tử vong bất thường khi đang điều trị tại viện.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 11/10, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo liên quan đến trường hợp bệnh nhi P.L.B.N. (18 tháng tuổi, trú tại xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa) tử vong tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo báo cáo, vào khoảng 0h14 ngày 3/10, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nổi ban mày đay. Trước đó, trẻ có biểu hiện sốt cao theo cơn (38,5-39 độ C), xuất hiện ban mày đay rải rác toàn thân, sưng nề mi mắt và môi, ngứa nhiều, mệt mỏi, ăn kém, nôn nhiều, đã dùng thuốc tại nhà nhưng không đỡ.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định tình trạng bệnh nhi nặng, không có tiền sử dị ứng, được đưa vào buồng cấp cứu và làm các xét nghiệm cần thiết.

Kết quả cho thấy bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết không xác định, thiếu máu, tiêu chảy chưa rõ nguyên nhân, ban và phát ban không đặc hiệu, bệnh gan khác (tăng men gan), rối loạn nhịp tim không đặc hiệu.

Bệnh nhi được điều trị bằng truyền dịch, kháng sinh, kháng histamin, men vi sinh, kẽm, dung dịch điện giải uống và thuốc hạ sốt. Tại bệnh viện, trẻ tỉnh, mệt, ăn uống ít, sốt dao động 39 độ C, nổi ban mày đay, ngứa nhưng không có ban xuất huyết.

Đến 8h ngày 4/10, sau khi đánh giá tiên lượng bệnh nặng, các bác sĩ đã hội chẩn và thay kháng sinh cefopefast bằng meropenem (200mg/lần, 8h/lần; tổng 600mg/24h), pha 1 lọ với 100ml dung dịch natri clorid 0,9%, tiêm tĩnh mạch trong 60 phút bằng bơm tiêm điện.

Những ngày sau đó, bệnh diễn biến thuyên giảm, trẻ ăn uống khá hơn, hết ban da, cơn sốt thưa dần.

Bé gái 18 tháng tuổi tử vong sau khi nhập viện, người thân khóc ngất bên giường bệnh - Ảnh 1
Bé trai 18 tháng tuổi tử vong bất thường tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến 8h18 ngày 8/10, trẻ hết tình trạng nặng, được chuyển sang buồng bệnh thường.

Ngày 9/10, trẻ cắt sốt hoàn toàn, tỉnh táo, không còn ban da, ăn uống khá, tiểu tiện bình thường.

Khoảng 6h ngày 10/10, bệnh nhi được tiêm meropenem theo y lệnh bằng bơm tiêm điện. Sau tiêm, trẻ tỉnh táo, được gia đình cho ăn cháo và chơi bình thường.

Tuy nhiên, đến 7h35 cùng ngày, sau khi ăn cháo 10-15 phút, trẻ xuất hiện tím tái, ho sặc. Các bác sĩ và nhân viên y tế lập tức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, hút dị vật mũi họng, mở thông đường thở và tiêm adrenalin.

Bệnh nhi đáp ứng kém, khó thở tăng, tim đập yếu và chậm dần. Các bác sĩ cấp cứu, đặt nội khí quản, ép tim ngoài lồng ngực. Sau một thời gian cấp cứu, nhịp tim có cải thiện nhẹ, da tái, ý thức hôn mê. Bệnh nhi được chuyển đến khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc.

Tại đây, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực, dùng thuốc vận mạch, đồng thời hội chẩn với lãnh đạo khoa và bệnh viện để thống nhất phương án điều trị.

Trong quá trình cấp cứu, bác sĩ đã nhiều lần giải thích tình trạng cho gia đình (mẹ và bà). Tuy nhiên, sau thời gian hồi sức tích cực, bệnh nhi không còn nhịp tim, đồng tử giãn tối đa, không phản xạ ánh sáng, da tái lạnh, ngừng thở hoàn toàn.

Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 8h45 ngày 10/10. Sau sự việc, bệnh viện đã phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với gia đình; gia đình có nguyện vọng được khám nghiệm tử thi.

Thương tâm: Tài xế bị đá vùi lấp, tử vong trong thùng xe tải

Thương tâm: Tài xế bị đá vùi lấp, tử vong trong thùng xe tải

Ngày 11/10, tin từ UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm một người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi tử vong bé gái 18 tháng tuổi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 3 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang