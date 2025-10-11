Chiều 10/10, Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đang làm rõ vụ việc xe 5 chỗ cố tình tông xe máy xảy ra trên địa bàn phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh clip ô tô tông xe máy trên đường.

Trước đó một ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh ô tô biển kiểm soát 81A 422.xx lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Khi tới ngã tư đường Phan Đình Phùng giao Đinh Tiên Hoàng, ô tô này bị người phụ nữ điều khiển xe máy, chở theo con nhỏ, đứng chặn trước đầu.

Lúc này, tài xế ô tô nhấn ga, tông vào phần đuôi xe máy khiến người phụ nữ cùng con nhỏ ngã ra đường. Bị tông ngã, nạn nhân vội đứng dậy bế con nhỏ lên kiểm tra thương tích.

Bị tông ngã, người phụ nữ vội đứng dậy bế cháu nhỏ lên kiểm tra thương tích, xe 5 chỗ không bật đèn tín hiệu xi nhan mà rẽ trái vào đường Đinh Tiên Hoàng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ô tô tông ngã xe máy của người phụ nữ rồi rời khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ va chạm nhẹ không khiến ai bị thương. Tuy nhiên, nhiều người chứng kiến bức xúc trước hành động của tài xế xe 5 chỗ, lấy điện thoại quay video lại vụ việc. "Tôi không hiểu lý do gì nhưng xe máy đang chở theo trẻ nhỏ mà tài xế xe con vẫn cố tình tông ngã rồi bỏ đi như vậy là không thể chấp nhận" - anh Phạm Ngọc Thạch, người chứng kiến vụ việc, nói.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang liên hệ với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

