Phẫn nộ xe ô tô 5 chỗ cố tình tông tông người phụ nữ đang chở con nhỏ

Đời sống 11/10/2025 09:18

Chiều 10/10, Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đang làm rõ vụ việc xe 5 chỗ cố tình tông xe máy xảy ra trên địa bàn phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh clip ô tô tông xe máy trên đường.

Trước đó một ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh ô tô biển kiểm soát 81A 422.xx lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Khi tới ngã tư đường Phan Đình Phùng giao Đinh Tiên Hoàng, ô tô này bị người phụ nữ điều khiển xe máy, chở theo con nhỏ, đứng chặn trước đầu.

Lúc này, tài xế ô tô nhấn ga, tông vào phần đuôi xe máy khiến người phụ nữ cùng con nhỏ ngã ra đường. Bị tông ngã, nạn nhân vội đứng dậy bế con nhỏ lên kiểm tra thương tích.

Bị tông ngã, người phụ nữ vội đứng dậy bế cháu nhỏ lên kiểm tra thương tích, xe 5 chỗ không bật đèn tín hiệu xi nhan mà rẽ trái vào đường Đinh Tiên Hoàng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phẫn nộ xe ô tô 5 chỗ cố tình tông tông người phụ nữ đang chở con nhỏ - Ảnh 1
Ô tô tông ngã xe máy của người phụ nữ rồi rời khỏi hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ va chạm nhẹ không khiến ai bị thương. Tuy nhiên, nhiều người chứng kiến bức xúc trước hành động của tài xế xe 5 chỗ, lấy điện thoại quay video lại vụ việc. "Tôi không hiểu lý do gì nhưng xe máy đang chở theo trẻ nhỏ mà tài xế xe con vẫn cố tình tông ngã rồi bỏ đi như vậy là không thể chấp nhận" - anh Phạm Ngọc Thạch, người chứng kiến vụ việc, nói.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang liên hệ với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân. 

 

Cho thanh niên đi nhờ xe, người phụ nữ bị xâm hại rồi sát hại

Cho thanh niên đi nhờ xe, người phụ nữ bị xâm hại rồi sát hại

Nguyễn Như Tiến, 17 tuổi, thừa nhận đã sát hại, hiếp dâm, cướp xe máy của người phụ nữ 23 tuổi đã cho cậu ta đi nhờ xe.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông vi phạm giao thông tin moi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 8 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang