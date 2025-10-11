Ngày 11/10, tin từ UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 14 giờ 30 ngày 10/10, ông Phan Viết Thọ (50 tuổi, ở TP.Đà Nẵng), tài xế của Công ty Khởi Phát, điều khiển xe tải BS 43C - 066.14 vào mỏ đá Thượng Hòa (xã Vạn Tường) để nhận đá chở đi công trình.

Trong lúc dừng xe, ông Thọ được cho là leo vào thùng xe tải. Cùng lúc này, tài xế điều khiển xe máy xúc đang làm việc trong mỏ đổ đá lên thùng xe nhưng không phát hiện ông Thọ ở bên trong, khiến ông bị đá vùi lấp.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, những người làm việc trong mỏ mới phát hiện vụ việc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (TP.Đà Nẵng), nhưng tử vong sau đó.

Hoạt động của các mỏ đá tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng 21 giờ 34 ngày 10/10, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận thông tin từ ông Trần Đình Cường, Giám đốc Công ty APH Hà Nội (đơn vị đang hoạt động tại khu vực mỏ), về vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

"Sáng nay (11/10), Công an xã cùng tổ công tác tiếp tục khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn," ông Ung Đình Hiền thông tin thêm.

