Lý Thấm vướng nhiều tin hẹn hò nhưng chưa từng công khai người yêu

Giữa làng giải trí Hoa ngữ đầy ồn ào, hình ảnh một Lý Thấm điềm tĩnh, chăm chỉ và giữ vững sự riêng tư khiến cô được khán giả nể trọng.

Là một trong những nữ diễn viên thực lực và được yêu mến của màn ảnh Hoa ngữ, Lý Thấm không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần mà còn chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất đa dạng.

Từ những vai phụ trong "Sở Kiều truyện" đến hình tượng nữ chính trong "Nhất tiếu tùy ca", cô luôn thể hiện sự nỗ lực và tiến bộ qua từng tác phẩm. Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp ngày càng thăng hoa, đời tư của Lý Thấm lại vô cùng kín tiếng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Suốt nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên sinh năm 1990 gần như chưa bao giờ công khai mối quan hệ yêu đương nào. Truyền thông Trung Quốc từng nhiều lần đặt nghi vấn về “một nửa” của Lý Thấm, song cô luôn chọn cách im lặng. Dù được xem là một trong những mỹ nhân có gu ăn mặc và phong thái cuốn hút bậc nhất giới giải trí, Lý Thấm vẫn giữ hình ảnh trong sáng, không vướng ồn ào đời tư hay scandal tình ái.

Cô từng bị đồn hẹn hò với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Dương Dương, Lý Dịch Phong hay Tiêu Chiến - những người từng hợp tác cùng cô trong các dự án đình đám.

Dẫu vậy, tất cả chỉ dừng ở mức suy đoán của người hâm mộ. Cả Lý Thấm lẫn các nam diễn viên kể trên đều chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm, khiến công chúng tin rằng cô thật sự đề cao sự riêng tư trong đời sống cá nhân.

Trong các bài phỏng vấn, Lý Thấm từng chia sẻ rằng cô muốn tập trung cho diễn xuất, coi công việc là niềm đam mê và không muốn bị cuốn vào thị phi. Nữ diễn viên cho rằng “tình yêu đến lúc nào thì đến”, và bản thân chưa bao giờ đặt nặng chuyện phải công khai tình cảm để thu hút sự chú ý.

Lý Thấm bị chê thiếu lãng mạn với Trần Triết Viễn trong 'Nhất Tiếu Tùy Ca' Tính đến thời điểm hiện tại, “Nhất tiếu tùy ca” đã phát sóng được khoảng một phần ba chặng đường, với trung bình hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số đáng mơ ước, khi ekip đang nỗ lực bảo vệ mốc 10 triệu lượt xem trung bình/tập - ngưỡng thể hiện mức thành công cơ bản với một dự án cổ trang quy mô lớn.

