Ngu Thư Hân mất hơn 2 triệu người theo dõi vì cáo buộc bắt nạt, vẫn giữ im lặng giữa tâm bão?

Theo thống kê từ các nền tảng mạng xã hội, chỉ trong 20 ngày, tài khoản của Ngu Thư Hân đã giảm từ 24,138 triệu xuống còn 22,762 triệu người theo dõi, tức mất ròng 1,376 triệu người. Tính tổng cộng trên toàn bộ nền tảng, lượng người hâm mộ sụt giảm đã vượt mốc 2 triệu.

Đáng nói hơn, làn sóng hủy theo dõi nữ diễn viên vẫn chưa dừng lại. Chỉ sau kỳ nghỉ Tết Trung thu, cô mất thêm hơn 40.000 người theo dõi trong một ngày, kéo theo cả tài khoản studio của cô giảm hơn 26.000 lượt. Một người trong ngành nhận xét: “Tốc độ giảm người theo dõi này không còn ở mức phản ứng thông thường của dư luận mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng hình ảnh thực thụ.”

Điều khiến dư luận bất ngờ là thái độ im lặng tuyệt đối của Ngu Thư Hân. Trong khi nhiều nghệ sĩ chọn phản hồi nhanh để kiểm soát khủng hoảng, cô lại chọn cách đóng băng truyền thông. Suốt tháng 9, tài khoản Weibo cá nhân của nữ diễn viên chỉ chia sẻ lại sáu bài viết, và từ đầu tháng 10 đến nay, cô chỉ đăng duy nhất một bài - hoàn toàn trái ngược với hình ảnh năng động, thân thiện của nữ diễn viên trên mạng xã hội thường thấy.

Sự im lặng này càng gây chú ý khi hàng loạt cáo buộc và tin đồn bủa vây Ngu Thư Hân - từ việc bị tố bắt nạt đồng nghiệp, nhân viên, tham gia chương trình tạp kỹ mờ ám, cho đến tin đồn về gia thế giàu có và quyền lực của cô. Dù chưa có chứng cứ xác thực, việc không phản hồi dù chỉ một lần khiến công chúng chuyển từ hoài nghi sang mất lòng tin.

Giữa lúc dư luận dậy sóng, nam diễn viên Lý Dịch Chân - bạn diễn của Ngu Thư Hân trong một dự án phim gần đây - đã lên tiếng bênh vực cô trong buổi phát trực tiếp. Anh kêu gọi khán giả hãy “tự đánh giá cô ấy bằng mắt mình, thay vì tin theo đám đông mạng”. Tuy nhiên, nỗ lực này gần như không giúp tình hình khá hơn. Nhiều khán giả cho rằng một lời bảo vệ từ đồng nghiệp không đủ để giải tỏa nghi ngờ, nhất là khi người trong cuộc vẫn im lặng.

Các trang bình luận trên Weibo tràn ngập ý kiến: “Nếu cô ấy thật sự trong sạch, tại sao không nói một lời?”, “Người nổi tiếng hưởng hào quang từ công chúng, thì cũng phải có trách nhiệm phản hồi công chúng.”

Quan sát lịch trình công việc tháng 10 của Ngu Thư Hân, người ta dễ dàng nhận thấy cô tạm ngừng toàn bộ hoạt động công khai. Nữ diễn viên chỉ tham gia các buổi thu âm, lồng tiếng và không có kế hoạch dự sự kiện hay xuất hiện trước truyền thông. Theo các chuyên gia trong ngành, đây là một chiến lược rút về hậu trường điển hình - được nhiều ngôi sao sử dụng khi muốn giảm sức nóng truyền thông và tái cơ cấu hình ảnh

Tuy nhiên, chiến lược này chỉ hiệu quả nếu khán giả còn niềm tin chờ đợi. Trong trường hợp của Ngu Thư Hân, việc giữ im lặng quá lâu đang phản tác dụng, bởi khán giả không chỉ muốn thấy nghệ sĩ tài năng, mà còn muốn thấy họ có trách nhiệm và minh bạch.