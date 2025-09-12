Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân

Ngoài ra, phần hậu kỳ cũng bị chê bai vì sơ sài, xử lý hình ảnh, biên tập kém. Đặc biệt, giọng thật của Ngu Thư Hân khiến người xem khó chịu vì quá điệu, dính chữ, khó nghe.

Lên sóng năm 2024, "Kỳ kim triêu" do Hứa Khải và Ngu Thư Hân đóng chính có điểm Douban 4.9 với hơn 33.000 đánh giá, trong đó có 38.1% là đánh giá 1 sao. Những khán giả đánh giá 1 sao phê bình diễn xuất của cả Hứa Khải và Ngu Thư Hân.

Gần đây, gia đình Ngu Thư Hân dính tin đồn kinh doanh bất chính, ngay sau đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt cũng lên tiếng tố cáo việc bị Ngu Thư Hân bắt nạt khi tham gia chương trình "Năm nhất mùa tốt nghiệp" năm 2016.

Ngu Thư Hân không chỉ dùng lời nói công kích Trương Hạo Nguyệt, gọi cô là “yêu tinh nhền nhện động Bàn Tơ” ngay trên sóng truyền hình mà còn liên kết nhóm nhỏ để cô lập cô. Sự đè nén tâm lý kéo dài khiến Trương Hạo Nguyệt mắc chứng trầm cảm và lo âu, sau đó dần rút lui khỏi giới giải trí.

Về phía Hứa Khải, anh bị bạn gái cũ Hứa Lệ Sa tố cáo việc "bắt cá hai tay", thường xuyên dùng lý do say rượu để quan hệ bất chính với nhiều cô gái. Anh cũng bị tố cáo là con nghiện cờ bạc, thậm chí có một nhóm bạn thân thiết chuyên tụ tập để đánh bài. Căn biệt thự sang trọng của Hứa Khải ở Hoành Điếm là tụ điểm phục vụ việc đánh bạc cùng bạn bè trong thời gian anh quay phim tại đây.

Tối 9/9, Hứa Lệ Sa được bắt gặp xuất hiện tại đồn cảnh sát quận Triều Dương, được cho đang hợp tác trong quá trình điều tra vụ việc của Hứa Khải.

Dù vẫn chưa có thông tin chính thức về việc "phong sát", dự án phim mới của Ngu Thư Hân là "Nhất niệm giang nam" đã tạm ngừng khai máy. Nhà sản xuất Trần Ích Thao cũng đăng tải trên Weibo khẳng định Hứa Khải đã bị thay vai trong phim "Thính phong lệnh", vốn dự định khai máy trong tháng này.