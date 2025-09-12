Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 12/09/2025 12:45

Mới đây, trang tin Đại Tượng của Trung Quốc đã đăng tải bài viết nhắc đến việc nam nữ chính bộ phim 'Kỳ kim triêu' (Tiên kiếm kỳ hiệp 6) là Hứa Khải và Ngu Thư Hân đồng loạt vướng ồn ào đời tư. Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí khiến phim bị gỡ bỏ trên tất cả các nền tảng.

Lên sóng năm 2024, "Kỳ kim triêu" do Hứa Khải và Ngu Thư Hân đóng chính có điểm Douban 4.9 với hơn 33.000 đánh giá, trong đó có 38.1% là đánh giá 1 sao. Những khán giả đánh giá 1 sao phê bình diễn xuất của cả Hứa Khải và Ngu Thư Hân.

Ngoài ra, phần hậu kỳ cũng bị chê bai vì sơ sài, xử lý hình ảnh, biên tập kém. Đặc biệt, giọng thật của Ngu Thư Hân khiến người xem khó chịu vì quá điệu, dính chữ, khó nghe.

Dù có dàn diễn viên tên tuổi và có sẵn lượng fan nguyên tác đông đảo, phim kết thúc với thành tích đáng thất vọng, nối dài chuỗi phim kém nổi của Hứa Khải.

Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân - Ảnh 1

Gần đây, gia đình Ngu Thư Hân dính tin đồn kinh doanh bất chính, ngay sau đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt cũng lên tiếng tố cáo việc bị Ngu Thư Hân bắt nạt khi tham gia chương trình "Năm nhất mùa tốt nghiệp" năm 2016.

Ngu Thư Hân không chỉ dùng lời nói công kích Trương Hạo Nguyệt, gọi cô là “yêu tinh nhền nhện động Bàn Tơ” ngay trên sóng truyền hình mà còn liên kết nhóm nhỏ để cô lập cô. Sự đè nén tâm lý kéo dài khiến Trương Hạo Nguyệt mắc chứng trầm cảm và lo âu, sau đó dần rút lui khỏi giới giải trí.

Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân - Ảnh 2

Về phía Hứa Khải, anh bị bạn gái cũ Hứa Lệ Sa tố cáo việc "bắt cá hai tay", thường xuyên dùng lý do say rượu để quan hệ bất chính với nhiều cô gái. Anh cũng bị tố cáo là con nghiện cờ bạc, thậm chí có một nhóm bạn thân thiết chuyên tụ tập để đánh bài. Căn biệt thự sang trọng của Hứa Khải ở Hoành Điếm là tụ điểm phục vụ việc đánh bạc cùng bạn bè trong thời gian anh quay phim tại đây.

Tối 9/9, Hứa Lệ Sa được bắt gặp xuất hiện tại đồn cảnh sát quận Triều Dương, được cho đang hợp tác trong quá trình điều tra vụ việc của Hứa Khải.

Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân - Ảnh 3

Dù vẫn chưa có thông tin chính thức về việc "phong sát", dự án phim mới của Ngu Thư Hân là "Nhất niệm giang nam" đã tạm ngừng khai máy. Nhà sản xuất Trần Ích Thao cũng đăng tải trên Weibo khẳng định Hứa Khải đã bị thay vai trong phim "Thính phong lệnh", vốn dự định khai máy trong tháng này.

Hứa Khải phủ nhận tổ chức đánh bạc, nhưng vẫn bị thay vai trong phim mới

Hứa Khải phủ nhận tổ chức đánh bạc, nhưng vẫn bị thay vai trong phim mới

Sau khi bị bạn gái cũ tố ngoại tình, Hứa Khải tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi bị tố tổ chức đánh bạc. Hôm 8/9, một paparazzi Trung Quốc đăng tải bài viết, khẳng định Hứa Khải đam mê bài bạc, thường xuyên cùng bạn bè cá cược. Đáng chú ý, số tiền thắng bạc còn được anh chuyển cho bạn gái cũ Hứa Lệ Sa.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Khải sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hứa Khải phủ nhận tổ chức đánh bạc, nhưng vẫn bị thay vai trong phim mới

Hứa Khải phủ nhận tổ chức đánh bạc, nhưng vẫn bị thay vai trong phim mới

Hứa Khải có thể đối diện án tù nếu phạm tội liên quan đến cờ bạc

Hứa Khải có thể đối diện án tù nếu phạm tội liên quan đến cờ bạc

Sau ồn ào ngoại tình, Hứa Khải bị tố đánh bạc tiền tỉ, biến nhà riêng thành địa điểm sát phạt

Sau ồn ào ngoại tình, Hứa Khải bị tố đánh bạc tiền tỉ, biến nhà riêng thành địa điểm sát phạt

Hứa Khải từng phát ngôn luôn chọn sự nghiệp, nhưng liên tục vướng ồn ào tình ái

Hứa Khải từng phát ngôn luôn chọn sự nghiệp, nhưng liên tục vướng ồn ào tình ái

Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu

Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu

Phía Hứa Khải giải thích chuyện sao nam vào khách sạn với đồng nghiệp nữ

Phía Hứa Khải giải thích chuyện sao nam vào khách sạn với đồng nghiệp nữ

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Nóng: Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân

Đời sống 19 phút trước
Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/9), 3 con giáp vượng vận Quý Nhân, Tài Phú dồi dào, tha hồ hưởng giàu sang, có tiền thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân

Bộ phim có nguy cơ bị gỡ vì đời tư ồn ào của Hứa Khải và Ngu Thư Hân

Sao quốc tế 54 phút trước
Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Phát hiện 3 mẫu sữa tắm trẻ em giả lưu hành trên thị trường: Bao bì in sai, mùi lạ, không số lô

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Từ năm 2026, toàn dân được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Đặc biệt: Nam sinh duy nhất trúng tuyển khoa Giáo dục Mầm non năm 2025

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp Thần Tài lẫn Quý Nhân ra sức phù trợ, khai thông vận trình, sự nghiệp 'mã đáo thành công'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (12/9/2025), 3 con giáp Thần Tài lẫn Quý Nhân ra sức phù trợ, khai thông vận trình, sự nghiệp 'mã đáo thành công'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/9-14/9), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp tới (13/9-14/9), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

CSGT ở Hà Nội mở đường 8 km, bế người phụ nữ bị co giật vào viện kịp thời

Đời sống 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 12/9/2025, 3 con giáp Thần Tài mở kho vàng, rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu day

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu

Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long gây chú ý trong phim 'Chó hoang và xương'

Trương Tịnh Nghi và Tống Uy Long gây chú ý trong phim 'Chó hoang và xương'

Giám khảo LHP Venice lên tiếng về tranh cãi đối với chiến thắng của Tân Chỉ Lôi

Giám khảo LHP Venice lên tiếng về tranh cãi đối với chiến thắng của Tân Chỉ Lôi

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Rộ tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong, rơi từ trên cao xuống

Rộ tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong, rơi từ trên cao xuống

Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm