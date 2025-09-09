Căn biệt thự sang trọng của nam diễn viên ở Hoành Điếm được cho là đã biến thành “sòng bạc tư nhân”. Người tố cáo còn đăng kèm những ảnh chụp màn hình và video quay cảnh đánh bạc làm bằng chứng.

Hứa Khải thường xuyên tổ chức đánh bạc tập thể với một nhóm bạn thân, số tiền thắng thua mỗi ván dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn nhân dân tệ, cộng dồn trong một năm có thể lên đến cả triệu tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng).

Với những cáo buộc này, giới luật sư phân tích, nếu cảnh sát vào cuộc điều tra hành vi tổ chức đánh bạc liên quan đến Hứa Khải, tùy theo mức độ nghiêm trọng và số tiền bánh bạc, thì mức phạt có thể từ 3 đến 10 năm tù, cộng với phạt hành chính.

Chưa kể, nếu thực sự phạm pháp, mỹ nam “Tử dạ quy” sẽ nhận sự trừng phạt của ngành giải trí như việc bị “cấm sóng” và bị mất các hợp đồng quảng cáo, nguy cơ bồi thường thiệt hại lớn. Trong khi đó, bạn gái cũ của Hứa Khải là nữ diễn viên Hứa Lệ Sa cũng chia sẻ bài đăng cáo buộc nam diễn viên và tiết lộ thêm một số thông tin liên quan.

Hứa Lệ Sa xác nhận việc cô đã nhận được 6.000 NDT từ tiền đánh bạc của Hứa Khải vào tháng 12.2021, giống như người tố cáo chia sẻ. Hứa Lệ Sa chuyển khoản lại cho Hứa Khải nhưng anh không nhận, còn yêu cầu cô giữ bí mật. Thời điểm này, Hứa Khải đang tham gia đoàn phim "Tuyết ưng lĩnh chủ".

Hứa Lệ Sa nói rằng, cô đã cho Hứa Khải cơ hội xin lỗi vì hành vi lừa dối tình cảm, “bắt cá nhiều tay” trong quá khứ. Nhưng đến nay, cô chưa từng nhận được lời xin lỗi chính thức từ bạn trai cũ. Quá bức xúc nên Hứa Lệ Sa quyết định công khai mọi chuyện.

Cuối tháng 8, Hứa Lệ Sa chính là người khiến Hứa Khải lao đao khi lên tiếng tố cáo nam diễn viên nhiều lần phản bội, có mối quan hệ với những cô gái khác trong khi vẫn hẹn hò với cô.

Hứa Lệ Sa nhấn mạnh, việc Hứa Khải vào khách sạn qua đêm với nữ diễn viên đồng nghiệp Triệu Tình cuối năm 2022 là "giọt nước tràn ly" khiến hai người chia tay.

Liên tục vướng cáo buộc từ phản bội bạn gái đến đánh bạc trái phép, Hứa Khải đang bị chỉ trích gay gắt. Theo truyền thông, tương lai của nam diễn viên gây lo ngại khi anh có nhiều bộ phim đã quay nhưng chưa lên sóng, bao gồm phim ngôn tình cổ trang “Nhất âu xuân” đóng cùng Châu Dã; tác phẩm “Hỏa trường truy hung” đóng cùng Lưu Dịch Thiết và Đỗ Thuần; bộ phim tội phạm “Phạm vi 800M” đóng cùng Đinh Dũng Đại, Đặng Ân Hi.

Nếu vướng scandal liên quan đến vi phạm pháp luật, khả năng cao Hứa Khải sẽ bị “cấm sóng” và các phim chưa được phát hành của anh có nguy cơ sẽ rơi vào tình trạng “xếp kho” vĩnh viễn.