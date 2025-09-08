Sau ồn ào ngoại tình, Hứa Khải bị tố đánh bạc tiền tỉ, biến nhà riêng thành địa điểm sát phạt

Sao quốc tế 08/09/2025 13:24

Loạt cáo buộc xuất hiện ngay sau khi nam diễn viên Hứa Khải chia sẻ bài viết chia tay bộ phim 'Tử dạ quy', cũng là động thái đầu tiên sau lùm xùm đời tư (trước đó anh bị bạn gái cũ tố ngoại tình).

Mới đây một tài khoản tố Hứa Khải đã vướng vào cáo buộc nhiều lần tổ chức đánh bạc. Nguồn tin cho rằng Hứa Khải thường tụ tập đánh bạc, số tiền thắng thua mỗi lần lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ, cộng dồn một năm có thể chạm ngưỡng hàng tỷ đồng. Thậm chí, căn biệt thự của Hứa Khải tại Hoành Điếm còn bị biến thành “sòng bạc riêng”.

Để chứng minh, một người còn công khai đoạn hội thoại 6 giây làm bằng chứng, khẳng định Hứa Khải từng đánh bài ngay tại nhà riêng khi quay Tuyết Ưng Lĩnh Chủ năm 2021. Khi đó, anh thắng 8.000 NDT (khoảng 29 triệu đồng), số tiền được một người bạn thua bạc chuyển vào tài khoản của Hứa Lệ Sa – bạn gái cũ của anh.  

Sau ồn ào ngoại tình, Hứa Khải bị tố đánh bạc tiền tỉ, biến nhà riêng thành địa điểm sát phạt - Ảnh 1

Sau đó, Hứa Khải tiếp tục thắng thêm 2.000 NDT (khoảng 7,4 triệu đồng) nhưng bị Hứa Lệ Sa trả lại. Thậm chí, khi Hứa Lệ Sa muốn chuyển lại khoản 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng) thì Hứa Khải từ chối nhận. Người này cho rằng Hứa Khải biết rõ việc đánh bạc là phạm pháp, nhưng vẫn dặn dò Hứa Lệ Sa giữ bí mật.

Đáng chú ý, biệt thự riêng của Hứa Khải tại Hoành Điếm bị đồn đoán đã trở thành “sòng bạc tư nhân”. Một loạt ảnh chụp màn hình đoạn chat, lịch sử chuyển khoản và video quay tại khách sạn Thanh Đảo năm 2023 – thời điểm anh đang ghi hình "Em đẹp hơn cả ánh sao" cũng được tung ra làm “bằng chứng” về việc nam diễn viên đánh bạc.

Sau ồn ào ngoại tình, Hứa Khải bị tố đánh bạc tiền tỉ, biến nhà riêng thành địa điểm sát phạt - Ảnh 2

Truyền thông Trung Quốc nhận định, nếu các cáo buộc trên được xác thực, Hứa Khải có thể đối diện rủi ro pháp lý. Theo quy định hiện hành, hành vi tụ tập đánh bạc vì mục đích trục lợi hoặc coi đánh bạc là nghề nghiệp có thể bị xử phạt hành chính, quản chế hoặc phạt tù.

Hiện tại, phía Hứa Khải và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, cộng đồng mạng chia rẽ quan điểm: Một bên chỉ trích gay gắt, bên khác kêu gọi chờ đợi xác minh thông tin từ cơ quan chức năng.

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz

Những ngày qua, chuyện tình cảm giữa Hứa Khải và diễn viên trẻ Triệu Tình liên tục gây xôn xao dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Khải sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz

Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Hậu lùm xùm tình ái, Hứa Khải gây ảnh hưởng đến thành tích Tử dạ quy

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Hứa Khải từng phát ngôn luôn chọn sự nghiệp, nhưng liên tục vướng ồn ào tình ái

Hứa Khải từng phát ngôn luôn chọn sự nghiệp, nhưng liên tục vướng ồn ào tình ái

Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu

Hứa Khải tiếp tục bị tố ngoại tình với nữ diễn viên đang có người yêu

Hứa Khải bị bạn gái cũ tố bạc tình, vào khách sạn với cô gái khác khi còn yêu

Hứa Khải bị bạn gái cũ tố bạc tình, vào khách sạn với cô gái khác khi còn yêu

TIN MỚI NHẤT

Vạch trần kịch bản hoàn hảo lừa người mua của Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng Du mục

Vạch trần kịch bản hoàn hảo lừa người mua của Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng Du mục

Đời sống 58 phút trước
Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, chạm tay vào may mắn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau ồn ào ngoại tình, Hứa Khải bị tố đánh bạc tiền tỉ, biến nhà riêng thành địa điểm sát phạt

Sau ồn ào ngoại tình, Hứa Khải bị tố đánh bạc tiền tỉ, biến nhà riêng thành địa điểm sát phạt

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, làm ăn khấm khá, rộng đường tiến thân, cuộc đời no đủ

Trong 10 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp bắc thang đến thành công, làm ăn khấm khá, rộng đường tiến thân, cuộc đời no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng cao tại bệnh viện

Tình tiết bất ngờ trong vụ người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng cao tại bệnh viện

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Ong vò vẽ vỡ tổ tấn công 3 em nhỏ, 1 bé tử vong, 1 bé nguy kịch

Ong vò vẽ vỡ tổ tấn công 3 em nhỏ, 1 bé tử vong, 1 bé nguy kịch

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Trong vòng 3 tháng tiếp theo của năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Trong vòng 3 tháng tiếp theo của năm 2025, 3 con giáp bắc thang đến thành công, ngân khố căng tràn, may mắn thấm vào người, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Thông tin MỚI về vụ khách hàng tố bác sĩ nha khoa dùng hung khí tấn công

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9), quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Thương tâm: Người bán vé số tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Thương tâm: Người bán vé số tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Loạt hình ảnh Tống Dật và Thừa Lỗi tình tứ bên nhau khiến dân tình 'dậy sóng'

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Minh tinh Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay clip

Minh tinh Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay clip

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên