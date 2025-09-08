Loạt cáo buộc xuất hiện ngay sau khi nam diễn viên Hứa Khải chia sẻ bài viết chia tay bộ phim 'Tử dạ quy', cũng là động thái đầu tiên sau lùm xùm đời tư (trước đó anh bị bạn gái cũ tố ngoại tình).

Mới đây một tài khoản tố Hứa Khải đã vướng vào cáo buộc nhiều lần tổ chức đánh bạc. Nguồn tin cho rằng Hứa Khải thường tụ tập đánh bạc, số tiền thắng thua mỗi lần lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ, cộng dồn một năm có thể chạm ngưỡng hàng tỷ đồng. Thậm chí, căn biệt thự của Hứa Khải tại Hoành Điếm còn bị biến thành “sòng bạc riêng”.

Để chứng minh, một người còn công khai đoạn hội thoại 6 giây làm bằng chứng, khẳng định Hứa Khải từng đánh bài ngay tại nhà riêng khi quay Tuyết Ưng Lĩnh Chủ năm 2021. Khi đó, anh thắng 8.000 NDT (khoảng 29 triệu đồng), số tiền được một người bạn thua bạc chuyển vào tài khoản của Hứa Lệ Sa – bạn gái cũ của anh.

Sau đó, Hứa Khải tiếp tục thắng thêm 2.000 NDT (khoảng 7,4 triệu đồng) nhưng bị Hứa Lệ Sa trả lại. Thậm chí, khi Hứa Lệ Sa muốn chuyển lại khoản 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng) thì Hứa Khải từ chối nhận. Người này cho rằng Hứa Khải biết rõ việc đánh bạc là phạm pháp, nhưng vẫn dặn dò Hứa Lệ Sa giữ bí mật.

Đáng chú ý, biệt thự riêng của Hứa Khải tại Hoành Điếm bị đồn đoán đã trở thành “sòng bạc tư nhân”. Một loạt ảnh chụp màn hình đoạn chat, lịch sử chuyển khoản và video quay tại khách sạn Thanh Đảo năm 2023 – thời điểm anh đang ghi hình "Em đẹp hơn cả ánh sao" cũng được tung ra làm “bằng chứng” về việc nam diễn viên đánh bạc.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, nếu các cáo buộc trên được xác thực, Hứa Khải có thể đối diện rủi ro pháp lý. Theo quy định hiện hành, hành vi tụ tập đánh bạc vì mục đích trục lợi hoặc coi đánh bạc là nghề nghiệp có thể bị xử phạt hành chính, quản chế hoặc phạt tù.

Hiện tại, phía Hứa Khải và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, cộng đồng mạng chia rẽ quan điểm: Một bên chỉ trích gay gắt, bên khác kêu gọi chờ đợi xác minh thông tin từ cơ quan chức năng.

Hậu lùm xùm tình ái với Hứa Khải, Triệu Tình có nguy cơ bị tẩy chay trong Cbiz Những ngày qua, chuyện tình cảm giữa Hứa Khải và diễn viên trẻ Triệu Tình liên tục gây xôn xao dư luận.

