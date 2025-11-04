Triệu Lộ Tư tổ chức concert miễn phí nhân dịp sinh nhật tuổi 27

Concert ngày 8/11 sẽ là cơ hội để người hâm mộ được nghe Triệu Lộ Tư hát live hai ca khúc mới.

Tối 3/11, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư thông báo tổ chức buổi hòa nhạc (concert) mang tên “Nỗi nhớ như được gặp gỡ” tại Thành Đô, Trung Quốc vào ngày 8.11.

Đáng chú ý, toàn bộ 5.000 vé tham gia concert của Triệu Lộ Tư hoàn toàn miễn phí. Khán giả sẽ được đặt chỗ bằng cách tham gia trò chơi 50 câu hỏi đố vui thông qua ứng dụng. Mỗi tài khoản chỉ được mua miễn phí 1 vé duy nhất.

Ngoài ra, để tránh tình trạng người hâm mộ phải tốn nhiều tiền khi đến Thành Đô tham gia concert do chi phí dịch vụ tăng, Triệu Lộ Tư đã chuẩn bị gói dịch vụ đảm bảo giá gốc bao gồm khách sạn, bữa sáng, xe đưa đón với giá dao động khoảng 370 - 392 tệ (khoảng 1,4 triệu đồng).

Sự chu đáo của nữ diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi. Ngay khi cô thông báo về concert, đã có hàng trăm nghìn fan xếp hàng online trên ứng dụng để chờ cơ hội “săn” vé.

Sao phim "Tinh hán xán lạn" tổ chức sự kiện này nhân dịp chào đón tuổi 27, concert diễn ra trước sinh nhật cô một ngày (9.11.1998).

Đầu tháng 11, nữ diễn viên phát hành mini album dành tặng fan với 2 ca khúc “Black Veil Bride” và “Don’t Wanna Know”. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, sản phẩm âm nhạc của Triệu Lộ Tư đã leo lên Top 1 nhiều bảng xếp hạng của QQ Music.

Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, lần này Triệu Lộ Tư đã đầu tư mạnh tay cho ca khúc mới, với sự tham gia sáng tác, sản xuất của nhiều nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc có tiếng.

Điển hình như Brian Lee - nhạc sĩ, nhà sản xuất từng sáng tác hàng loạt bản hit như “Let Me Love You” (Justin Bieber, DJ Snake), “Work From Home” (Fifth Harmony), “Havana” (Camila Cabello, Young Thug), "It Ain’t Me” (Selena Gomez), “Love Sick Girl” (Blackpink), Gone (Rosé)...

Hay nhạc sĩ Tushar Apte - người tham gia sáng tác “Home” (BTS), “Love to Hate Me” (Blackpink), “Sober” (Demi Lovato), “No Candle No Light” (Zayn Malik, Nicki Minaj)...

Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Chỉ trong vòng hai ngày, hai nữ nghệ sĩ nổi bật thế hệ 95 của Cbiz là Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đã liên tiếp tung sản phẩm âm nhạc mới.

