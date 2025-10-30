Triệu Lộ Tư đem về lợi nhuận kỷ lục cho nhãn hàng khiến dân tình ghen tị

So với thời điểm năm ngoái khi Triệu Lộ Tư vẫn chưa là gương mặt đại diện, doanh thu JORYA đã tăng gần 200%, con số đáng kinh ngạc với một thương hiệu thời trang ở đất nước tỉ dân.

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025 của thương hiệu JORYA, Triệu Lộ Tư đã góp phần giúp doanh thu cán mốc 700 triệu NDT (khoảng 2.450 tỉ đồng). Trong đó, lợi nhuận ròng đạt 14,69 triệu NDT (khoảng 51 tỉ đồng).

Hợp tác từ tháng 8/2024, không khó để nhận ra mỹ nhân 9x được thương hiệu hết lòng ưu ái. Thời gian Triệu Lộ Tư tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì bị bệnh và vướng lùm xùm với công ty quản lý, JORYA là một trong những thương hiệu hiếm hoi không chấm dứt hợp tác với cô. Ngược lại, nhãn hàng này tiếp tục gia hạn hợp đồng và sắp xếp các hoạt động online/offline để nữ diễn viên được giao lưu với người hâm mộ.

Ngay khi Triệu Lộ Tư trở lại, JORYA đồng ý để cô phát sóng trực tiếp xuyên suốt buổi chụp hình sản phẩm mới mà không lo lắng việc bị lộ thiết kế hay đạo nhái. Đây cũng là lý do khiến người hâm mộ nữ diễn viên không ngần ngại "xuống tiền" ủng hộ thương hiệu.

Trước đó, tại sự kiện của một nhãn hàng tại Tây An, Triệu Lộ Tư cũng gây bất ngờ với lượng người hâm mộ đông đảo, đứng chật kín trung tâm thương mại 10 tầng. Chỉ sau 3 phút xuất hiện, từ khóa "Triệu Lộ Tư" nhanh chóng trở thành xu hướng toàn cầu trên Twitter.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, những món đồ nữ diễn viên diện nhanh chóng "cháy hàng", giúp thương hiệu bùng nổ doanh số.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một trong những nữ diễn viên được yêu thích hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Từ hình tượng ngọt ngào, dễ thương đến những vai diễn trưởng thành, nội tâm, cô đều thể hiện được sự tiến bộ rõ rệt.

Với các tác phẩm ăn khách như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Tinh Hán Xán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ hay Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư được mệnh danh là nữ thần lưu lượng thế hệ mới - người có thể bảo chứng tỷ suất người xem mỗi khi xuất hiện.