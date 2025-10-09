Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng tương tác của cô trên TikTok Trung Quốc giảm sút rõ rệt. Các video được đăng tải ít hơn, phong cách có phần an toàn và thiếu sức hút, khiến một số khán giả cảm thấy hình ảnh Nhiệt Ba không còn tươi mới như trước.

Trước đây, Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt được xem như biểu tượng của sự nổi tiếng trên TikTok Trung Quốc. Mỗi video cô đăng tải đều đạt hàng triệu lượt tim và bình luận. Fan của mỹ nhân Tân Cương từng rất tự hào khi nữ diễn viên giữ vững phong độ và hình ảnh rực rỡ trong giới giải trí Hoa ngữ.

Trong khi đó, Triệu Lộ Tư - người vốn được mệnh danh là tiểu hoa đán thế hệ mới - lại bứt phá mạnh mẽ. Cô thường xuyên đăng tải video hậu trường, hình ảnh đời thường và các clip quảng bá cho phim mới, tạo cảm giác gần gũi và năng động hơn. Chính sự linh hoạt trong cách giao tiếp với khán giả giúp Lộ Tư thu hút một lượng lớn người hâm mộ mới, đồng thời củng cố vị thế nữ hoàng mạng xã hội mà nhiều người cho rằng cô hoàn toàn xứng đáng.

Dù lượng người theo dõi là một chỉ số đáng chú ý nhưng cuộc tranh luận giữa hai fandom lại không chỉ xoay quanh con số. Một bộ phận netizen cho rằng, với một diễn viên, điều quan trọng nhất vẫn là tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải là sự nổi tiếng trên mạng.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện vẫn là một trong những diễn viên có tên tuổi lớn của Cbiz, với hàng loạt dự án đình đám như An Lạc Truyện, Công Tố Tinh Anh, hay Ngự Giao Ký. Cô được khen ngợi bởi nhan sắc, thần thái, và phong cách xuất hiện nổi bật tại các sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, sự chững lại trong khâu chọn kịch bản khiến Nhiệt Ba chưa tạo được cú hích mới về diễn xuất trong hai năm gần đây.

Ngược lại, Triệu Lộ Tư - tuy còn trẻ tuổi - lại có phong độ cực kỳ ổn định. Các tác phẩm như Tinh Hán Xán Lạn hay Vụng Trộm Không Thể Giấu đều đạt thành tích ấn tượng, giúp cô khẳng định thực lực và sức hút thương mại. Nhiều khán giả nhận định rằng Douyin chỉ phản ánh phần nào sức ảnh hưởng của một ngôi sao, nhưng rõ ràng, với Lộ Tư, sự lan tỏa ấy đang hỗ trợ tích cực cho sự nghiệp của cô.

Sự kiện Triệu Lộ Tư vượt Địch Lệ Nhiệt Ba về lượng theo dõi trên TikTok Trung Quốc không chỉ là một dấu mốc về danh tiếng mà còn phản ánh sự dịch chuyển thế hệ trong làng giải trí Hoa ngữ. Khi mạng xã hội trở thành công cụ định hình hình ảnh, người chiến thắng không chỉ là người có nhan sắc hay danh tiếng, mà là người biết thích nghi và chạm gần hơn đến công chúng.