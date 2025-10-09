Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok

Sao quốc tế 09/10/2025 12:50

Những ngày qua, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lộ Tư đã chính thức vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất trên nền tảng TikTok Trung Quốc.

Trước đây, Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt được xem như biểu tượng của sự nổi tiếng trên TikTok Trung Quốc. Mỗi video cô đăng tải đều đạt hàng triệu lượt tim và bình luận. Fan của mỹ nhân Tân Cương từng rất tự hào khi nữ diễn viên giữ vững phong độ và hình ảnh rực rỡ trong giới giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng tương tác của cô trên TikTok Trung Quốc giảm sút rõ rệt. Các video được đăng tải ít hơn, phong cách có phần an toàn và thiếu sức hút, khiến một số khán giả cảm thấy hình ảnh Nhiệt Ba không còn tươi mới như trước.

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok - Ảnh 1

Trong khi đó, Triệu Lộ Tư - người vốn được mệnh danh là tiểu hoa đán thế hệ mới - lại bứt phá mạnh mẽ. Cô thường xuyên đăng tải video hậu trường, hình ảnh đời thường và các clip quảng bá cho phim mới, tạo cảm giác gần gũi và năng động hơn. Chính sự linh hoạt trong cách giao tiếp với khán giả giúp Lộ Tư thu hút một lượng lớn người hâm mộ mới, đồng thời củng cố vị thế nữ hoàng mạng xã hội mà nhiều người cho rằng cô hoàn toàn xứng đáng.

Dù lượng người theo dõi là một chỉ số đáng chú ý nhưng cuộc tranh luận giữa hai fandom lại không chỉ xoay quanh con số. Một bộ phận netizen cho rằng, với một diễn viên, điều quan trọng nhất vẫn là tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải là sự nổi tiếng trên mạng.

Triệu Lộ Tư 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba, trở thành sao nữ có lượng theo dõi cao nhất TikTok - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện vẫn là một trong những diễn viên có tên tuổi lớn của Cbiz, với hàng loạt dự án đình đám như An Lạc Truyện, Công Tố Tinh Anh, hay Ngự Giao Ký. Cô được khen ngợi bởi nhan sắc, thần thái, và phong cách xuất hiện nổi bật tại các sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, sự chững lại trong khâu chọn kịch bản khiến Nhiệt Ba chưa tạo được cú hích mới về diễn xuất trong hai năm gần đây.

Ngược lại, Triệu Lộ Tư - tuy còn trẻ tuổi - lại có phong độ cực kỳ ổn định. Các tác phẩm như Tinh Hán Xán Lạn hay Vụng Trộm Không Thể Giấu đều đạt thành tích ấn tượng, giúp cô khẳng định thực lực và sức hút thương mại. Nhiều khán giả nhận định rằng Douyin chỉ phản ánh phần nào sức ảnh hưởng của một ngôi sao, nhưng rõ ràng, với Lộ Tư, sự lan tỏa ấy đang hỗ trợ tích cực cho sự nghiệp của cô.

 

Sự kiện Triệu Lộ Tư vượt Địch Lệ Nhiệt Ba về lượng theo dõi trên TikTok Trung Quốc không chỉ là một dấu mốc về danh tiếng mà còn phản ánh sự dịch chuyển thế hệ trong làng giải trí Hoa ngữ. Khi mạng xã hội trở thành công cụ định hình hình ảnh, người chiến thắng không chỉ là người có nhan sắc hay danh tiếng, mà là người biết thích nghi và chạm gần hơn đến công chúng.

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Giữa lúc sự nghiệp đang chững lại vì loạt lùm xùm đời tư, Triệu Lộ Tư bất ngờ khiến mạng xã hội bùng nổ với tác phẩm ngôn tình Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư trải lòng về bệnh tình sau thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 13 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Lập kỷ lục chưa từng có, Châu Kiệt Luân thừa nhận nhiều lần hoảng loạn vì lý do này

Lập kỷ lục chưa từng có, Châu Kiệt Luân thừa nhận nhiều lần hoảng loạn vì lý do này

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội

Bạch Lộc tiết lộ đang mắc bệnh, sụt còn 43 kg

Bạch Lộc tiết lộ đang mắc bệnh, sụt còn 43 kg

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Phim của Dương Mịch, Tiêu Chiến được đánh giá có thành tích vượt trội tại CCTV

Phim của Dương Mịch, Tiêu Chiến được đánh giá có thành tích vượt trội tại CCTV