Phim của Triệu Lộ Tư gây bùng nổ, đưa Tencent Video đạt lượt tải cao nhất năm 2025

Sự kiện hơn 100 nghìn lượt tải ứng dụng cùng hướng về Hãy để tôi tỏa sáng không chỉ là hiệu ứng fan mà còn phản ánh nhu cầu thưởng thức những tác phẩm có tính nhân văn, truyền cảm hứng. Khán giả, đặc biệt là nhóm trẻ, dễ dàng nhìn thấy mình trong hành trình của Hứa Nghiên - một cô gái bước ra từ những khó khăn để tự định nghĩa lại giá trị bản thân.

Ngày 28/09/2025 đã ghi dấu một kỷ lục hiếm có trong ngành giải trí Trung Quốc: Tencent Video đạt hơn 101 nghìn lượt tải ứng dụng chỉ trong một ngày. Đây là con số cao nhất từ đầu năm đến nay, vượt xa nhiều đợt ra mắt phim bom tấn trước đó. Điều gây chú ý là hơn 90% người dùng sau khi tải ứng dụng đều chọn Hãy để tôi tỏa sáng của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình làm bộ phim đầu tiên để thưởng thức. Con số này không chỉ phản ánh mức độ quan tâm của công chúng mà còn cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng phim hiện đại đang thịnh hành. Hãy để tôi tỏa sáng không đơn thuần là một tác phẩm ngôn tình giải trí mà còn chứa đựng tinh thần khích lệ, khẳng định bản lĩnh phụ nữ hiện đại trong hành trình tìm kiếm giá trị của chính mình.

Ở Hãy để tôi tỏa sáng, Triệu Lộ Tư đã có bước chuyển mình rõ nét. Không còn chỉ dừng lại ở những vai diễn ngọt ngào dễ thương, nữ diễn viên mang đến một Hứa Nghiên đầy góc cạnh: vừa mạnh mẽ, quyết liệt, vừa mong manh trước những biến cố. Lối diễn xuất nhiều tầng cảm xúc giúp khán giả dễ dàng đồng cảm với nhân vật, đặc biệt là trong các phân cảnh Hứa Nghiên đối diện với sự đổ vỡ hôn nhân.

Sự bùng nổ của lượt tải app Tencent Video trong ngày 28/09 có thể xem là minh chứng rõ ràng cho sức hút thương hiệu Triệu Lộ Tư. Khi một tác phẩm gắn liền với tên tuổi cô được công chiếu, hàng trăm nghìn khán giả sẵn sàng tải ứng dụng để theo dõi. Bên cạnh Triệu Lộ Tư, sự xuất hiện của Trần Vỹ Đình cũng góp phần không nhỏ vào độ hot của phim. Nam diễn viên gạo cội với phong thái lịch lãm và khả năng diễn xuất nội tâm tinh tế đã khắc họa thành công Thẩm Hạo Minh - một người đàn ông hào hoa nhưng đầy mâu thuẫn. Thẩm Hạo Minh không phải mẫu nam chính hoàn hảo thường thấy trong phim ngôn tình. Anh có tình yêu, có sự bảo bọc nhưng đồng thời lại mang theo định kiến và khoảng cách tư tưởng. Chính sự phức tạp ấy khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật trở nên chân thực và kịch tính hơn. Sự kết hợp giữa một Triệu Lộ Tư giàu năng lượng và một Trần Vỹ Đình trưởng thành tạo nên bộ đôi vừa đối lập vừa bổ trợ, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

