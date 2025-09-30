'Hãy để tôi tỏa sáng' của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' vì kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng

“Hãy để tôi tỏa sáng” của Triệu Lộ Tư không được quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, trái ngược dự đoán, tác phẩm vẫn nhanh chóng lên top thịnh hành, chứng minh sức hút của nữ diễn viên sinh năm 1998.

Sau thời gian dài hoãn chiếu, mới đây, bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình đã chính thức lên sóng. Độ hot của phim hiện cán mốc 30.000 điểm với nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Theo Khốc Vân, phim đạt gần 40 triệu lượt xem trực tuyến, chiếm 18.9% thị phần phim chiếu mạng. Triệu Lộ Tư đạt top 1 nhân vật hot nhất trên Douyin.

Đây là thành tích đáng nể với một bộ phim hiện đại lên sóng bất ngờ, dàn diễn viên không tham gia sự kiện quảng bá, thậm chí nữ chính không có tài khoản Weibo.

'Hãy để tôi tỏa sáng' của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' vì kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng - Ảnh 1

Tác phẩm được đánh giá cao trên nhiều phương diện, đặc biệt là nội dung kịch bản. Diễn biến phim nhanh gọn, gay cấn, logic chặt chẽ, không có những chi tiết "mất não" như trong các bộ phim ngôn tình rẻ tiền. Việc xây dựng hình tượng nữ chính "tự cường", thông minh, mạnh mẽ cũng được yêu thích, đặc biệt là phái nữ.

Triệu Lộ Tư được khen ngợi vì diễn xuất ổn định, biểu cảm sinh động, loạt cảnh khóc chân thực dễ dàng chạm vào trái tim người xem. Nữ diễn viên không ngần ngại rời xa hình tượng ngọt ngào, trẻ trung quen thuộc để hóa thân thành một nhân vật nữ đầy tham vọng, trưởng thành.

Trần Vỹ Đình cũng không thua kém khi toát ra khí chất mạnh mẽ, nam tính đúng chuẩn tổng tài. Với vóc dáng cao lớn, vạm vỡ và biểu cảm vừa đủ, tự nhiên, Trần Vỹ Đình được đánh giá nam tính hơn những nam diễn viên trong nhiều bộ phim cùng đề tài khác.

'Hãy để tôi tỏa sáng' của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' vì kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng - Ảnh 2

Bên cạnh đó, yếu tố phục trang và bối cảnh cũng là điểm nhấn đáng chú ý của "Hãy để tôi tỏa sáng". Chỉ trong 4 tập đầu tiên, nữ chính Hứa Nghiên đã xuất hiện với hơn 20 bộ trang phục khác nhau.

Từ màu tóc, kiểu móng tay, quần áo, cách phối đồ... của nhân vật này nhanh chóng trở thành trào lưu trên các trang mạng xã hội như Tiểu Hồng Thư, Weibo.

Theo chia sẻ, Triệu Lộ Tư chính là người đảm nhiệm phần tạo hình của nữ chính. Trước khi bấm máy "Hãy để tôi tỏa sáng", nữ diễn viên không ngần ngại sang Hàn Quốc mua sắm, đầu tư trang phục cho nhân vật Hứa Nghiên.

Trang phục của các nhân vật khác cũng được đầu tư chỉn chu, toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp, góp phần tạo nên bức tranh sống động về thế giới thượng lưu.

'Hãy để tôi tỏa sáng' của Triệu Lộ Tư 'gây sốt' vì kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên chất lượng - Ảnh 3

Ôn Tranh Vanh, nữ diễn viên đảm nhận vai mẹ chồng của nữ chính chia sẻ rằng toàn bộ trang sức phỉ thúy, túi xách hàng hiệu mà các phu nhân sử dụng trong phim đều là hàng thật 100%, không phải đạo cụ.

Những món đồ xa xỉ này đến từ thương hiệu cao cấp Jing Yue Fei Jewelry. Bộ trang sức gồm dây chuyền mặt trứng màu tím đế vương, trâm cài, vòng bình an màu xanh ngọc đế vương... được nữ diễn viên diện trong 4 tập đầu có giá trị lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỉ đồng).

“Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính đạt thành tích ấn tượng dù phát sóng đột ngột.

