Triệu Lộ Tư vừa xuất hiện đã gây sốt, chứng minh là 'con cưng' của loạt nhãn hàng

Nữ diễn viên diện áo len mỏng màu hồng, phối cùng áo khoác ngoài và chân váy nâu xếp ly đơn giản. Triệu Lộ Tư khoe khéo đôi chân dài thon gọn, thần thái tươi tắn và vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ.

Mới đây, Triệu Lộ Tư chính thức xuất hiện tại một sự kiện của nhãn hàng tại Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) sau lùm xùm xóa tài khoản Weibo.

Đáng chú ý, sức hút của nữ diễn viên được đánh giá không hề giảm sút bất chấp những tranh cãi gần đây. Người hâm mộ xuất hiện chật kín trung tâm thương mại 10 tầng, thậm chí có những người xếp hàng từ 5 giờ sáng để được nhìn thấy Triệu Lộ Tư.

Chỉ sau 3 phút xuất hiện, từ khóa "Triệu Lộ Tư" nhanh chóng trở thành xu hướng toàn cầu trên Twitter. Đây là điều hiếm hoi nữ diễn viên Trung Quốc nào làm được.

Ngay sau đó, mỹ nhân 9x cũng xuất hiện trên buổi phát sóng trực tiếp của nhãn hàng và trở thành chủ đề bàn luận vì ngoại hình tươi tắn, trẻ trung. Nữ diễn viên nhiệt tình nhảy những bài hát đang gây sốt trên Douyin, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác khổng lồ. Những món đồ nữ diễn viên diện trong buổi phát sóng trực tiếp nhanh chóng "cháy hàng", giúp thương hiệu thời trang Teenie Weenie bùng nổ doanh số.

Trước đó, một số nhãn hàng đã âm thầm hủy hợp đồng với Triệu Lộ Tư vì lo ngại scandal của ngôi sao trẻ ảnh hưởng tới họ. Theo Sohu, hành động của Triệu Lộ Tư ảnh hưởng nhiều tới các dự án mà cô tham gia.

Nhiều bộ phim và chương trình thực tế có cô tham gia đến nay chưa thể phát sóng. Chương trình truyền hình thực tế mang tên Dũng khí bé nhỏ của cô buộc phải dừng phát sóng vì làn sóng tẩy chay của khán giả.

Theo Sina, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thực sự khó khăn nhưng sức hút của cô với người hâm mộ vẫn không giảm sút. Việc công khai đối đầu với công ty quản lý cũ giúp cô thu hút thêm 2,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đưa con số này lên tới hàng chục triệu người.

Do vậy, nếu không đóng phim, Lộ Tư có thể tiếp tục sự nghiệp với tư cách ngôi sao mạng xã hội. Con số hàng nghìn người hâm mộ, tương đương lượng khán giả của đêm nhạc của một nghệ sĩ lớn, đứng xếp hàng tại trung tâm thương mại để ủng hộ nữ diễn viên đã phần nào chứng minh sức hút của nữ diễn viên.