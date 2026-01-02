Bản điện ảnh 'Tầm Tần ký' hé lộ hình ảnh ấn tượng, vẫn nhận đánh giá trái chiều

Sao quốc tế 02/01/2026 11:32

Bộ phim điện ảnh Tầm Tần ký sẽ khởi chiếu tại Hong Kong (Trung Quốc) vào dịp đầu năm mới 1/1/2026. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên và Quách Thiện Ni, đánh dấu màn tái hợp sau hơn 20 năm kể từ bản truyền hình năm 2001.

Mới đây, bộ phim Tầm Tần Ký vừa ra mắt hôm 31/12/2025 đã gây sốt phòng vé Hong Kong, thu gần 11,3 triệu HKD. Thành tích này giúp đứa con tinh thần của Cổ Thiên Lạc vượt qua kỷ lục 7,466 triệu HKD của Breaking Hell, trở thành phim có doanh thu ngày chiếu đầu cao nhất lịch sử điện ảnh xứ Hương Cảng.

Hiện tại, số suất chiếu Tầm Tần Ký chạm mốc 1.481 suất/ngày, vượt xa những bom tấn trước đó như Avengers 4 hay Breaking Hell. Tại một số cụm rạp, tác phẩm có tới 54 suất chiếu/ngày, được khán giả ví von là “còn dày hơn cả lịch xe buýt”. Tỷ lệ lấp đầy ghế cũng rất ấn tượng, lên tới 78%.

Trước thành tích phòng vé vượt mong đợi, ê-kíp mới đây quay video cảm ơn khán giả. Thống kê cho thấy 60% khán giả Hong Kong là nhóm trên 35 tuổi, chủ yếu là fan cũ của bản phim gốc. Nhiều người sau khi xem phim chia sẻ trên mạng xã hội rằng tác phẩm mang lại cảm giác hoài niệm, đầy cảm xúc.

 

Bản điện ảnh 'Tầm Tần ký' hé lộ hình ảnh ấn tượng, vẫn nhận đánh giá trái chiều - Ảnh 1

Dù gây chấn động phòng vé Hong Kong, tại thị trường Trung Quốc đại lục, thành tích Tầm Tần Ký lại không mấy nổi bật. Cụ thể, doanh thu ngày chiếu đầu là 40,8 triệu NDT, tỷ lệ suất chiếu chỉ 11,1% và bị các phim như Nặc Sát, Avatar 3 và Zootopia 2 áp đảo. Giới chuyên môn dự đoán tổng doanh thu tác phẩm tại đại lục chỉ dao động 110-260 triệu NDT.

Hiện tại, dư luận về phim đang phân hóa rõ rệt ở hai thị trường. Đa số khán giả Hong Kong khen Tầm Tần Ký hết lời, chấm phim 5 sao trên các nền tảng trực tuyến. Trong khi nhiều khán giả đại lục lại tỏ ra không mấy hài lòng với phim của Cổ Thiên Lạc, chê hiệu ứng kỹ xảo giống “phim mạng kinh phí thấp” và cho rằng các nhân vật mới bị gượng ép.

Bản điện ảnh 'Tầm Tần ký' hé lộ hình ảnh ấn tượng, vẫn nhận đánh giá trái chiều - Ảnh 2

Trước đó, chiến dịch quảng bá cho phiên bản điện ảnh đang được triển khai rầm rộ. Trong video giới thiệu mới công bố, Lâm Phong xuất hiện tại một ga tàu điện ngầm hiện đại trong trang phục cổ trang, gợi mở yếu tố du hành thời gian quen thuộc. Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên cũng liên tục góp mặt trong các sự kiện quảng bá, thể hiện quyết tâm đưa dự án trở thành bom tấn mở màn năm 2026 của điện ảnh xứ Cảng Thơm.

Sự trở lại của Tầm Tần ký không chỉ gợi nhắc về một giai đoạn vàng son của truyền hình Hồng Kông (Trung Quốc), mà còn cho thấy nỗ lực làm mới phim kinh điển bằng công nghệ và góc nhìn hiện đại. Sau hơn 20 năm, “vết nứt thời gian” ấy dường như lại mở ra để nối quá khứ với hiện tại bằng sức hút không đổi của những câu chuyện vượt thời gian.

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Tài tử võ thuật Hong Kong Hồng Kim Bảo ngồi xe lăn, cùng diễn viên Cổ Thiên Lạc có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, tối 5/11.

