Bị nhân tình của chồng chê xấu xí không biết giữ người, chính thất cười khinh rồi tung 'đòn hiểm' khiến ả ta khóc thét van xin

Tâm sự 02/01/2026 13:00

Khi đó bầu trời trước mặt chị như sụp đổ. Nhưng chị vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, âm thầm tính kế trả thù đôi gian phu dâm phụ này. Một tuần sau, chị gọi lại số điện thoại đó và hẹn nhân tình của chồng ra ngoài nói chuyện.

Từ khi lấy chồng, chị bỏ hết công việc chuyên tâm ở nhà làm người mẹ, người vợ tốt. Cứ ngỡ sự hy sinh của chị sẽ khiến chồng trân trọng, yêu thương vợ hơn. Nào ngờ anh lại ngoại tình vì lý do vợ xấu xí khiến chị căm giận đến tột cùng.

Anh là nhân viên kinh doanh của một công ty linh kiện điện tử, lương cũng khá ổn định. Trước khi cưới anh, chị cũng là kế toán của một công ty lớn, thu nhập rất cao. Nhưng vì giữ thể diện cho chồng, chị lui về làm hậu phương.

 

Những năm đầu sau khi kết hôn, gia đình chị vô cùng hạnh phúc. Anh làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến vợ, gọi điện nhắn tin suốt ngày. Sự nghiệp của anh cũng ngày càng tấn tới. Trong khi đó, chị ở nhà tập tành kinh doanh online để không cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống của gia đình chị cứ thế bình yên trôi qua mỗi ngày. Cho đến khi chị nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ cùng với hàng loạt ảnh nóng của chồng và một cô gái nào đó.

Khi đó bầu trời trước mặt chị như sụp đổ. Nhưng chị vẫn cố gắng kìm nén cơn giận, âm thầm tính kế trả thù đôi gian phu dâm phụ này. Một tuần sau, chị gọi lại số điện thoại đó và hẹn nhân tình của chồng ra ngoài nói chuyện.

Người tình của chồng chị khá xinh đẹp, vừa tốt nghiệp đại học. Qua tìm hiểu, chị biết cô ta đang thực tập ở công ty chồng chị. Chị thẳng thắn đi ngay vào vấn đề.

Bị nhân tình của chồng chê xấu xí không biết giữ người, chính thất cười khinh rồi tung 'đòn hiểm' khiến ả ta khóc thét van xin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Em và anh ấy quen nhau bao lâu rồi?

Cô ả ra vẻ khinh khỉnh:

- Chị không cần biết chuyện này. Đúng thật như lời anh ấy nói "vợ anh vừa già vừa xấu không giống như em xinh đẹp, trẻ trung". Bây giờ ảnh đang say đắm tôi rồi, chị không có cửa đâu, xấu xí như này thì làm sao giữ chồng được.

Chị vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn dùng ngôn từ nhẹ nhàng với kẻ thứ ba:

- Hôm nay chị muốn đến đây để nói chuyện đàng hoàng nhưng giờ thì không cần nữa, chắc phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Vừa nói xong, chị quăng lên bàn xấp hình, toàn là cảnh nóng của cô ta và rất nhiều đàn ông khác nhau khiến ả chết khiếp, miệng lắp bắp.

- Sao chị, sao chị... có những thứ này?

Chị cười mỉa:

Em cũng cáo già đấy nhỉ, mới tốt nghiệp đã muốn lên giường với đàn ông để tìm cách tiến thân. Khi còn học thì cặp kè với giáo viên để được tốt nghiệp suôn sẻ. Khi đi làm thì lại muốn ngủ với người hướng dẫn để có chỗ đứng. Nhìn vẻ ngoài hiền lành này, đâu ai nghĩ lại có đời tư dơ bẩn như vậy. Em nghĩ nếu những bức hình này phát tán ra bên ngoài thì sẽ như thế nào?

Cô ta tím tái mặt mày, miệng mồm lắp ba lắp bắp.

- Chị… chị tha cho em, sau này em sẽ không qua lại với anh ấy nữa.

Chị cười với vẻ mặt khinh thường.

- Em tưởng chị là bà nội trợ quê mùa, xấu xí già nua không biết gì đúng không? Nhưng lần này em đụng sai người rồi.

Đứng dậy ra về, chị khựng lại nói tiếp câu cuối cùng:

- Những thứ em đang mặc, đang đeo trên người, chiếc xe em đang đi, tốt nhất là bán đi trả hết lại cho gia đình chị. Vì những thứ này thuộc tài sản chung của vợ chồng chị.

Sau ngày đó, chị thấy anh đi làm về sớm hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Chị nghĩ thầm có lẽ mọi việc đã êm xuôi. Nhưng với anh, chị đã không còn quan tâm như xưa, bây giờ anh làm gì chị cũng mặc kệ. Chị cảm thấy vô cùng ghê tởm con người này. Có lẽ sau một thời gian nữa, chị sẽ ly hôn. 

Vừa đến đã định bỏ về vì ghét xem mắt, nàng gái ế đỏ mặt ngượng nghịu khi thấy chàng trai đang đợi mình

Vừa đến đã định bỏ về vì ghét xem mắt, nàng gái ế đỏ mặt ngượng nghịu khi thấy chàng trai đang đợi mình

Mẹ của Hoa lo sốt vó khi con gái gần tới tuổi 30 mà vẫn không lo chuyện yêu đương. Bao nhiêu lần mai mối cho Hoa đều không thành, vì cô không đến trễ thì cũng mất tăm. Không thể chịu nổi, mẹ của Hoa ra “tối hậu thư” nhất định trong năm nay phải tìm được chồng. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau đêm nay, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Hậu trường 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2025, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Sau đêm nay, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/1/2026, 3 con giáp 'nước đẩy thuyền lên', được LỘC quý nhân, đón vô vàn hỷ sự, tiền tỷ về đầy nhà

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 3/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Vừa trao 20 cây vàng trước mặt quan khách, đám cưới xong mẹ chồng đã kéo tôi vào phòng đòi lại với lý do khiến tôi 'cứng họng

Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Chồng mất được một tháng, vợ bàng hoàng nhận chìa khóa căn hộ 4 tỷ, sự thật đằng sau khiến tôi khóc nghẹn

Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa để ký đơn ly hôn, tôi khiến chồng cũ hối hận không kịp

Đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay em vợ là bác sĩ đỡ đẻ, chồng phản bội 'xanh mặt' trước lời tiết lộ về đôi mắt của đứa trẻ

Đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay em vợ là bác sĩ đỡ đẻ, chồng phản bội 'xanh mặt' trước lời tiết lộ về đôi mắt của đứa trẻ

Cứ ngỡ chồng để lại khoản tiết kiệm cho vợ con, ai ngờ 10 triệu mỗi tháng lại dẫn tôi đến một gia đình bí mật khác của anh

Cứ ngỡ chồng để lại khoản tiết kiệm cho vợ con, ai ngờ 10 triệu mỗi tháng lại dẫn tôi đến một gia đình bí mật khác của anh

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng vì tiếng nước chảy, tôi nghẹn ngào thấy chồng đang âm thầm làm việc này để vợ bớt khổ

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng vì tiếng nước chảy, tôi nghẹn ngào thấy chồng đang âm thầm làm việc này để vợ bớt khổ