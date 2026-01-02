Củ sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng những người không nên ăn thường xuyên

Trong ẩm thực và y học cổ truyền Việt Nam, cây sen được xem là loài thực vật “toàn thân đều quý”. Từ hoa, lá, hạt đến ngó sen đều có thể sử dụng làm thực phẩm hoặc vị thuốc. Trong đó, củ sen là bộ phận được dùng phổ biến nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe.

Hầu hết các bộ phận ở trên cây sen đều có thể ăn được. Trong những bộ phận này có chứa rất nhiều dưỡng chất rất có lợi đối với sức khỏe. Trong các bài thuốc Đông y, củ sen còn được coi như một vị thuốc được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh lý. Trong củ sen có khá nhiều vitamin, khoáng chất và cả những dưỡng chất rất có lợi khác.

Công dụng của củ sen đối với sức khỏe 

Lưu thông máu

Tác dụng của củ sen là thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp tăng cường oxy hóa các cơ quan và cũng tăng các chức năng và mức năng lượng. Sự hiện diện của đồng và sắt với số lượng có ý nghĩa hỗ trợ sản xuất các tế bào hồng cầu, giảm nguy cơ thiếu máu, tăng lưu lượng máu cũng như sức sống.

Kiểm soát huyết áp và tăng cường dòng chảy của máu

Củ sen chứa một lượng đáng kể kali giúp duy trì sự cân bằng của chất lỏng và ngăn ngừa tác động của natri trong máu. Kali hoạt động như một chất giãn mạch giúp thư giãn các mạch máu, giảm độ cứng và co lại, tăng lưu lượng máu và giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch. Kali rất quan trọng cho hoạt động thần kinh, vận chuyển máu và chất lỏng đến não.

Giảm táo bón

Củ sen chứa nhiều chất xơ giúp tăng lượng phân và dễ đi tiêu. Điều này có thể làm giảm táo bón, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa và bài tiết dịch vị, kích thích nhu động ở cơ ruột và dễ đi tiêu.

Ngăn ngừa bệnh tim

Kali là một chất làm giãn mạch và chất xơ có khả năng làm sạch cholesterol. Cùng với lượng kali giúp thông mạch, và chất xơ để giảm bớt cholesterol trong cơ thể, pyridoxine từ củ sen cũng giúp kiểm soát hàm lượng homocystein trong máu. Homocysteine chính là “kẻ thù” gây ra cơn đau tim.

Kiểm soát cân nặng

Củ sen còn có một công dụng đặc biệt là kiểm soát cân nặng của cơ thể nhờ hàm lượng calo thấp cùng rất nhiều các chất xơ và dưỡng chất. Chúng sẽ cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết, tạo cảm giác no lâu trong một khoảng thời gian dài. Từ đó, cơ thể sẽ hạn chế nạp thức ăn và kiểm soát được cân nặng, hạn chế tình trạng béo phì.

Những người không nên ăn củ sen

Tuy củ sen đem lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể ăn chúng. Dưới đây là những người không nên ăn củ sen:

Bệnh nhân tiểu đường: Vì củ sen rất giàu tinh bột nên ăn nhiều có thể làm tăng hàm lượng insulin. Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường không nên ăn nhiều củ sen.

Người có vấn đề về dạ dày: Những người bị viêm loét đại tràng, kích thích đại tràng không nên tránh ăn củ sen vì dễ gây đầy bụng, khó tiêu.

Ăn củ sen sống dễ nhiễm ký sinh trùng: Củ sen chứa nhiều loại chất dinh dưỡng nhưng nếu ăn sống củ sen rất dễ bị nhiễm bệnh trùng. Do củ sen là cây thủy sinh, sống trong môi trường nước dễ bị ô nhiễm nên thường bị dính ấu trùng. Những ấu trùng này rất khó bị rửa sạch hoàn toàn trong quá trình chế biến.

