Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Dinh dưỡng 11/09/2025 04:00

Củ sen, một loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực châu Á, không chỉ mang lại hương vị thanh mát, giòn ngọt mà còn chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng vô cùng quý giá.

Hầu hết các bộ phận ở trên cây sen đều có thể ăn được. Trong những bộ phận này có chứa rất nhiều dưỡng chất rất có lợi đối với sức khỏe. Trong Đông y cho rằng củ sen vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ, bổ phế, cầm máu, bổ dương, an thần. Ngoài ra củ sen còn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Củ sen chứa 70% tinh bột và nhiều chất khác nhau như asparagin, arginine, trigonelin, tyrosine, glucose, vitamin A, B, C, PP và một lượng nhỏ axit amin.

Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài tác dụng dưỡng da, bổ phế, bổ máu nó còn giúp tăng cường sinh lực. Rất tốt cho người bị huyết hư, thiếu máu, suy nhược, ho lâu ngày, da mặt khô sạm, cơ thể gầy gò, bồn chồn, ngủ không ngon, kinh nguyệt không đều, phụ nữ mang thai thể trạng yếu.

Củ sen có vị bùi, giòn, có thể ăn sống hoặc nấu chín tùy khẩu vị mỗi người. Từ xào, rán cho đến hầm, củ sen đều mang đến cho bạn những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.

Công dụng của củ sen 

Ngăn ngừa bệnh tim

Kali là một chất làm giãn mạch và chất xơ có khả năng làm sạch cholesterol. Cùng với lượng kali giúp thông mạch, và chất xơ để giảm bớt cholesterol trong cơ thể, pyridoxine từ củ sen cũng giúp kiểm soát hàm lượng homocystein trong máu. Homocysteine chính là “kẻ thù” gây ra cơn đau tim.

Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nâng tầm hệ tiêu hóa

Củ sen là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, đặc biệt là chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan giúp tăng cường khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, từ đó đẩy lùi tình trạng táo bón và duy trì sự đều đặn của hệ tiêu hóa. Đồng thời, chất xơ hòa tan đóng vai trò là "thức ăn" cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thụ vitamin, khoáng chất.

Giảm táo bón

Củ sen chứa nhiều chất xơ giúp tăng lượng phân và dễ đi tiêu. Điều này có thể làm giảm táo bón, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa và bài tiết dịch vị, kích thích nhu động ở cơ ruột và dễ đi tiêu.

Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát cân nặng

Củ sen còn có một công dụng đặc biệt là kiểm soát cân nặng của cơ thể nhờ hàm lượng calo thấp cùng rất nhiều các chất xơ và dưỡng chất. Chúng sẽ cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng cần thiết, tạo cảm giác no lâu trong một khoảng thời gian dài. Từ đó, cơ thể sẽ hạn chế nạp thức ăn và kiểm soát được cân nặng, hạn chế tình trạng béo phì.

Lưu ý khi ăn củ sen 

Trong củ sen có khoảng 70% là tinh bột. Chính vì vậy, những bệnh nhân bị tiểu đường không nên ăn loại củ này quá nhiều. Đồng thời những người bị đại tràng hoặc đau dạ dày cũng không nên ăn quá nhiều củ sen.

Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ sen cần được chế biến thật kỹ trước khi ăn, đảm bảo không bị nhiễm các loại ký sinh trùng có hại. Vì củ sen ở phía dưới lớp bùn nên rất dễ bị nhiễm ký sinh trùng, nổi bật là trùng lát gừng.

Khi bị nhiễm phải loại trùng này, vùng bụng trên sẽ xuất hiện những cơn đau âm ỉ, quá trình tiêu hóa cũng không tốt. Người bệnh lúc này cũng sẽ đi ngoài nhiều hơn, phân có mùi hôi lạ, bị thiếu máu, cơ thể mệt mỏi và có thể bị sưng vù. Vì vậy, để an toàn hơn khi sử dụng, bạn cần phải nấu chín củ sen nhằm tiêu diệt các ký sinh trùng này.

Người xưa có câu: “Mua đậu phụ chọn rìa, mua củ sen chọn đốt” có ý nghĩa gì?

Người xưa có câu: “Mua đậu phụ chọn rìa, mua củ sen chọn đốt” có ý nghĩa gì?

Nhiều người vẫn thắc mắc lý do "Vì sao nên chọn thế?" khi mua đậu phụ và củ sen... Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   củ sen công dụng của củ sen dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Khởi tố người cha bắt 2 con quỳ nhiều giờ, bạo hành rồi quay video gửi vợ

Nóng: Khởi tố người cha bắt 2 con quỳ nhiều giờ, bạo hành rồi quay video gửi vợ

Đời sống 47 phút trước
Danh tính nam bác sĩ gây bão mạng vì từ chối chọn chuyên ngành Nội trú

Danh tính nam bác sĩ gây bão mạng vì từ chối chọn chuyên ngành Nội trú

Đời sống 57 phút trước
3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Sau hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi, cầu gì được nấy

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/9/2025), 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền về căng chặt túi, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Củ sen giá rẻ bán đầy chợ Việt nhưng bổ chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Thần Tài rước lộc về nhà sau ngày 11/9/2025, 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Thần Tài rước lộc về nhà sau ngày 11/9/2025, 3 con giáp ung dung hưởng phúc, chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi 'tiền vào như nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Bị ép lấy con gái sếp, tôi "lật kèo" ngoạn mục và cái kết bất ngờ nhưng... cực ngọt

Bị ép lấy con gái sếp, tôi "lật kèo" ngoạn mục và cái kết bất ngờ nhưng... cực ngọt

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Tôi chết sững khi thấy chồng đang bế con đứng đợi trước cửa khách sạn, hành động sau đó khiến tôi sốc ngất

Tôi chết sững khi thấy chồng đang bế con đứng đợi trước cửa khách sạn, hành động sau đó khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Bỏ quên tài liệu nên bất ngờ về nhà lấy, nhìn điệu bộ lúng túng của vợ, tôi lén lục đồ thì "hóa đá" khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Bỏ quên tài liệu nên bất ngờ về nhà lấy, nhìn điệu bộ lúng túng của vợ, tôi lén lục đồ thì "hóa đá" khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Hạt sen có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người nên thận trọng khi ăn

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Quả na có thơm ngon bổ dưỡng đến thế nào thì nhóm người này cũng nên hạn chế ăn

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả nhỏ nhưng có võ, vừa giúp giữ dáng đẹp da vừa bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi gì?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi gì?

Ăn bắp luộc có tốt không? Có nên ăn mỗi ngày hay không?

Ăn bắp luộc có tốt không? Có nên ăn mỗi ngày hay không?