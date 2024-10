Giảm nguy cơ ung thư: Củ sen chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và các flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Điều này giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư.

Cải thiện sức khỏe tim: Duy trì sức khỏe tim là lợi ích tốt nhất của củ sen. Cùng với lượng kali giúp thông mạch, và chất xơ để giảm bớt cholesterol trong cơ thể, pyridoxine từ củ sen cũng giúp kiểm soát hàm lượng homocystein trong máu. Homocystein chính là “kẻ thù” gây ra cơn đau tim.