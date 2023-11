Cách chế biến canh củ sen hầm sườn non thơm ngon đãi cả nhà

Canh củ sen hầm sườn non với vị ngọt thanh của củ sen, hòa cùng chút beo béo của thịt sườn non chắc chắn sẽ làm bạn ăn mãi không dừng đũa.

Sườn non: 200 - 300gr

Sườn non

Củ sen: 2 củ

Cà rốt: 1 củ

Hành, ngò thơm

Gia vị: hạt nêm, muối, đường

Chuẩn bị nguyên liệu cho món củ sen hầm sườn non cà rốt

Sơ chế nguyên liệu:

Đối với cà rốt, bạn mang đi gọt vỏ và cắt hoa vừa ăn. Củ sen gọt bỏ phần vỏ cứng bên ngoài và cắt thành từng khoanh vừa ăn dày khoảng 1cm, sau đó ngâm củ sen vào nước muối loãng để củ sen không bị thâm.

Sườn non thì nên rửa sạch qua nước muối và chặt khúc vừa ăn. Hành, ngò, rau mùi thái nhỏ.

Ngâm củ sen vào nước muối loãng để củ sen không bị thâm

Cách thực hiện:

Bước đầu tiên, bạn cần chần sơ sườn non qua nước sôi để loại bỏ mùi hôi và các chất độc hại, điều này cũng giúp sườn nhanh chín.

Chần sơ sườn non qua nước sôi

Tiếp đến, bạn bắt lên bếp một chiếc nồi khác để luộc sơ củ sen qua một nước, đây là cách giúp củ sen mau mềm.

Để nấu canh củ sen bạn chuẩn bị một nồi nước mới để nước sôi già rồi lần lượt cho sườn non và củ sen vào hầm chung, sau đó vặn nhỏ lửa và hầm trong 15 phút thì cho cà rốt vào hầm thêm 5 phút nữa.

Chuẩn bị một nồi nước mới để nước sôi già rồi lần lượt cho sườn non và củ sen vào hầm chung

Tiếp theo, chúng ta chỉ cần nêm nếm gia vị cho nồi canh với 2 muỗng hạt nêm, ½ muỗng muối, 1 muỗng nhỏ đường và 1 muỗng cà phê nước mắm. Tùy vào khẩu của gia đình, bạn có thể gia giảm lượng gia vị sao cho phù hợp.

Cuối cùng, bạn chỉ việc cho hành ngò và một ít tiêu vào nồi canh và tắt bếp. Canh củ sen hầm sườn non cà rốt nên ăn lúc nóng là thơm ngon nhất.

2. Mẹo chọn mua củ sen và sườn non tươi ngon

Chị em nên lựa những củ sen có vỏ ngoài màu vàng sẫm. Tránh mua những củ đã biến màu và có mùi lạ.

Củ sen nếu chưa sử dụng bạn nên để nguyên củ và không nên cắt sẵn sẽ làm củ sen dễ bị thâm đen. Muốn củ sen không bị thâm khi gọt vỏ bạn có thể ngâm với nước pha muối pha vào 1 muỗng giấm, sau đó tráng qua nước lạnh, củ sen sẽ trắng và giòn hơn.

Nên lựa những củ sen có vỏ ngoài màu vàng sẫm

Muốn chọn sườn non tươi ngon bạn nên tìm những nơi cung cấp nguồn thịt sạch, uy tín, tươi mới mỗi ngày. Khi cầm miếng sườn lên sườn có màu hồng đỏ tự nhiên, không bị khô nước.

Tuyệt đối không mua những miếng sườn bị tím tái và có mùi hôi, đó chắc chắn là sườn đã cũ, khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn và sức khỏe người dùng.

Món ngon được chế biến từ củ sen

Bạn cũng có thể đổi món với vài món ngon được chế biến từ củ sen như: canh củ sen giò heo, canh củ sen hầm đậu,canh củ sen hầm nấm và đậu hũ,… Hoặc chế biến các loại nước uống giải khát, mang lại công dụng chữa bệnh, thanh nhiệt cơ thể như: nước củ sen nha đam đường phèn, nước củ sen bạch quả, nước lê củ sen,…

3. Công dụng của củ sen đối với sức khỏe

+ Bảo vệ tim mạch

Trong củ sen chứa nhiều vitamin nhóm B có tác dụng bảo vệ tim, tránh các cơn đau do nhồi máu cơ tim. Thành phần dinh dưỡng trong củ sen còn giúp kiểm soát cường độ homocysteine trong máu – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đau tim. Ngoài ra, lượng natri dồi dào trong củ sen giúp kiểm soát sự tiết mồ hôi của cơ thể; kali đóng vai trò như chất điều hòa nhịp tim và ổn định huyết áp.

+ Giúp tinh thần thoải mái, cải thiện tâm trạng

Nhờ lượng vitamin B lớn trong củ sen có tác dụng điều chỉnh và xoa dịu các triệu chứng khó chịu của hệ thần kinh như: đau đầu, stress, chóng mặt,… Ngoài ra, chúng còn giúp duy trì cảm giác thoải mái, tinh thần vui vẻ, lạc quan. Việc sử dụng thường xuyên củ sen trong bữa ăn hàng ngày cũng là cách giúp cải thiện tinh thần rất hiệu quả.

Nhờ lượng vitamin B lớn trong củ sen có tác dụng điều chỉnh và xoa dịu các triệu chứng khó chịu của hệ thần kinh

+ Ngăn ngừa táo bón

Trong củ sen chứa nhiều Xenlulozơ. Đây được xem là chất giúp làm sạch đường ruột, phòng ngừa táo bón, kích thích ruột và làm mềm phân khi đại tiện. Ngoài ra, vitamin C, vitamin nhóm B, khoáng chất, chất xơ và chất điện giải chứa rất nhiều trong củ năng nên khi ăn củ sen thường xuyên giúp cơ thể nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón và giúp quá trình tiêu hóa tốt hơn.

Người bị táo bón có thể sử dụng củ sen để làm giảm các triệu chứng của bệnh, đồng thời làm tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng để nuôi cơ thể.

+ Thải độc gan, chữa xuất huyết

Củ sen chứa nhiều hoạt chất tanin có tác dụng cải thiện các bệnh về gan như chứng phì đại gan và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia. Củ sen tươi giúp thanh nhiệt, giải độc gan rất tốt dụng nội tạng này khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn.

Trong củ sen còn chứa tinh bột, protein, vitamin C giúp những người bị bệnh gan có các triệu chứng như: xuất huyết đường tiêu hóa, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da cầm máu hiệu quả.

Củ sen có tác dụng trong việc điều trị hiệu quả và an toàn chứng mất ngủ, khó ngủ

+ Hỗ trợ điều trị mất ngủ

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh củ sen có tác dụng trong việc điều trị hiệu quả và an toàn chứng mất ngủ, khó ngủ ở người trưởng thành và cao tuổi, đặc biệt là những người mắc chứng suy nhược, trầm cảm.

Trong củ sen có nhiều khoáng chất như: kẽm, magie, mangan, sắt, đồng,… đây được xem là những chất giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, bảo vệ tim mạch, giảm lượng cholesterol, điều hòa huyết áp, giảm lo âu, căng thẳng. Từ đó mang đến giấc ngủ ngon hơn cho người sử dụng.

+ Tác dụng bổ máu

Trong củ sen cũng chứa nhiều sắt và đồng, đây là những chất giúp cơ thể sản xuất các tế bào hồng cầu, ngăn chặn các triệu chứng thiếu máu, giúp tăng cường sức sống và lưu lượng máu chảy khắp cơ thể.

+ Điều hòa huyết áp

Kali trong củ sen có tác dụng giúp cân bằng huyết áp. Ngoài ra, kali có trong củ sen còn giúp giảm sự co thắt và xơ cứng mạch máu, tăng lưu lượng máu về tim và làm giảm sự chèn ép trong hệ thống tim mạch. Kali cũng tỏ ra rất cần thiết cho hoạt động thần kinh cũng như sự dịch chuyển của máu và các chất lỏng trong não.

+ Cung cấp vitamin C cho cơ thể

Củ sen giàu hàm lượng vitamin C - Một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, rất có lợi cho cơ thể. Vitamin C giúp loại bỏ các gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây bệnh vặt thường xuyên do hệ miễn dịch kém. Khi bạn dung nạp 100g củ sen, cơ thể sẽ được cung cấp 73 % nhu cầu vitamin C mỗi ngày. Việc này giúp duy trì sự vững chắc thành mạch máu, làm đẹp da và bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ nhiễm bệnh.

Canh củ sen giúp cung cấp vitamin C cho cơ thể

+ Hỗ trợ giảm cân

Người ta nhận thấy có rất ít calo trong củ sen nhưng loại củ này lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Củ sen có tác dụng điều hòa nhu động ruột, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp giảm cảm giác thèm ăn. Vì vậy, củ sen rất phù hợp với chế độ ăn giảm cân hay eat clean. Bên cạnh đó, củ sen cũng giúp phòng ngừa béo phì ở người cao tuổi.

4. Lưu ý khi sử dụng củ sen

Những người mắc bệnh tiểu đường không nên sử dụng củ sen với liều lượng quá nhiều và thường xuyên. Nguyên nhân là trong loại thực phẩm này có đến 70% tinh bột.

Chế biến kĩ củ sen trước khi ăn để tránh nhiễm các loại ký sinh trùng

Đối tượng người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, đại tràng cũng không nên ăn nhiều củ sen để tránh chướng bụng, khó tiêu.

Chúng ta nên chế biến kĩ củ sen trước khi ăn để tránh nhiễm các loại ký sinh trùng do phần củ khi trồng thường cắm sâu xuống bùn nước, dễ bị ký sinh trùng bám vào.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn biết được cách nấu canh củ sen hầm sườn non thơm ngon, bổ dưỡng ngay tại nhà lại an toàn cho sức khỏe cả gia đình.