Trổ tài nấu món canh đuôi heo hầm hạt sen, chàng trai khiến mẹ người yêu ưng ngay lập tức

Để thực hiện món canh ngon , giàu dinh dưỡng này bạn cần có các nguyên liệu sau.

Dù là con trai nhưng tôi rất thích vào bếp nấu nướng, cũng nhờ giỏi nấu ăn này mà khi đến ra mắt nhà người yêu vào dịp cuối tuần, tôi đã áp dụng cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen dưới đây và được gia đình em khen hết ý.

Hạt sen bóc sẵn để riêng - Ảnh minh họa: Internet

- 4 nhánh hành lá hoặc 1 bó rau mùi.

- 2 củ hành khô.

- 2 củ cà rốt.

- Gia vị: Muối, tiêu, bột nêm, nước mắm, đường.

Gia vị cần sử dụng cho món canh đuôi heo hầm hạt sen: muối, đường,... - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen

Bước 1:

- Đuôi heo rửa sạch với 2 lần nước, sau đó chặt khúc vừa ăn.

- Đun 1 nồi nước sôi, cho đuôi heo vào chần sơ qua (lưu ý không để lâu sẽ bị mềm quá, mất độ ngon của món ăn), vớt ra rửa sạch.

Đuôi heo chặt khúc vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2:

- Cho nước vào nồi đun sôi, sau đó nêm gia vị (muối, bột nêm) và cho đuôi heo vào hầm.

- Tiếp theo, nướng 2 củ hành khô cho thơm rồi cho vào nồi đuôi heo hầm để nước dùng có vị đậm đà hơn.

Bước 3:

- Cà rốt nạo vỏ, tỉa bông hoa, hành lá và rau mùi thái khúc.

Cà rốt bỏ vỏ tỉa hoa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4:

- Khi đuôi heo đã gần chín thì cho hạt sen và cà rốt vào, hầm tiếp khoảng 20 phút, thêm chút nước mắm + đường, nếm lại vừa ăn rồi tắt bếp.

Cho cà rốt và hạt sen vào hầm cùng với đuôi heo đã gần chín - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5:

- Múc canh đuôi heo hầm hạt sen ra tô, rắc thêm rau mùi và hạt tiêu lên trên.

Thành phẩm canh đuôi heo hầm hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen đã xong rồi, ăn nóng sẽ cảm nhận được vị thơm ngon hơn. Món ăn này không những bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe mà còn là sự lựa chọn thích hợp cho bữa ăn sum họp gia đình.

Chúc mọi người thành công với món ngon dễ làm!