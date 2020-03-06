Trổ tài nấu món canh đuôi heo hầm hạt sen, chàng trai khiến mẹ người yêu ưng ngay lập tức

Nấu gì hôm nay 06/03/2020 13:00

Lần đầu đến chơi nhà người yêu, tôi không ngần ngại vào bếp trổ tài với cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen, ai ngờ mẹ em tấm tắc khen ngon và đồng ý nhận tôi làm rể ngay.

Dù là con trai nhưng tôi rất thích vào bếp nấu nướng, cũng nhờ giỏi nấu ăn này mà khi đến ra mắt nhà người yêu vào dịp cuối tuần, tôi đã áp dụng cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen dưới đây và được gia đình em khen hết ý.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món canh ngon, giàu dinh dưỡng này bạn cần có các nguyên liệu sau.

- 700gr đuôi heo.

- 1 tô hạt sen bóc sẵn.

cach nau canh duoi heo ham hat sen 1
Hạt sen bóc sẵn để riêng - Ảnh minh họa: Internet

- 4 nhánh hành lá hoặc 1 bó rau mùi.

- 2 củ hành khô.

- 2 củ cà rốt.

- Gia vị: Muối, tiêu, bột nêm, nước mắm, đường.

cach nau canh duoi heo ham hat sen 2
Gia vị cần sử dụng cho món canh đuôi heo hầm hạt sen: muối, đường,... - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen

Bước 1:

- Đuôi heo rửa sạch với 2 lần nước, sau đó chặt khúc vừa ăn.

- Đun 1 nồi nước sôi, cho đuôi heo vào chần sơ qua (lưu ý không để lâu sẽ bị mềm quá, mất độ ngon của món ăn), vớt ra rửa sạch.

cach nau canh duoi heo ham hat sen 3
Đuôi heo chặt khúc vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2:

- Cho nước vào nồi đun sôi, sau đó nêm gia vị (muối, bột nêm) và cho đuôi heo vào hầm.

- Tiếp theo, nướng 2 củ hành khô cho thơm rồi cho vào nồi đuôi heo hầm để nước dùng có vị đậm đà hơn.

Bước 3:

- Cà rốt nạo vỏ, tỉa bông hoa, hành lá và rau mùi thái khúc.

cach nau canh duoi heo ham hat sen 4
Cà rốt bỏ vỏ tỉa hoa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4:

- Khi đuôi heo đã gần chín thì cho hạt sen và cà rốt vào, hầm tiếp khoảng 20 phút, thêm chút nước mắm + đường, nếm lại vừa ăn rồi tắt bếp.

cach nau canh duoi heo ham hat sen 5
Cho cà rốt và hạt sen vào hầm cùng với đuôi heo đã gần chín - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5:

- Múc canh đuôi heo hầm hạt sen ra tô, rắc thêm rau mùi và hạt tiêu lên trên.

cach nau canh duoi heo ham hat sen 6
Thành phẩm canh đuôi heo hầm hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen đã xong rồi, ăn nóng sẽ cảm nhận được vị thơm ngon hơn. Món ăn này không những bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe mà còn là sự lựa chọn thích hợp cho bữa ăn sum họp gia đình.

Chúc mọi người thành công với món ngon dễ làm!

Đầu bếp nhà hàng 5 sao tiết lộ: Chỉ với 2 lát khoai tây, bạn sẽ không còn phải rơi nước mắt khi cắt hành

Đầu bếp nhà hàng 5 sao tiết lộ: Chỉ với 2 lát khoai tây, bạn sẽ không còn phải rơi nước mắt khi cắt hành

Thay vì chịu cảnh nước mắt đầm đìa, bạn hãy lưu ngay mẹo cắt hành tây không cay mắt này để việc nấu ăn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xem thêm
Từ khóa:   món canh ngon món ngon dễ làm món ngon với thịt heo

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi