Trổ tài nấu món canh đuôi heo hầm hạt sen, chàng trai khiến mẹ người yêu ưng ngay lập tức

Lần đầu đến chơi nhà người yêu, tôi không ngần ngại vào bếp trổ tài với cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen, ai ngờ mẹ em tấm tắc khen ngon và đồng ý nhận tôi làm rể ngay.
- Cho ngay dầu vào chảo là sai, hãy bôi thứ này xuống đáy chảo trước khi rán, đảm bảo đậu phụ giòn tan
- Mẹ đảm chia sẻ cách luộc lòng ngon, giòn, hết sạch mùi hôi cho cả nhà thưởng thức
Dù là con trai nhưng tôi rất thích vào bếp nấu nướng, cũng nhờ giỏi nấu ăn này mà khi đến ra mắt nhà người yêu vào dịp cuối tuần, tôi đã áp dụng cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen dưới đây và được gia đình em khen hết ý.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
Để thực hiện món canh ngon, giàu dinh dưỡng này bạn cần có các nguyên liệu sau.
- 700gr đuôi heo.
- 1 tô hạt sen bóc sẵn.
- 4 nhánh hành lá hoặc 1 bó rau mùi.
- 2 củ hành khô.
- 2 củ cà rốt.
- Gia vị: Muối, tiêu, bột nêm, nước mắm, đường.
Cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen
Bước 1:
- Đuôi heo rửa sạch với 2 lần nước, sau đó chặt khúc vừa ăn.
- Đun 1 nồi nước sôi, cho đuôi heo vào chần sơ qua (lưu ý không để lâu sẽ bị mềm quá, mất độ ngon của món ăn), vớt ra rửa sạch.
Bước 2:
- Cho nước vào nồi đun sôi, sau đó nêm gia vị (muối, bột nêm) và cho đuôi heo vào hầm.
- Tiếp theo, nướng 2 củ hành khô cho thơm rồi cho vào nồi đuôi heo hầm để nước dùng có vị đậm đà hơn.
Bước 3:
- Cà rốt nạo vỏ, tỉa bông hoa, hành lá và rau mùi thái khúc.
Bước 4:
- Khi đuôi heo đã gần chín thì cho hạt sen và cà rốt vào, hầm tiếp khoảng 20 phút, thêm chút nước mắm + đường, nếm lại vừa ăn rồi tắt bếp.
Bước 5:
- Múc canh đuôi heo hầm hạt sen ra tô, rắc thêm rau mùi và hạt tiêu lên trên.
Như vậy là cách nấu canh đuôi heo hầm hạt sen đã xong rồi, ăn nóng sẽ cảm nhận được vị thơm ngon hơn. Món ăn này không những bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe mà còn là sự lựa chọn thích hợp cho bữa ăn sum họp gia đình.
Chúc mọi người thành công với món ngon dễ làm!