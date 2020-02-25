Đầu bếp nhà hàng 5 sao tiết lộ: Chỉ với 2 lát khoai tây, bạn sẽ không còn phải rơi nước mắt khi cắt hành

Chỉ với 2 lát khoai tây, bạn sẽ chẳng còn phải rơi nước mắt khi cắt hành - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là những mẹo cắt hành tây không cay mắt do đầu bếp lâu năm tiết lộ, bạn hãy thuộc lòng để áp dụng ngay nhé.

Chỉ cần chuẩn bị một cái bát, sau đấy hòa nước và giấm theo tỷ lệ 1:1 rồi bôi hỗn hợp này lên thớt, dao trước khi cắt hành thì giấm sẽ làm dừng phản ứng của lưu huỳnh trong hành tây.

Chỉ cần lấy 2 lát khoai lây chà lên hai bên bề mặt dao, sau đấy dùng chính con dao này cắt hành. Dù là hành tím hay hành tây thì mẹo vặt này cũng sẽ giúp bạn thái hành mà không phải rơi nước mắt.

Nhờ thế, dù có thái cả 10kg hành tây bạn cũng chẳng lo cay mắt, khó chịu.

Cho hành vào ngăn đá tủ lạnh trước khi cắt là mẹo nấu ăn cực hiếm người biết - Ảnh minh họa: Internet

Cho hành vào tủ lạnh trước khi cắt

Sau khi đã bóc vỏ hành tây, bạn hãy cho ngay vào ngăn đá tủ lạnh trong 5 phút. Sau đấy, bạn chỉ việc lấy hành ra và cắt như bình thường là được.

Với mẹo nấu ăn hay này, bạn không nên để hành quá lâu trong tủ lạnh kẻo chúng bị đông đá, mềm và kém ngon khi chế biến.

Cắt hành trong nước là một lựa chọn thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Cắt hành trong nước

Cho thớt vào cái thau lớn, sau đấy đổ nước ngập thớt. Đặt củ hành tây lên thớt, tiến hành cắt như bình thường.

Hợp chất lưu huỳnh có trong hành sẽ hòa tan trong nước, những giọt nước trong hành không có cơ hội bay lên trên để khiến bạn cay mắt.

Nấu ăn ngon đã khó, nắm giữ được những bí quyết nấu ăn càng khó hơn. Thế nên, bạn đừng quên đọc lại bài viết này thêm một lần để việc cắt hành trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!