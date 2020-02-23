Sườn heo nấu thế này sẽ thơm mềm, chua chua ngọt ngọt, hao cơm vô cùng

Có rất nhiều món ngon với sườn heo , vậy nhưng, sườn om chua ngọt mới là đỉnh cao ẩm thực mà chị em phải thử ít nhất một lần trong đời.

Với cách làm sườn om chua ngọt này, chỉ với 30 phút vào bếp bạn đã có ngay món ăn hảo hạng, chuẩn nhà hàng 5 sao đãi gia đình.

- 1 củ gừng nhỏ.

- 1 cánh hoa hồi

- 1 thìa vừng trắng

Gia vị: nước tương, đường, rượu nấu ăn, giấm.

Cách làm sườn om chua ngọt ngon

Chần với nước sôi sẽ giúp loại bỏ tạp chất, mùi hôi của sườn - Ảnh minh họa: Internet

- Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn rồi cho vào nồi nước đun sôi vài phút để chần sườn. Công đoạn này sẽ giúp khử mùi hôi, bụi bẩn và các tạp chất còn bám nơi sườn. Sau đấy, bạn vớt sườn ra, rửa sạch rồi để ráo.

- Bắc chảo lên bếp, cho thêm chút dầu và đường vào rồi dùng đũa khuấy đều với lửa nhỏ đến khi đường tan chảy có màu nâu cánh gián.

Om đến khi nước sốt sền sệt là được - Ảnh minh họa: Internet

- Trút sườn vào chảo nước màu, đun nhỏ lửa và dùng đũa đảo đều đến khi bề mặt sườn được áo đều lớp nước màu đẹp mắt.

- Cho thêm nước tương, rượu và giấm vào và đảo thêm 5 phút để sườn ngấm gia vị. Kế đến, bạn cho gừng, phần gốc hành và hoa hồi vào, đậy kín nắp rồi đun với lửa lớn.

- Khi nước trong nồi sườn om sền sệt thì cho thêm 2 thìa giấm, vừng vào đảo đều rồi tắt bếp.

Chỉ cần nếm thử bạn sẽ bị món ngon dễ làm này mê hoặc ngay - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Trút sườn ra đĩa, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ, tiêu và vài lát ớt thì bạn đã có món ngon bất bại với sườn, ai ăn cũng tấm tắc ngợi khen.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món ngon dễ làm này nhé!