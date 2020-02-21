Chỉ là món trứng thôi nhưng chế biến kiểu này bỗng ngon miệng lạ thường

Nấu gì hôm nay 21/02/2020 08:04

Với cách làm trứng rán đậu phụ này, bạn sẽ có ngay món ngon giàu dinh dưỡng nhưng vô cùng lạ miệng, ai ăn cũng phải ngạc nhiên.

Trứng và đậu phụ là những thực phẩm rẻ tiền, khá phổ biến trong gian bếp gia đình. Thế nhưng, thay vì mang trứng đi rán, luộc hoặc mang đậu phụ sốt cà chua bạn hoàn toàn có thể kết hợp hai nguyên liệu này với nhau.

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Cách làm trứng rán đậu phụ vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Dám chắc, với cách làm trứng rán đậu phụ dưới đây, bạn sẽ có món ngon dễ làm, hấp dẫn đãi cả nhà chỉ trong 10 phút.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món ngon với đậu phụ và trứng này, bạn chỉ cần tốn chưa đến 20 nghìn đồng để mua nguyên liệu.

- 2 quả trứng gà.

- 1 bìa đậu phụ.

- Một ít hành lá thái nhỏ.

- 2 thìa hạt vừng rang.

Gia vị: Muối, hạt tiêu, tinh bột ngô, dầu ăn.

Cách làm trứng rán đậu phụ cực ngon

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Đánh cho trứng thật mịn thì món ăn càng ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn lấy một cái bát sạch, sau đấy đập trứng vào. Cho thêm chút muối, hạt tiêu vào và dùng đũa đánh thật đều tay cho trứng và muối tan đều, hòa quyện vào nhau.

- Đậu phụ sau khi rửa dưới vòi nước sạch thì dùng khăn giấy thấm khô. Đặt đậu phụ lên thớt, thái khối nhỏ vừa ăn.

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Thái đậu phụ có kích thước bằng nhau sẽ giúp chúng chín đều - Ảnh minh họa: Internet

- Cho đậu phụ đã thái vào một cái tô, rắc tinh bột ngô vào xóc đều để bột ngô phủ khắp bề mặt đậu phụ.

- Bắc chảo lên bếp, thêm dầu vào và đun nóng. Sau đấy, cho đậu phụ vào rán đến khi chín vàng các mặt. Trút bớt dầu ra, chỉ còn để lại một chút rồi đổ trứng vào chảo đậu phụ.

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Món ăn đã sắp hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

- Rắc hành lá, vừng lên trên và tiếp tục rán đến khi trứng chín vàng đều là được.

Thành phẩm

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Trứng rán đậu phụ vừa đẹp mắt lại nhanh gọn cho những ngày bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

Cho trứng ra đĩa, có thể thêm chút rau mùi và vài lát ớt thì bạn đã có món ngon với trứng vô cùng hấp dẫn đãi cả nhà.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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