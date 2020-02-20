Ngất ngây với món càng ghẹ rang muối ớt, nhậu với bia thì tuyệt cú mèo!

Nấu gì hôm nay 20/02/2020 13:00

Trong tiết thời tiết se lạnh này, chúng tôi sẽ mách các chị em cách làm càng ghẹ rang muối ớt ăn hoài không chán, nịnh chồng dễ dàng.

Món ghẹ nhâm nhi với bia thì tuyệt cú mèo rồi, các mẹ có thể học cách làm càng ghẹ rang muối ớt theo công thức dưới đây, đảm bảo chồng cho điểm 10 ngay.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 600g càng ghẹ tươi (chọn càng to nhiều thịt).

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Chọn càng ghẹ tươi - Ảnh minh họa: Internet

- Muối.

- 1 - 2 thìa ớt bột (tùy khẩu vị của gia đình mà lựa chọn cay nhiều hay cay ít).

- 2 thìa cafe tỏi băm.

- 1 thìa cafe muối tôm (muối Tây Ninh chuẩn càng ngon).

Thực hiện cách làm càng ghẹ rang muối ớt

- Đem càng ghẹ ngâm với nước muối khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch.

- Bỏ muối + ớt bột + muối tôm vào cối, sau đó lấy chày giã nát.

- Đem càng ghẹ luộc chín rồi vớt ra, lấy chày đập nhẹ để lớp vỏ càng nứt ra. Nhờ thế, khi rang càng ghẹ gia vị sẽ thấm đều hơn vào phần thịt phía trong.

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Càng đảo đều tay càng ghẹ càng ngấm đều gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Cho dầu vào chảo, đun nóng. Sau đó trút phần tỏi đã băm nhỏ vào phi thơm.

- Khi tỏi đã ngả vàng, đem phần càng ghẹ đổ vào, đảo đều.

- Tiếp tục cho hỗn hợp gia vị muối ớt vừa giã nát vào đảo đều khoảng 6 - 7 phút thì tắt bếp.

- Múc ra đĩa và trang trí.

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Càng ghẹ rang muối là món nhậu khoái khẩu của các ông chồng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi thực hiện món càng ghẹ rang muối ớt

Ghẹ, cua, tôm... và những hải sản khác có chứa rất nhiều ký sinh trùng, đặc biệt là ở phần càng và đầu. Nếu không chế biến kỹ càng sẽ rất dễ dàng khiến bạn mắc các bệnh về đường ruột, hô hấp...

Vì vậy, trước khi chế biến bạn phải ngâm càng ghẹ trong nước muối khoảng 20 - 30 phút để loại bỏ các loại vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại.

Trên đây là hướng dẫn cách làm càng ghẹ rang muối ớt, cũng là món nhậu ngon đặc biệt với vị cay xé lưỡi rất đặc trưng.

Chúc các mẹ thành công với món ngon mỗi ngày này!

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