Đi làm về muộn, tôi cho cả gà lẫn gạo vào nồi cơm điện, 30 phút sau đã có món ăn cực phẩm

Với cách làm cơm trộn gà nấm này bạn vừa tiết kiệm thời gian vào bếp lại có ngay món ăn cực phẩm, khiến chồng dù khó tính đến mấy cũng vét sạch nồi cơm.

Có rất nhiều món ngon với thịt gà, vậy nhưng cách làm cơm trộn gà nấm dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện thành công món ngon thần thánh, đến cả đầu bếp cũng phải khen.

Cơm trộn gà nấm sẽ thu phục khẩu vị của cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Nửa con gà.

- 4 cái nấm đông cô.

- Vài cây hành lá, 1 củ gừng, vài tép tỏi.

Gia vị: Đường, nước tương, muối, dầu hào.

Các bước thực hiện

Để thực hiện món cơm ngon này, bạn cần trải qua các công đoạn dưới đây.

Rửa với muối, gừng sẽ khử mùi hôi thịt gà hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt gà mua về mang rửa với muối, chút gừng đập dập để khử sạch mùi hôi. Sau đấy, bạn rửa lại với nước, để ráo rồi chặt miếng vừa ăn.

- Nấm đông cô cắt bỏ phần chân, ngâm nước để loại bỏ tạp chất rồi vớt ra, để ráo và thái nhỏ.

- Tỏi bóc vỏ, gừng cạo sạch vỏ rồi băm nhỏ.

- Bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu và trút thịt gà vào chiên với lửa nhỏ cho đến khi chúng có màu hơi vàng thì cho tỏi, gừng vào đảo cùng.

Việc chiên trước khi xào sẽ giúp thịt gà săn, đậm vị - Ảnh minh họa: Internet

- Sau đấy, bạn cho nấm đông cô cùng nước tương, dầu hào, đường và chút muối vào xào đều tay khoảng 2 phút thì tắt bếp.

- Tiếp đến, bạn chỉ cần vo gạo và thêm một lượng nước thích hợp như hàng ngày vẫn nấu cơm. Trút phần thịt gà xào nấm trên vào nồi cơm điện rồi đậy nắp, nhấn nút nấu như bình thường.

Cơm trộn gà nấm tiết kiệm thời gian lại thơm ngon bất bại - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Khi cơm chín thì thịt gà cũng đã chín, bạn chỉ cần dùng đũa xới đều thì đã có ngay thực đơn cơm tối đầy dinh dưỡng, tiện lợi.

Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm trên!

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