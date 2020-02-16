4 sai lầm khi xào rau khiến món ăn mất chất, kém ngon, rất nhiều chị em mắc phải

Chuyên gia nói gì 16/02/2020 22:58

Chỉ cần tránh xa những sai lầm khi xào rau dưới đây bạn sẽ có ngay món ăn thơm ngon, xanh mướt và hấp dẫn để chiêu đãi cả nhà trong những bữa cơm đầm ấm.

Xào rau thì ai cũng biết, vậy nhưng những sai lầm khi xào rau này vẫn có rất nhiều chị em mắc phải khiến món ăn kém hấp dẫn.

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Khi hành tỏi đã dậy mùi mới trút rau vào xào với lửa lớn để món ăn giữ được màu xanh đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu nấu khi chảo chưa đủ nóng

Vì muốn tiết kiệm thời gian nên thay vì chờ chảo nóng mới cho dầu ăn vào thì rất nhiều người lại cho ngay dầu ăn, hành tỏi vào ngay khi mới bắc chảo lên bếp. Sai lầm khi nấu ăn này sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian hơn vì như thế thì dầu sẽ lâu nóng hơn.

Vậy nên, dù vội đến mấy bạn vẫn nên chờ đến khi chảo nóng rồi hẵng trút hành tỏi vào phi thơm. Khi hành tỏi đã dậy mùi mới trút rau vào xào với lửa lớn để món ăn giữ được màu xanh đẹp mắt, tránh thất thoát dinh dưỡng trong quá trình chế biến.

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Việc cho quá nhiều rau vào chảo sẽ khiến món xào chín không đều - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng chảo có kích thước không phù hợp

Khi xào rau, bạn cần chuẩn bị một cái chảo đủ lớn để có thể chứa hết nguyên liệu, dàn đều bề mặt chảo. Việc cho quá nhiều rau vào chảo sẽ khiến món xào chín không đều, rau bị thâm đen vì chưa đạt được nhiệt độ cần thiết.

Vậy nên, bạn cần chuẩn bị chảo có kích thước phù hợp để có được những món ăn ngon, đẹp mắt cho cả gia đình cùng thưởng thức.

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Sai lầm này sẽ khiến thịt quá chín, bị dai - Ảnh minh họa: Internet

Xào thịt và rau củ cùng lúc

Việc cho thịt vào xào đến khi chín rồi trút rau vào xào cùng lúc tưởng chừng hợp lý nhưng lại khiến món ăn mất ngon hơn hẳn. Sai lầm này sẽ khiến thịt quá chín, bị dai.

Thay vào đấy, bạn cần xào thịt trước rồi trút ra để riêng. Sau đấy, bạn mới đổ rau vào xào, chờ khi rau gần chín mới cho thịt vào đảo cùng. Cách làm này sẽ giúp món xào ngon, vừa chín tới và không bị nhũn, nát.

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Việc thái không đều, miếng to miếng nhỏ sẽ khiến món ăn không được ngon như ý - Ảnh minh họa: Internet

Thái rau có kích thước không đều

Khi thái rau để xào, bạn cần đảm bảo rổ rau có kích thước tương đồng. Việc thái không đều, miếng to miếng nhỏ sẽ dẫn đến tình trạng rau bị thâm, món ăn không được ngon như ý.

Đặc biệt, khi xào thịt chung với rau bạn càng nên để tâm việc thái thịt thật đều để tránh ăn phải đồ chưa chín tới. 

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