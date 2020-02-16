Đừng xào, thịt bò mang nấu thế này vừa lạ miệng lại giòn sần sật, ai ăn cũng khen

Nấu gì hôm nay 16/02/2020 18:54

Dưới đây chính là cách làm bắp bò om tương giúp chị em đổi khẩu vị cho cả gia đình, vừa có thể làm món nhậu để chồng đãi khách cực “bén mồi”.

Bắp bò chính là phần thịt ngon nhất, bởi không chỉ ngọt, giòn mà phần thịt này còn giòn sần sật. Nếu mang đi xào thì quá phí, vậy nên, bạn hãy dắt túi ngay cách làm bắp bò om tương vô cùng đơn giản dưới đây để có ngay món ngon với thịt bò cực hấp dẫn.

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Với cách làm bắp bò om tương này bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

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Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản bạn đã có món ngon như ý - Ảnh minh họa: Internet

- 1kg thịt bắp bò.

- 100gr tương đậu nành.

- 80ml nước tương.

- 1 củ gừng.

- Hoa hồi, quế, lá hương diệp, ớt khô, tiêu, đường.

Các bước thực hiện

- Bắp bò sau khi mua về bạn rửa sạch, cắt làm đôi rồi ngâm trong nước có pha chút muối loãng để máu thừa chảy hết ra ngoài và khử mùi hôi hiệu quả.

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Đừng quên hớt bọt khi luộc để khử mùi hôi - Ảnh minh họa: Internet

- Sau đấy, bạn cho thịt bò vào nồi, thêm chút nước và luộc khoảng 30 phút thì vớt ra, để riêng. Bạn đừng quên hớt bọt để món ăn đẹp mắt, không bị ám mùi.

- Bắc một cái nồi khác lên bếp, sau đấy cho tương đậu nành, nước tương, gừng cạo vỏ thái lát, hoa hồi, quế, lá hương diệp, ớt khô và chút tiêu vào đun sôi. Nếm thử thấy có vị đậm đà hơn bình thường một chút là được.

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Sau khi bắp bò đã chín, bạn ngâm thêm trong nồi 1 giờ để thịt ngấm - Ảnh minh họa: Internet

- Cho bắp bò đã luộc chín vào nồi, đun với lửa lớn trong 15 phút rồi hạ nhỏ lửa, tiếp tục nấu đến khi có thể dùng đũa xiên qua thịt thì tắt bếp, đật kín nắp vung trong 1 giờ.

- Khi thịt nguội, bạn thái lát mỏng và xếp ra đĩa rồi thưởng thức.

Thành phẩm

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Món ăn dễ làm nhưng cực hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Đĩa bắp bò om tương hấp dẫn, thơm ngon, ăn mãi không chán.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm trên!

Đừng hấp, ngao mang xào với thứ này mới là cực phẩm!

Đừng hấp, ngao mang xào với thứ này mới là cực phẩm!

Thay vì mang hấp như thông thường, bạn chỉ cần dắt túi cách làm ngao xào lá hẹ dưới đây thì đã có món ngon lạ miệng, đẹp mắt cho cả nhà.

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